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США отвергли обвинения в создании угрозы гражданской авиации над Черным морем
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Сообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По версии Кирби, «не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных». Он заявил, что «была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения». Как заявил Кирби, подобные ситуации, при которых два самолета оказываются на одной высоте, случаются «тысячи раз» по всему миру. Он утверждает, что «русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было», передает РИА «Новости».
Напомним, американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. В субботу пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации.
Эксперт назвал две причины резкого падения продаж российских вооружений
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«Проседание» России на рынке вооружений обусловлено санкциями США и отсутствием российского предложения в популярных сегментах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Так он оценил данные доклада SIPRI о резком падении продаж оружия российскими компаниями.
«Говорить о падении российского экспорта на основе данных за один год, пока, наверное, не стоит. Ведь экспорт вооружений – очень инерционный процесс, его следует рассматривать в разрезе длительных временных отрезков. Однако мы уже точно фиксируем определенную стагнацию за последние несколько лет. Экспорт все это время крутится вокруг отметки 15 млрд долларов, с небольшими колебаниями в обе стороны», – рассказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
По мнению эксперта, причин стагнации оружейного экспорта несколько, и первая – это санкции США. «Американские рестрикции осложняют сотрудничество с Россией для ряда стран, опасающихся попасть под финансовый удар Вашингтона. Покупать у нас вооружение могут позволить себе только политически важные для Соединенных Штатов страны, вроде Индии. Поэтому тут о перспективах сказать ничего конкретного нельзя, поскольку очень многое завязано на общей внешнеполитической повестке», – пояснил аналитик.
Вторая причина стагнации – недостаточная российская представленность или ее полное отсутствие в сегментах, пользующихся популярностью на рынке, полагает собеседник. «В первую очередь это относится к рынку морской патрульной авиации, которая активно развивается в Юго-Восточной Азии. Противолодочную авиацию мы не продаем и даже не строим для себя. Также известно, что Россия совершенно недостаточно представлена в сегменте беспилотной авиации. Тут ситуация может улучшиться – у нас есть уже несколько новых моделей с определенными экспортными перспективами. Слабо представлена Россия и на рынке вертолетов, пока мы продаем только одну модель – Ми-8 и ее варианты», – посетовал специалист.
Крамник также напомнил, что пользующееся безусловной популярностью за границей российское вооружение уже заняло свой рынок. «Например, мы продали истребители четвертого поколения Су-30 уже всем, кто хотел и мог их купить. Это машина с длительным ресурсом, и вряд ли им скоро понадобится замена. А расширить географию мешают все те же американские санкции», – подчеркнул эксперт.
Из опубликованных в понедельник данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) следует, что пандемия коронавируса не сказалась на уровне продаж на оружейном рынке. Суммарный объем продаж 100 компаний-лидеров по производству вооружений в мире с 2019 по 2020 год вырос на 1,3%, достигнув 531 млрд долларов. Российские компании из рейтинга продали оружия на 28,2 млрд долларов, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году, цитирует «Коммерсант» сообщение SIPRI. Всего в рейтинг входят девять российских фирм, их доля составляет 5%. Особенно заметным снижение уровня продаж было у компаний «Алмаз-Антей» (на 31%), «Вертолеты России» (на 13%) и АО «Объединенная судостроительная корпорация» (на 11%), приводит DW данные доклада.
США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину
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Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептические настроенные страны Евросоюза и НАТО в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, сообщили источники Financial Times.
По имеющимся у издания данным, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину», передает РИА «Новости».
По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает издание, США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки – как и почему США видели то, что мы не видели», – заявил неназванный чиновник изданию.
Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», однако американские «разведданные» изменили их мнение, пишет издание.
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В материале также говорится, что президент США Джо Байден в ходе разговора во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу Владимира Путина от «вторжения» на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкций против России
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Американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга РФ, сообщают американские СМИ.
Власти США изучают возможность ввести санкции против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на Украину. Администрация США также рассматривает возможность отключения России от платежной системы Swift и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
На данный момент решений принято не было, ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому поводу, указали собеседники телеканала. Новые санкции могут быть нацелены на разные сектора российской экономики, в том числе и на банковский сектор, также могут быть приняты ограничения против госдолга России, сообщили знакомые с обсуждением проекта источники.
При этом отключение от SWIFT считается «ядерным» (nuclear) вариантом. «Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал один из неназванных авторов. Он предупредил, что санкции могут быть введены в случае «вторжения» России на Украину.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
В июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
В Британии отказались признавать Т-34 лучшим танком Второй мировой войны
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Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны американский «Шерман М4», забыв про советский Т-34, сообщило испанское издание ABC.
