|
|
Тела еще двух шахтеров подняли из шахты «Листвяжная»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Горноспасатели подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кузбассе тела еще двух шахтеров, поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области-Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что для того, чтобы проводить поисковые работы, приходится проводить мероприятия по проветриванию аварийного участка. Специалисты проводят оборудование скважины № 2 для подачи азота, углекислого газа и хладона. Параллельно в шахте проводят вентиляцию и откачивают воду с подтопленных частей горных выработок.
В смену работает три отделения горноспасателей, также помогают члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.
Ранее сообщалось, что на поверхность подняли тела еще шести шахтеров, которые погибли в результате взрыва метана.
-
Напомним, 25 ноября в шахте произошло задымление, под землей находились 285 человек, большую часть рабочих вывели. Работы по поиску приостановили из-за угрозы взрыва. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Кулеба заявил о трех странах НАТО, мешающих Украине вступить в альянс
|
|
Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран Североатлантического альянса изменят свое отношение к нему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», – заявил Кулеба в интервью латвийскому изданию Sargs.lv.
Перевод приводится на сайте посольства Украины в Латвии.
Он отказался называть эти столицы и подчеркнул, что, когда в этих странах изменится отношение к Киеву, ситуация «кардинально изменится».
«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта», – сказал министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз подчеркивал, что альянс поддерживает Киев, но Украина не может рассчитывать на принцип коллективной обороны НАТО, так как не является членом объединения.
До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток.
«Нафтогаз» поднял для украинских потребителей тарифы на газ в пять раз
По решению компании «Нафтогаз» украинским потребителям теперь придется платить за газ в пять раз больше. Изменения коснулись почти 500 тыс. человек.
Так, стоимость газа теперь составляет 47 гривен (127 рублей) за 1 куб для потребителей, получающих газ от компании «Поставщик последней надежды». Отмечается, что компания фактически принадлежит «Нафтогазу», она обслуживает тех украинцев, чьи поставщики обанкротились, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Согласно закону, такие клиенты 60 дней получают газ от «Последней надежды». Сейчас это 457 тыс. потребителей, передает «Страна».
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о транспортировке газа на Украину после 2024 года. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать.
Литва заявила о невозможности ввести ответные санкции против Китая
|
|
Решение Вильнюса открыть официальное представительство Тайваня обернулось проблемами для литовских экспортеров. Они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах - Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра.
Глава МИД Литвы теперь апеллирует к ЕС: «Мы не можем ввести ответных санкций, таможенные системы регулирует Еврокомиссия. В этот вопрос должны вмешаться европейские институты и представлять Литву», – передает РИА «Новости».
Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.
Накануне сообщалось, что литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра.
Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
Посол Украины в Германии предъявил новому канцлеру список требований
|
|
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сделать предупреждение России сразу после своего избрания. Он потребовал пригрозить новым пакетом санкций из-за якобы скорого нападения на Украину.
«Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства», – заявил Мельник изданию Bild, передает Страна.ua.
По мнению дипломата, необходим «жесткий каталог суровых карательных мер», который нужно представить не позднее 8 декабря.
Он должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.
По словам политика, чтобы предотвратить катастрофу, нужно что-то большее, чем просто предупреждение. Мельник призвал Шольца сразу после избрания продемонстрировать «все серьезные последствия нападения на Украину».
Частные компании Украины задолжали России более 1 млрд долларов
Долг частных украинских компаний перед Россией составляет 1,1 млрд долларов по состоянию на 1 июля, Россия входит в десятку кредиторов предпринимателей страны, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Уточняется, что по географической структуре долгов реального сектора по негарантированным кредитам доля России с начала года увеличилась с 2,5% до 2,6%, передает ТАСС.
По итогам первого полугодия общая сумма долга частных предприятий Украины составила 43 млрд 964 млн долларов. В лидерах стран, которым должны украинские бизнесмены, находится Кипр – около 21 млрд долларов, в списке есть Великобритания и Нидерланды. Россия находится на восьмом месте.
Основная валюта заимствований – доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, говорится в релизе Нацбанка.
Ранее сообщалось, что Киев начал переговоры с Еврокомиссией по поводу выделения финансовой помощи стране на сумму менее 1,2 млрд евро.
Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
|
|
Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
-
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика Антона Долина
В Сети опубликовали фрагмент беседы главреда журнала «Искусство кино» и кинокритика Антона Долина с кинорежиссером Ридли Скоттом, именитый голливудский кинодел обматерил российского журналиста.
После одного из вопросов Долина Скотт нецензурно выругался в адрес критика, так он показал свое несогласие со сравнением его новой ленты «Последняя дуэль» с его же картиной «Царство небесное».
Эпизод опубликован в конце ролика на YouTube-канале Долина.
Картина «Последняя дуэль» посвящена средневековой Франции и реальным средневековым судебным разбирательствам рыцаря Жана де Карружа. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.
Фильм «Царство небесное» также повествует о Франции в средних веках, там раскрывается более ранняя эпоха начала крестовых походов. В этой ленте главные роли сыграли Орландо Блум и Ева Грин.
Украина купит не подошедшие США атомные реакторы
|
|
На Хмельницкой АЭС планируют построить два новых атомных энергоблока, для этого использовать реакторы Westinghouse.
Приобретет в кредит у американской компании реакторы для АЭС украинский «Энергоатом», сообщает «КорреспонденТ» со ссылкой на «Зеркало недели».
Отмечается, что компания Westinghouse продает два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от неудавшегося строительства в США.
«По условиям контракта компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС», – говорится в статье.
