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Захарова предложила НАТО оценить эффективность действий в Югославии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила НАТО опубликовать «список натовских ценностей с примерами их реализации».
Захарова прокомментировала в Facebook заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который «обозначил ключевые элементы разрабатываемой «стратегической концепции» альянса». В их числе Столтенберг указал «защиту коллективных ценностей НАТО».
Официальный представитель МИД России выступила с «вопросом/просьбой»: «Можно ли опубликовать список этих самых натовских ценностей с примерами их реализации?». «Ну, например: Ценность – защита демократии (уверена, что это приоритет). Пример реализации – убийство Каддафи в Ливии во имя процветания этой страны и ее народа. Оценка эффективности – отсутствие на протяжении многих лет институтов государственности в Ливии не давало возможности всецело оценить успех операции», – заявила она.
Также Захарова припомнила НАТО события в Югославии и Ираке. «Ценность – мирное разрешение конфликтов и обеспечение безопасности. Пример реализации – бомбардировка Югославии. Оценка эффективности – так и не поняли, что сотворили, – говорится в сообщении. – Ценность – сохранение свободы слова и борьба с дезинформацией. Пример реализации – демонстрация Совету Безопасности ООН пробирки со стиральным порошком под видом доказательства наличия у Ирака оружия массового поражения. Эффективность – русские оценивают как высокую».
Напомним, Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния. Кроме того, генсек НАТО сказал, что Украина не входит в НАТО, а значит, не имеет таких же гарантий безопасности, как члены альянса.
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Столтенберг отказал России в праве влиять на соседние государства
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Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – цитирует главу НАТО ТАСС.
Он добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».
«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии - прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.
Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией.
«Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.
Также в среду Столтенберг заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине.
При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии. Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны.
В МИДе назвали «красную линию» для России по Украине
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Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Риге встречу министров иностранных дел стран – членов альянса.
«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», – приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.
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Дипломат напомнила, что после окончания холодной войны России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.
«Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности», – заявила представитель МИД.
«В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилось к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.
Ранее Владимир Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В Кремле заявили, что Украина, не выполняя Минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Канада пригрозила России международной изоляцией и крахом экономики
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Бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для Globe and Mail выразил мнение, что Россию якобы ожидает международная изоляция и крах экономики в случае «военной агрессии» на Украине.
По мнению канадского дипломата, гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер, а «более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину» якобы сделает Россию «международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», передает РИА «Новости».
При этом, как отметил дипломат, страны Центральной Европы поддержат Киев «в этой драке». «США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью», – считает политик.
По его мнению, Канада, в свою очередь, обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость ЕС от России, а также ввести превентивные санкции против Москвы.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России».
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
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Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Путин заявил о намерении не допустить распространения НАТО на Восток
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Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
«Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава государства предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
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Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.
«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».
«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Британцы высмеяли поездку главы МИД на танке в Эстонии
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Читатели британского издания The Telegraph высмеяли поездку главы МИД Британии Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию.
«Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха», – написал Cliff Woods, передает РИА «Новости».
Некоторые читатели вспомнили о такой же акции 1986 года в исполнении премьер-министра Маргарет Тэтчер: «Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно».
«Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» – пошутил Graham Cove.
Читатели портала также не преминули затронуть в комментариях тему Украины.
«Украина должна оставаться «буферным государством», в котором не будет ни сил НАТО, ни российских войск», – заявил Robert Griffiths.
«Не нападайте на Украину, господин (президент России Владимир) Путин, потому что мы очень рассердимся! (Кстати, не могли бы вы прислать еще немного газа?)», – пошутил David Barbour.
Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем глава британского МИДа в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.
Перед поездкой на совещания министров иностранных дел стран НАТО она выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от «агрессии».
Напомним, Трасс стала главой МИД Британии в сентябре.
Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
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Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Эксперт объяснил отказ Норвегии от помощи НАТО на границе с Россией
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Норвегия не хочет ставить отношения с Россией в зависимость от негатива, диктуемого некоторыми членами НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Андрей Кортунов. Ранее МИД Норвегии указал, что новое правительство выступает за ограничение передвижения войск НАТО около границ России.
«Заявление Норвегии отражает не столько изменение, сколько возвращение к традиционной норвежской позиции – в Осло всегда проводили линию между сотрудничеством с НАТО и двусторонними отношениями с Россией», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, Норвегия не заинтересована в том, чтобы страны Скандинавии становились местом геополитического противостояния России с Североатлантическим альянсом. «Ряд стран НАТО пытается втянуть Норвегию в противостояние с Россией, но эти попытки не в той мере успешны, как хотелось бы некоторым членам альянса», – указал аналитик.