«Шерман М4», по мнению Холланда, несмотря небольшие габариты, был довольно быстрым, не очень тяжелым, его легко можно было массово производить. Кроме того, во время войны именно «Шерман» чаще всего применяли в войсках западных союзников, передает РИА «Новости».
При этом издание также приводит мнение немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, назвавшего «самым опасным противником» советский Т-34.
Средний танк M4 «Шерман» – основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в американской армии на всех местах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам по программе ленд-лиза
T-34 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени. Т-34 оказал значительное влияние на исход войны. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли «тридцатьчетверку» одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны.
Ранее журнал Stern писал, что светский Т-34 оказался «смертоносным сюрпризом» для напавшего на СССР вермахта, так как эта боевая машина превосходила все немецкие модели танков.
Стало известно о резком сокращении продаж российских вооружений в мире
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Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3% в 2020 году, до 531 млрд долларов, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Одно из самых резких падений продаж показали российские компании, входящие в рейтинг. У «Алмаз-Антея» и Объединенной судостроительной корпорации они упали на 31% и 11% соответственно, сообщили СМИ.
Как пишет газета «Коммерсант», страны-лидеры в рейтинге продаж вооружения крупнейшими компаниями:
США – 285 млрд долларов, доля в общем рейтинге составляет 54%, рост к 2019 году – 1,9%.
Китай – 66,8 млрд долларов, доля – 13%, рост – 1,5%;
Великобритания – 37,5 млрд долларов, доля – 7%, рост – 6,2%.
На Европу приходится 21% всех продаж крупнейших компаний (109 млрд долларов). Продажи французских компаний упали на 7,7%, а продажи немецких компаний выросли на 1,3%.
Российские компании из рейтинга продали оружие на 28,2 млрд долларов, это на 6,5% меньше, чем в 2019 году. Всего в рейтинг входят девять российских фирм, их доля составляет 5%. В сообщении SIRI не указано, на каком месте страна находится по этому показателю.
«Одно из самых резких падений продаж оружия среди компаний в SIPRI топ-100 было отмечено у российских предприятий. Это совпало с окончанием реализации Государственной программы вооружений на 2011-2020 годы и с задержками сроков поставок, связанными с пандемией», – говорится в сообщении SIPRI (.pdf). Институт отмечает, что в списке есть российские фирмы, которые показали рост продаж. Например – Объединенная авиастроительная корпорация (16%).
SIPRI уточняет, что одним из ключевых событий в российской оборонной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек. Российские компании реализуют госпрограмму по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030-му.
Напомним, в феврале глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что компания – несмотря на санкции и пандемию – смогла реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов.
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В США предостерегли Байдена от «игры мускулами» во время переговоров с Путиным
Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров с главой России Владимиром Путиным не должен пытаться «играть мускулами», сообщает издание Defense News.
«Его (Путина) нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путем и победим в Восточной Европе», – цитирует Смита РИА «Новости».
Он подчеркнул, что США должны показать России, что у них есть множество союзников, готовых заставить Москву «заплатить экономическую цену, и значительную». По его мнению, эффективными способами сдерживания стали бы предоставление военной помощи Украине и угроза санкций. При этом, отмечает политик, угроза военных действий может спровоцировать Россию или «дать ей предлог» действовать первой.
Смит также подчеркнул, что американцы не хотят воевать с Россией.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдут по защищенной видеосвязи, первые кадры беседы покажут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что переговоры состоятся около 18.00 по московскому времени, прямого эфира не будет. «Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но, разумеется, это будут только первые кадры... Все общение будет производиться в закрытом режиме», – сказал представитель Кремля.
Также он уточнил, что накануне подобных встреч Путин всегда общается с руководителями профильных ведомств.
«Это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом. Наш президент, разумеется, проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств перед таким серьезным разговором, собственно, перед каждым серьезным разговором, поэтому все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа, они всегда на связи с президентом России», – сказал Песков.
Он добавил, что по итогам переговоров президентов заявлений сделано не будет.
«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», – рассказал Песков о теме переговоров.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Спецназ получил первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
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Первые вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил источник в военно-промышленном комплексе.
«Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», – сообщил источник РИА «Новости», не уточнив их количество в силу секретности.
Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения.
Технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии. В машине воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть машины.
По сравнению с предыдущей версией у новой модификации выросли крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.
Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина оснащается комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей.
Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузового отсека полностью закрыты съемной облегченной кевларовой броней.
На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.
Помимо стандартного вооружения машина вооружена четырьмя пулеметами: три 12,7-миллиметровых «Корда», а также один 7,62-миллиметровый пулемет КВП в хвостовой части вертолета.
Ранее Минобороны сообщило, что первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году.
Москва и Дели договорились о совместном производстве АК-203 в Индии
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Россия и Индия подписали контракт о совместном производстве более 600 тысяч автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш), сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
По словам гендиректора ГК «Калашников» Владимира Лепина, производство АК-203 начнется в Индии в течение ближайших месяцев.
«Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев», – передает «Интерфакс» слова Лепина.
Автомат Калашникова АК203 – это современное стрелковое оружие, созданное на основе сверхнадежных технических решений платформы АК. Высокая эффективность АК203 основывается на проверенной годами газоотводной автоматике, мощном калибре 7,62 мм, современной эргономике и улучшенной кучности.
Благодаря своей универсальности данный автомат идеально подойдет для оснащения как регулярных воинских формирований, так и различных спецподразделений. Широкий функционал АК203 обеспечен планками Пикатинни, быстросъемным дульным тормозом-компенсатором, возможностью установки других дульных приспособлений, 40 мм подствольного гранатомета, штык ножа, а также наличием складного/телескопического приклада.
Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине
Российский лидер Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», – сказал Песков в эфире Первого канала.
По словам представителя Кремля, прорывов от переговоров Путина и Байдена ждать сложно. В отношениях двух стран образовались огромные «авгиевы конюшни», подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Лавров заявил о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400
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США пытались помешать сделке по закупке Индией российских комплексов С-400, но Нью-Дели доказал, что является суверенной странной и будет самостоятельно решать, у кого закупать вооружения, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По словам Лаврова, сделка по закупке С-400 имеет важное практическое значение для обеспечения обороноспособности Индии. «Сделка реализуется. Мы видели попытки США подорвать это сотрудничество и заставить Индию выполнять приказы Вашингтона и то, как США видят развитие региона. Но наши индийские друзья твердо заявили и четко объяснили, что они являются суверенной страной и они сами будут решать, чьи вооружения покупать и каких выбирать партнеров», – передает РИА «Новости» слова Лаврова по итогам переговоров в Нью-Дели.
Он отметил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнерства.
Кроме того, по его словам, США пытаются расширить формат AUKUS.
«Сейчас (США) будут пытаться его (AUKUS) расширять, уже были заявления, что Япония должна присоединиться, что Южная Корея должна присоединиться. У меня есть серьезные сомнения, что это будет помогать делу мира и стабильности», – сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что следующую встречу глав МИД и Минобороны России и Индии в формате «2+2» планируется провести в начале следующего года.
«Мы пригласили наших индийских коллег с ответным визитом в формате «2+2» посетить Москву или другой регион РФ в первой половине следующего года», – сказал министр. Ранее он сообщил, что президенту России и премьер министру Индии будет доложено о том, что их инициатива с проведением такого рода встреч полностью себя оправдала и заслуживает перевода на регулярную основу.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India заявил, что Вашингтон поделился обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона.
Эксперт назвал условия Вашингтона Москве по Китаю и Украине
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«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом якобы обсуждает введение новых ограничений против России.
«Это классическое нагнетание: то Пентагон, то Госдеп, то сам Байден последние два месяца повторяют одну и ту же мантру про санкции. Завтра на переговорах президентов РФ и США Америка планирует предъявить нам массу претензий и потребовать уступок. Ключевая из них – заставить Москву изменить свою позицию по Китаю, сделав ее более жесткой или хотя бы нейтральной. Плюс от Москвы потребуют не препятствовать восстановлению украинского контроля над Донбассом. Для того, чтобы добиться этих уступок, конечно, идет нагнетание», – заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет, потому что им самим будет больнее», – уточнил собеседник.
Ткаченко также усомнился в том, что американцы смогут отключить Россию от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). По его словам, об этом говорят уже около шести лет, и даже если такое решение будет принято, то «нашим американским коллегам придется очень постараться, поскольку SWIFT – частная структура». «Кроме того, Россия за прошедшие годы создала механизмы, которые позволят обходить эту систему. Да, будет немножко неудобнее отдельным частным банкам, или, может, переводы станут чуть подороже. Но, если в 2014 году отключение от SWIFT могло бы остановить российскую экономику, то в 2021-м уже 90 процентов граждан и компаний этого просто не заметят», – считает Ткаченко.
Источники американской прессы допускают, что санкции якобы могут быть введены в отношении «приближенных Путина». «А против кого из них там еще не ввели ограничения? – задался вопросом Ткаченко. – Основные фигуранты – те, кто принимает решения в администрации президента – все уже давным-давно под санкциями, поэтому здесь качественных улучшений не жду. Ну, наверное, найдут еще кого-нибудь, кто с Путиным сидел в одном зале».
«Что касается возможных санкций против наших государственных облигаций, отмечу, что их не уж и много. Конечно, если американцы начнут преследовать какие-то долги госкомпаний, это будет болезненно. Это уже объявление экономической войны, и тут у нас тоже есть варианты ответного давления», – подчеркнул Ткаченко.
«И все же это уже будет немножко за гранью, потому что Россия ничего не сделала. Если бы и начались какие-то военные действия в Донбассе, это было бы понятно. Но превентивно вводить такие санкции – нет повода. Финансовые рестрикции – слишком болезненная мера, от которой, к тому же всегда страдает более развитая структура», – подытожил он.
В понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Белый дом обсуждает новый пакет санкций против России для сдерживания якобы ее «вторжения» на Украину. Американская администрация рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT, рестрикции против российских производителей энергии и суверенного долга, а также «ближайшего окружения (президента России Владимира) Путина». «Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций)», – сказал один из неназванных собеседников канала.
Примечательно, что еще в июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства и его окружения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что во вторник, 7 декабря, Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. В Кремле подтвердили, что общение президентов запланировано на вечер вторника.
На прошлой неделе помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что политики намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Также напомним, что в конце мая в Министерстве иностранных дел РФ допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
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В США утверждают о готовности России «напасть» на Украину с Запада
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Россия готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Вместе с тем он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», передает РИА «Новости».
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) – к югу, к западу, а также и к северо-востоку», – пояснил представитель администрации.
В США также отметили, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.
«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным – в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», – заявил представитель администрации.
Кроме того, по словам представителя американской администрации высокого ранга, США готовы поддерживать дискуссии между Россией и НАТО, но выступают против «красных линий» со стороны Москвы.
«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», – сказал чиновник, передает ТАСС.
Он также прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
«Но мы не считаем, что разговоры о «красных линиях» полезны. И, как сказал президент [Байден], мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой – принятия других, чьих бы то ни было «красных линий», – ответил представитель вашингтонской администрации.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
Ранее сообщалось, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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Блинкен увидел «очень серьезную угрозу» Украине со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что «угроза» для Украины со стороны России является «очень серьезной», следует из стенограммы интервью главы Госдепартамента США шведскому телевидению, которую опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
«Она (угроза) очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, – это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«И настоящая проблема заключается в следующем: мы уже видели это раньше. <…> Мы видели это в 2014 году, в конечном счете мы [тогда] стали свидетелями вторжения российских сил и тех, кто на них работает, на Украину», – утверждает госсекретарь США.
«Мы просто не можем идти на риск повторения этого. Последствия будут ужасными. Это не отвечает ничьим интересам. Именно поэтому мы подумали, что важно очень четко разъяснить России последствия, которые возникнут в случае ее агрессии в отношении Украины. Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента [России Владимира] Путина и Россия выберет другой курс», – заявил госсекретарь США.
При этом руководитель Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон стремится к «стабильным, предсказуемым» отношениям с Москвой. «И есть области, в которых у нас совпадают интересы, где мы можем и должны работать вместе. Например, по вопросу о приобретении Ираном ядерного оружия. Обе наши страны выступают против этого. Но если Россия будет двигаться в направлении конфронтации и агрессии с Украиной, то это будет идти прямо в противоположную сторону от стабильности и предсказуемости в отношениях», – считает Блинкен.
«Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства, подводя итог своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в 2 декабря в Стокгольме. Госсекретарь США выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения Минских соглашений, что, по словам Блинкена, «может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине».
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В стенограмме, которую приводит пресс-служба Госдепартамента США, утверждается, что Блинкен в ходе переговоров «хотел дать ясно понять господину министру иностранных дел Лаврову, что если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям».
Накануне Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
В прошлый вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В конце ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому
Президент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель администрации США.
«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Также представитель американской администрации подчеркнул, что США хотели бы избежать применения военной силы из-за нынешней напряженности вокруг Украины.
«Я бы сказал, что Соединенные Штаты не стремятся оказаться в таких обстоятельствах, при которых в центре внимания наших контрмер оказалось бы прямое применение американской военной силы, а не комбинация поддержки Вооруженных сил Украины, мощных экономических контрмер и существенного увеличения поддержки, а также сил и средств наших союзников по НАТО с целью гарантировать, что они будут оставаться в безопасности», – подчеркнул он.
При этом он добавил, что в случае «вторжения России на Украину» США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.