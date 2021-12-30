При взрыве в Ялте пострадали два человека

В Ялте произошел взрыв газового баллона в жилом доме, есть пострадавшие, из здания эвакуировали 20 человек, сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, произошел взрыв газового баллона в квартире жилого дома с последующим пожаром на площади 40 квадратных метров», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что пострадали двое, в том числе и ребенок, из дома эвакуировали 20 человек.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что инцидент произошел в 10-квартирном трехэтажном доме.

«По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 40 кв. метров и обрушением межэтажных деревянных перекрытий», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В региональном минздраве добавили, что у пострадавших диагностировали ожоги первой степени. Их направили в больницу ФМБА в Ливадии.

В среду в Москве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв, пострадал человек. По данным источников, разрыв петарды выбил в доме окна.