Кроме того, отметил Кортунов, Норвегия не видит в России такой опасности, которая бы предполагала необходимость размещения союзников по НАТО на норвежско-российской границе.
Эксперт также напомнил, что Москве и Осло ранее удалось решить вопросы, касающиеся раздела территориального шельфа. Кроме того, Норвегия сотрудничает с Россией в рамках Арктического совета. «Обе страны активно контактируют и по другим направлениям. Хотя, конечно, есть и трудности, например – расхождение позиций по Шпицбергену», – добавил собеседник.
Накануне глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России.
«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами – с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», – передает РИА «Новости» слова Витфельдт. Она отметила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США.
«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», – объяснила Витфельдт.
При этом она отметила, что сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи». Ранее глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала о «наихудшем сценарии», который возможен при «российской милитаризации» Арктики.
При этом президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.
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Эксперт оценил угрозу для России от модернизированных атомных бомб США
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«Принятые США на вооружение модернизированные атомные бомбы B61-12 дают им возможность нанести ограниченный ядерный удар по России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее в США сообщили, что модернизация продлит жизненный цикл этих бомб на 20 лет.
«В сочетании с современными носителями типа истребителя-бомбардировщика F-35, модернизированные атомные бомбы B61-12 – опасное оружие, способное точечно поражать хорошо защищенные цели. F-35 обладают способностью с немалой долей вероятности преодолевать ПВО. На некоторых высотах они могут подавить или ослабить российскую систему противовоздушной обороны в ряде районов», – сказал заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Другими словами, в отношении России модернизированные атомные бомбы B61-12 являются стратегическим оружием, указал эксперт. «Это показывает, что требование Вашингтона к Москве включать в программы сокращения вооружения тактическое ядерное оружие необоснованно, поскольку наши ракеты до США достать не могут», – добавил он.
«В то же время США стремятся получить оружие, которое может быть им полезно на этапе эскалации конфликта и открывает им возможности для ограниченного ядерного удара по нашей территории. Впрочем, американцы не могут не понимать, что любое применение ими ядерного оружия приведет к нашему незамедлительному ответу и грозит неконтролируемой эскалацией», – заключил аналитик.
Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 уже передан американскому министерству обороны.
Модернизация должна продлить жизненный цикл этих бомб как минимум на 20 лет, давая возможность использовать их с существующих и перспективных авиационных платформ. При этом значительно снижена мощность, но повышена точность. Управление полагает, что программа модернизации «обеспечит безопасность и эффективность вооружения». Полномасштабное производство должно начаться в мае, «завершение выпуска» ожидается в 2026 финансовом году.
B61 существует в модификациях B61-3, B61-4, B61-7 (эти три версии и должна заменить B61-12), а также B61-11. B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200, а также «будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F», передает РИА «Новости».
Весной в обзоре состояния ядерных сил США эксперты FAS сообщали, что количество американских бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции).
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Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Вашингтон ведет ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Это сообщение прозвучало на фоне просьб европейцев и японцев к США не отказываться от доктрины упреждающего ядерного удара по России.
В то же время российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. По мнению экспертов, благодаря новой сборке Ту-160 Россия получит ядерное преимущество над НАТО.
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Норвегия решила ограничить передвижения союзников по НАТО около России
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Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России.
«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами – с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», – передает РИА «Новости» слова Витфельдт.
Она отметила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США.
«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», – объяснила Витфельдт.
При этом она отметила, что сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».
Ранее глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала о «наихудшем сценарии», который возможен при «российской милитаризации» Арктики.
Пушков указал на лицемерность заявления генсека НАТО о сферах влияния России
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«Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о неприемлемости cамой мысли, что у России может быть своя сфера интересов, которую он в пропагандистских целях называет «сферой влияния» – это заявление, не соответствующее ни практике самих западных государств, ни содержанию международных отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД российский сенатор Алексей Пушков.
«Заявление Столтенберга одновременно несостоятельно и лицемерно. Во-первых, любая страна имеет свою сферу интересов. Под ней подразумевается как минимум безопасное окружение. Во-вторых, слова генсека НАТО противоречат всем доктринам и действиям стран западного альянса. Иначе как он объяснит присутствие британских кораблей в Черном море, французских вооруженных сил в Африке, а американских войск в Японии или Южной Корее? Это что, не сферы их интересов?» – задается вопросами председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Кроме того, Столтенберг почему-то не говорит, что у Североатлантического альянса есть не только сферы интересов, но и сферы войны. За последние 20 лет страны западного альянса вели войны – прямые или скрытые – в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. Как он определит то, что страны НАТО делали в этих государствах? – интересуется собеседник. – Они пытались там утвердить свои интересы огнем и мечом, в результате чего развалили эти государства, вызвав огромное число беженцев и смертей. Эти страны еще долго будут восстанавливаться после западных агрессий».
