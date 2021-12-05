Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в ЕС через Россию

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца», что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем.

«Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», – цитируете его РИА «Новости».

По словам Путина, проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать.

«Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц... Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», – отметил глава российского государства.



Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тыс. прошло в этом году.

«А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?» – добавил глава России.

Путин подчеркнул, что белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину.

«Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, и прежде всего в Ирак», – отметил он.

Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды. Также он выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму.

«Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена», – отметил Путин.

Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.

Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.

Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.