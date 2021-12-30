Самая популярная на PornHub россиянка рассказала, как попала в индустрию

Пенсионерка из Магнитогорска замерзла насмерть из-за нежелания полиции выяснять геолокацию по сотовой связи

В Челябинской области полицейские отказались без решения суда пробивать геолокацию пропавшей в метель 80-летней женщины, в результате пенсионерка погибла.

20 декабря родственники не смогли дозвониться до пожилой женщины, которая жила в Магнитогорске. Родственники решили наведаться домой к пенсионерке, но не смогли достучаться. Они вызвали участкового и вскрыли дверь, но женщины в квартире не оказалось, передает портал NN.ru.

После до пенсионерки все же удалось дозвониться: женщина сказала, что находится «в какой-то яме» и вокруг овраги, а рядом какое-то красное здание. После этого связь пропала.

Затем с бабушкой удалось поговорить внучке, которая уже находилась в полиции: «Жена включила громкую связь. Бабушку начали допрашивать. Она ответила: «Я заблудилась. В какой-то яме. Замерзла, заберите меня, пожалуйста». Супруга начала плакать: «Вы понимаете? У нее телефон сейчас сядет, мы ее потеряем».

Внучка попросила, чтобы в полиции определи местонахождение женщины через геолокацию в телефоне, однако полицейские сказали, что не могут этого сделать без решения суда.

Начались поиски, но они не дали результата. Пенсионерку обнаружили лишь 24 декабря буквально через дорогу от того места, где ее искали два дня.

«Ее снегом не засыпало, значит, после снегопада 21 декабря она еще была жива. В руках у нее была веточка, она ей на снегу написала SOS», – отметил родственник.

В региональном МВД заявили, что сделали все возможное, чтобы спасти замерзавшую женщину. Однако оказалось, что теперь сотрудники могут искать пропавших людей по геолокации, не дожидаясь разрешения суда – они должны только уведомить об этом суд. Эти поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» президент России Владимир Путин подписал летом 2021 года. Планировалось, что изменения в нормативно-правовой акт ускорят поиск исчезнувших людей.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что теоретически закон позволяет определить геолокацию мобильного телефона в течение пары часов, но на практике возникает множество препятствий.

«Сейчас в полиции общий профессиональный уровень низкий, и, возможно, именно эту норму сотрудники не знают. Они знают, что все связанное с телефоном – только по судебному решению. Сообщение о пропаже наверняка поступило в нерабочее время. Чтобы получить данные, нужно подпрыгнуть, поднять сотрудника сотовой компании, достучаться до руководства службы безопасности», – считает адвокат Сергей Колосовский.

При этом попытки объяснить отказ искать пропавшего человека по местоположению телефона защитой персональных данных Колосовский считает несостоятельными.

Между тем ГУ МВД по Челябинской области заявило, что информация о том, что при поиске пропавшей в Магнитогорске пенсионерки полиция отказывалась проверять геолокацию телефона без решения суда и провела биллинг только на третий день после обращения родных женщины, не соответствует действительности.

«Даже если бы сотрудники полиции сразу провели биллинг, то зона, на которую бы он указал, была бы очень большой – десятки квадратных километров. Это никак не помогло бы быстро найти человека. Поэтому мы сейчас пытаемся принять закон, по которому точность будет приемлемой. Мы добиваемся этого нормативного акта уже 10 лет», – прокомментировал ситуацию координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», депутат Госдумы Олег Леонов.

По его словам, точность определения местоположения в природной среде нужно сократить до 500 метров. Сделать это можно получить за счет модернизации сетей сотовой связи и передачи спутниковых координат при звонке на 112. Также необходимо позволить спасателям использовать специальные поисковые инструменты.

«Если эти три вещи будут приняты, то в России можно будет спасать порядка 6 тыс. человек в год. Вот это размер проблемы – такое количество людей погибает с включенным мобильным телефоном из-за того, что их сейчас технически невозможно найти», – добавил он.

Уже прошло предварительное обсуждение законопроекта, в весеннюю сессию его должны внести в Госдуму.

В августе Леонов обращался к главе МВД Владимиру Колокольцеву, указывая, что ведомство не пользуется законом о геолокации, который позволяет быстрее определять местоположение потерявшихся людей.

Владимир Путин еще 1 июля подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.

Согласно новым правилам, правоохранители могут оперативно получать информацию о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Прежде такие данные сотрудникам внутренних дел могли передать только по решению суда.