В публикации говорится, что реакторы «лежат без дела» около пяти лет, если их купят, то они продолжат еще столько же. Согласно оценкам СМИ, «Энергоатом» и Westinghouse не имеют необходимого количества средств, чтобы построить реакторы, поэтому строить их будут в кредит, в том числе и под госгарантии.
Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
Эрдоган переименовал Турцию
Новым экспортным брендом Турции станет «Made in Turkiye», указ подписан президентом страны Тайипом Эрдоганом и опубликован в официальном издании Resmi Gazete.
Продукцию будут представлять под единым брендом «Made in Turkiye» вместо «Made in Turkey». Утвержденный термин будет использоваться и при переписке с иностранными организациями и странами, передает агентство «Прайм» со ссылкой на текст документа.
Цель бренда – повысить узнаваемость турецкой продукции за рубежом. Указывается, что новый термин наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа.
Таким образом, после нововведения название страны теперь не будет переводиться с английского языка как «индейка» (turkey – прим. ВЗГЛЯД).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Газпроме усомнились в наличии в России запасов газа на 50 лет
|
|
Глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков усомнился в прогнозах вице-премьера Александра Новака, что Россия обеспечена запасами газа только на 50 лет.
«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», – приводит РИА «Новости» слова Зубкова.
По его словам, компания является лидером по запасам газа среди всех других национальных и публичных нефтегазовых игроков. На конец 2020 года разведанные запасы Газпрома составляют 34 трлн кубометров, 16% общемирового потребления, заметил он. При этом ежегодно компания ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу.
«Кроме того, наши месторождения, вот взять Бованенковское месторождение, это около 4 трлн кубических метров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 млрд кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия. Вот как Бог дал нам такие запасы природного газа», – подчеркнул Зубков.
Он также добавил, что факт того, что Россия обеспечена запасами нефти на 30 лет, подтверждает, что принятое в свое время решение развивать рынок газомоторного топлива было правильным.
Ранее ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи нефти в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова ответила на ложь Блинкена об отсутствии агрессии со стороны НАТО
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.
Захарова в Telegram указала, что в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии НАТО во главе с США пошло на «открытую вооруженную агрессию». На Украине, как отметила официальный представитель МИДа, Вашингтоном «в координации с натовским и есовским Брюсселем осуществлялось руководство антиконституционным переворотом».
«Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и т.д. – демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО», – напомнила она, отметив, что для НАТО стали «рутиной» сотни «спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки»
Как подчеркнула Захарова, «это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий», изображенные «крупными мазками». Результатом этих действий стали «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру».
Она назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Захарова посоветовала США искать «нарушающих международное право агрессоров», «стоя перед зеркалом».
Напомним, Блинкен заявил, что не НАТО «планирует агрессивные действия» против России, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния.
-
Немецкий политолог: Новому канцлеру Австрии будет не до России
|
|
Главным испытанием нового канцлера Австрии Карла Нехаммера станет тяжелая борьба на выборах против социалистов и зеленых, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Нехаммер станет канцлером республики после объявления об уходе Себастьяна Курца.
«Новому канцлеру Карлу Нехаммеру будет не до внешней политики, и в частности – не до России, по крайней мере в первое время. Он должен будет консолидировать власть внутри самой Австрии», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По словам эксперта, с Австрийской народной партией (АНП) может случиться то же самое, что и с Христианско-демократическим союзом (ХДС) на недавних выборах в Германии, то есть – разгромное поражение. «АНП может с треском проиграть на выборах в апреле следующего года и утратить позиции в Национальном совете. Рейтинги партии падают катастрофически. Думаю, Нехаммеру предстоит вообще практически заново создать АНП, и сделать это будет очень нелегко», – отметил аналитик.
Эксперт допускает, что на будущих выборах АНП уступит власть в Австрии социал-демократам и зеленым. «К тому же сильные СМИ активно муссируют последние скандалы, связанные с партией. АНП может спасти то, что Австрия более консервативная страна, чем Германия, да и позиции зеленых там не столь сильны», – добавил собеседник.
Ранее стало известно, что министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер после объявления об уходе из политики лидера правящей Австрийской народной партии Себастьяна Курца возглавит эту структуру, также он станет канцлером республики.
Нехаммер возглавит АНП после окончательного ухода Курца из политики и станет следующим канцлером республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокорпорацию ORF. Решение было принято на заседании правления АНП в пятницу.
Напомним, Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.
Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца.
Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Подкуп якобы совершался с 2016 по 2018 год.
В «Батькивщине» не исключили переговоров Киева с Газпромом о покупке газа
|
|
Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко не исключил, что украинское правительство будет вынуждено начать переговоры с Газпромом о прямой покупке газа.
Кучеренко заявил, что «за последние два года энергетика Украины попала в огромный кризис». Он объяснил «тактику «Слуг народа», когда они говорят, что мы перезимуем»: «Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счет электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют».
Депутат «дал свое аналитическое видение», заявив, что «не исключает , что пройдет полтора-два месяца – и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским Газпромом о прямом контракте на покупку газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
В начале ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
В Раде заявили, что Зеленский может объявить мобилизацию без военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения в случае необходимости укрепления госграницы, сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Если нужно будет быстро мобилизовать какую-то группу конкретных профессий военных, чтобы усилить какие-то участки, границы, например, то для этого не нужно никаких военных сословий», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко объявил, что Зеленский собирается вести в стране военное положение с 1 декабря.
Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».
В СВР 22 ноября отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
Байден рассказал о заболевании, которым его заразил внук
|
|
Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.
«Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», – приводит РИА «Новости» ответ Байдена журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.
В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслировали местные телеканалы, отчетливо слышно, как Байден хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.
-
Напомним, в США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Всего в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тысяч скончались.
Ранее в США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД