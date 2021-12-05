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Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в ЕС через Россию
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Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца», что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем.
«Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», – цитируете его РИА «Новости».
По словам Путина, проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать.
«Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц... Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», – отметил глава российского государства.
Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тыс. прошло в этом году.
«А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?» – добавил глава России.
Путин подчеркнул, что белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину.
«Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, и прежде всего в Ирак», – отметил он.
Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды. Также он выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму.
«Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена», – отметил Путин.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
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Украинский вертолет Ми-8 нарушил белорусскую границу
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Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», – приводит РИА «Новости» комментарий белорусских пограничников.
Поясняется, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси».
Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной.
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Захарова: Запад создает предпосылки для «цветной революции» в Белоруссии
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Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова отметила, что принятое Западом решение «отличается крайним цинизмом».
«С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», – отметила дипломат.
По слова Захаровой, введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
«Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции», – заявила Захарова.
Также представитель МИДа указала, что Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища.
«Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза «Фронтекс».
В этой ситуации наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам. Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами», – отметила дипломат.
«Призываем государства Запада отказаться от «двойных стандартов» и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь», – подытожила Захарова.
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
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В Кремле заявили о предварительной дате переговоров Путина и Байдена
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Утверждена предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», – цитирует Ушакова ТАСС.
В ходе беседы мировые лидеры намерены обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, добавил помощник Путина.
Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере российский президент говорил на коллегии МИД России и во время встречи с послами иностранных государств.
«Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем», – подчеркнул помощник главы государства.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря.
В Белоруссии пообещали украинским военным жесткий ответ на нарушение границы
Белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать крайне жестко при возникновении таких случаев в дальнейшем, заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.
«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», – приводит слова Павлова госагентство «Белта» в Telegram-канале.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.
Эксперт сказал, чего ждать от встречи Путина и Болсонару
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«Вряд ли речь пойдет о единстве политических взглядов. Болсонару – такого рода консерватор, что рядом с ним многие приличные консерваторы не хотели бы ощущать родство душ. Президенты будут говорить о более прагматичных вещах», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец, комментируя планы президента Бразилии посетить Россию и встретиться с коллегой Владимиром Путиным.
«Глава нашего государства не раз говорил о консервативных ценностях, но вряд ли мы будем подписывать совместную декларацию о защите таковых с Болсонару», – с иронией заметил профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, специалист по Латинской Америке Виктор Хейфец.
Тем не менее во встрече заинтересованы оба политика, полагает эксперт. Путину это выгодно с экономической точки зрения. «Бразилия – партнер России по БРИКС. Наш президент регулярно встречается с главами стран-участниц этого объединения, причем не только на саммитах группы. К тому же Бразилия – крупнейший торгово-экономический партнер РФ в Латинской Америке», – рассказал собеседник.
«Мы в основном продаем им удобрения, кое-какое оборудование, а покупаем кофе и мясо. Возможно, надеюсь, зайдет разговор о повышении объема торговли российской промышленной продукцией. И не просто об увеличении объема в долларах, а о том, чтобы начать поставлять продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Если такое случится, это будет шаг вперед», – считает Хейфец.
«Также может встать вопрос об инвестициях в Бразилию, у нас они есть, но не так много, как хотелось бы. Мы уступаем даже партнерам по БРИКС: у Китая намного больше, у Индии просто больше, – обратил внимание специалист. – Ну и для бразильцев дополнительные вложения лишними никогда не будут. Бразилия – очень прагматичная страна, которая подпитывает свою экономику всем, чем может».
Для бразильского лидера Жаира Болсонару предстоящий визит в Россию – не только деньги, но и политика. В следующем году в Бразилии намечаются президентские выборы, а рейтинги действующего главы государства, по данным опросов, оставляют желать лучшего.
«Сейчас он проигрывает своему прямому конкуренту – экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве, который известен своими хорошими отношениями с Россией. Болсонару же своей готовностью увидеться с Путиным хочет показать: «Смотрите, и я могу дружить с Россией». Это не обеспечивает гарантированную победу на выборах, но работает как демонстрация ради политических очков», – пояснил Хейфец.
«Болсонару, стоит напомнить, преследует курс на сближение с США. В этом смысле на переговорах с Путиным речь, конечно, не пойдет о развороте Бразилиа в сторону Москвы. Вместо этого бразильский лидер будет говорить по тем вопросам, по которым можно найти общий язык с Россией – борьба с терроризмом, вопросы обеспечения безопасности и другие более конкретные вещи, где нет политики», – подытожил Хейфец.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года. Поездка запланирована на февраль–март. Болсонару приедет в сопровождении министерской делегации, ее состав пока не известен. На неделе Россию посещал министр иностранных дел Бразилии.
Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Президент РФ отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам Путина, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях.
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Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
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Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости».
На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
В Белоруссии подсчитали убытки от санкций Запада
Санкции ЕС против официального Минска затрагивают белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму 250-300 млн долларов в год, выгодная цена на российский газ в 2022 году станет одним из источников покрытия убытков, заявил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
«Что с Европейским союзом? С учетом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была более творчески составлена матрица поставок в Европу. Те товары и услуги, которые не попали под санкции – по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 млн долларов в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», – заявил Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По его словам, переориентация поставок на рынки, прежде всего, Китая и России, Африканский континент – задача номер один для белорусских предприятий.
Он также заявил, что выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тыс. кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада.
«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас 128,5 долларов – это огромное конкурентное преимущество. И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках», – отметил Крутой.
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.
Болсонару заявил: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято». Президент Бразилии заверил, что для него приглашение в Россию – «это радость и большая честь», которая «открывает окно возможностей» для Бразилии. Болсонару сказал, что «Россия заинтересована в Бразилии», это «большой рынок». «Будем углублять наши отношения с Россией», – приводит его слова ТАСС.
Визит планируется на февраль–март. Болсонару прибудет в Россию в сопровождении министерской делегации, но ее состав еще не определен. На этой неделе уже состоялся визит в Россию министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы.
Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Путин отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям.
США усмотрели связь ситуаций вокруг Украины, Белоруссии и «Северного потока – 2»
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, «военная угроза» Украине и газопровод «Северный поток – 2» связаны между собой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
На онлайн-форуме Reuters Next его спросили, считает ли он все это «скоординированной геополитической стратегией» Москвы для давления на Европу. Блинкен ответил: «Вероятно, да». По его словам, «все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом».
«То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, <…> и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет никаких гибридных войн. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляла, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Путин указал Эрдогану на деструктивную линию Киева в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Донбассе, российский лидер заявил, что украинская сторона продолжает деструктивную линию, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.
Российский президент обратил внимание на то, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами.
«Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей», – указывается в сообщении.
Эрдоган высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.
Также оба президента выразили удовлетворение уровнем взаимодействия по стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.
Путин и Эрдоган также поговорили на тему ситуации в Ливии. Они акцентировали безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН.
«Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря 2021 года общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности», – пояснили в Кремле.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции провели в пятницу разговор, они обсуждали двусторонние отношения.
Путин назвал главные приоритеты «Единой России»
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«В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни», - заявил президент России Владимир Путин в своем обращении на съезде партии «Единая Россия» (ЕР).
«Это безусловный приоритет и для ЕР как ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале, и для сотен тысяч наших коллег, соратников во всех регионах страны. Подчеркну: высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний», – указал Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
Он выразил мнение, что ЕР «достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства».
«Еще раз поздравляю вас с убедительной победой. Такой результат, безусловно, крайне значим для всей нашей страны, для ее стабильного, эффективного развития», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что ЕР предложила гражданам «конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов».
«Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов. И, что важно, каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки», – добавил президент.
Он призвал придерживаться принципа «выполнили одну задачу – сразу же нужно ставить новую, следующую, более высокого порядка», тогда, по его словам, «народная программа «Единой России» будет не только воплощаться в делах, но и развиваться как живой документ, динамично и качественно обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени и насущным запросам, ожиданиям людей».
«С наиболее острыми, волнующими их проблемами они (люди) обращаются к вам, своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну: у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. И ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии – так называемые первички. Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог и в целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане, опираться на тех, кто проявил, зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, в креативных и творческих сферах», – сказал президент.
Путин отметил, что после выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей: «Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума».
«Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда», – заявил глава государства.
Он обратил внимание и на то, что ЕР «первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нем самое активное участие».
«Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами: помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу. И принципиально важно, что вы эту работу продолжаете», – указал глава государства.
Путин подчеркнул, что «высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны», и «отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний».
«Делая ставку на тех, кто талантлив, успешен, неравнодушен, прислушиваясь к их мнению, вовлекая в совместные проекты, помогая выстроить политическую карьеру, партия обеспечивает широкое народное представительство, а это – стратегически важная миссия. Уверен, что «Единая Россия» способна ее реализовать, опираясь на свой авторитет и большой политический опыт», – считает президент.
Он подчеркнул, что за 20 лет партия «не раз доказывала, что она отвечает этим требованиям, своими делами», она «твердо и последовательно занимала патриотические позиции», это проявлялось в принятии ключевых решений, «связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем, поддержке семей с детьми».
«Внести решающий вклад в преодоление тех системных и подчас смертельно опасных рисков, которые на рубеже 1990-х и начала 2000-х годов угрожали не только безопасности граждан, но и самому существованию нашего Отечества – вот в чем был смысл деятельности партии», – напомнил он.
Путин также отдельно отметил консолидирующую роль ЕР как парламентской партии: «И на федеральном, и на региональном уровне вы способствуете объединению патриотически настроенных, ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. А это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами».
«Всегда рассчитываю на вас, на партию «Единая Россия» как на мощную, надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу. Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с 20-летием партии. Желаю успехов и стремления идти только вперед!», – заключил президент.
Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
Также в соответствии с уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда изберут председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.
США рассказали о консультациях с Европой по санкциям против России
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США ведут с европейскими партнерами консультации по вопросу возможных санкций против России, если та проявит «агрессию» в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя возможные шаги США, Псаки сказала, что «введение экономических санкций – это один из вариантов», но необходимы консультации с Конгрессом США и «европейскими партнерами». По ее словам, «консультации идут уже какое-то время», власти США «хотят быть готовыми, так что рассматривают подобную возможность», передает ТАСС.
Псаки заявила, что возможность проведения прямых контактов между американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным обсуждается, Вашингтон намерен сосредоточиться на украинской тематике. США хотят «обсудить серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной». По ее словам, Байден является убежденным сторонником прямых контактов между лидерами стран.
Напомним, в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров
Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров высказал недовольство.
Глава государства в ходе совещания потребовал дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30% дохода горняков зависит от переработок, сообщает ТАСС.
После выступления Котякова по системе оплаты труда шахтеров глава государства с укором отметил, что ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации. Путин счел доклад главы Минтруда неудовлетворительным.
Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.
Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.
Россиянке Сапеге предъявили обвинение в Белоруссии
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Дело задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
«Предварительное следствие уже походит к завершению», – сообщили источники, знакомые с ходом расследования, передает ТАСС со ссылкой на «Sputnik Беларусь».
Отмечается, что суд по делу Сапеги может быть назначен на начало января, за разжигание социальной вражды Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.