«Так что самонадеянно выстроенный «карточный домик» Столтенберга разваливается при любом столкновении с фактами. Это домик «Ниф-Нифа» – от малейшего фактологического дуновения ветерка от него ничего не остается, – уверен Пушков. – Это абсолютно лицемерное заявление, не соответствующее ни практике самих западных государств, ни содержанию международных отношений».
Сенатор также обратил внимание на пафосные слова Столтенберга о «соблюдении воли народа Украины» Североатлантическим альянсом. «Я не помню, чтобы «народ Украины» давал НАТО право «соблюдать его волю». Так что это самопровозглашенное право, – указал Пушков. – При этом генсек альянса забывает очень важную вещь: у России есть право на защиту от внешних угроз. Если Украина имеет право готовиться к членству в НАТО, угрожая тем самым России, то Москва имеет право принять ответные меры. НАТО не может запретить нам реагировать на угрозы нашей безопасности».
«Я думаю, что заявление Столтенберга указывает лишь на то, что в НАТО господствует абсолютно неадекватное и сознательно ложное представление о том, как Россия намерена заботиться о своих интересах. И не генсек НАТО будет определять, на что мы имеем право, а на что – нет», – резюмировал сенатор.
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния. «Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – указал он. Столтенберг добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».
«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии – прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на Севере, и что Норвегия, как маленькая независимая страна, должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.
Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией. «Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.
В этот же день Столтенберг рассказал действиях альянса в случае «вторжения» России на Украину. В среду он заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине. При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии.
Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток.
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В НАТО решили учитывать культурные особенности стран при проведении операций
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НАТО отмечает необходимость в будущем учитывать политические и культурные особенности стран, где проводятся операции альянса, следует из заявления по итогам обсуждения на встрече глав МИД НАТО в Риге результатов операции в Афганистане.
В документе указывается, что «по итогам оценки были приняты некоторые рекомендации, в том числе по поддержанию оперативной совместимости с партнерами, необходимости учитывать политические и культурные нормы принимающих сторон, их способности воспринимать усиление потенциала и подготовку», передает РИА «Новости».
В НАТО также отметили большой успех в борьбе с терроризмом в Афганистане в годы присутствия сил альянса, но при этом признали, что «задача по построению стабильного Афганистана» оказалась сложнореализуемой.
В блоке считают, что в будущем союзникам при планировании операций необходимо «ставить реалистичные и достижимые цели».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о катастрофическом развитии событий в Афганистане.
Напомним, Россия решила направить в Афганистан партию гуманитарной помощи. Вместе с тем в США заявили о невозможности финансово помочь властям Афганистана.
Сообщалось также, что Фронт национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан*» (организация, запрещенная ООН – прим. ВЗГЛЯД), надеется на поддержку со стороны России.
На Украине рассказали о трех направлениях пакета «сдерживания» России
Пакет сдерживания России «от агрессивных действий» включает меры по трем направлениям, это, в частности, четкая коммуникация с Москвой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в видеообращении в Facebook из Стокгольма, где он участвует в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, что «на двусторонних встречах мы продолжили работу, которую вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно, обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, в какие сроки он будет сформирован», передает ТАСС.
Отмечается, что пакет состоит из «трех направлений»: «Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам – открытым и закрытым – про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия».
Второе направление предусматривает разработку пакета санкций, который «будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции»: «Это будут санкции очень тяжелые для нее экономически».
«Третье – это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной (ее партнеров) для укрепления нашей обороноспособности», – отметил Кулеба и подчеркнул, что по всем этим направлениям «ведется активная и оживленная работа».
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Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».
При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
В США заявили о готовности действовать, если Россия вторгнется на Украину
США готовы к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии, заявил 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Если Россия отвергнет путь дипломатии и предпримет вторжение (на Украину – прим. ВЗГЛЯД), мы будем готовы действовать», – цитирует госсекретаря США РИА «Новости». Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге.
Блинкен не стал рассказывать, какие действия предпримет США, но отметил – страна тесно общается по этому вопросу с союзниками и партнерами.
Киев и страны Запада выразили обеспокоенность в связи с усилением «агрессивных действий» со стороны России на границе Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что войска перемещаются в пределах территории России и на усмотрение властей страны. Перемещение никому не угрожает и никого не должно волновать.
В НАТО заявили о санкциях и запретах против России в случае агрессии на Украине
Страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.
«Страны НАТО имеет широкий спектр возможностей, включая экономические и финансовые санкции и политические запреты», – передает ТАСС со ссылкой на слова Столтенберга.
Также он напомнил, что принцип коллективной безопасности распространяется только на страны-члены НАТО, а партнеры, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о принимаемых страной адекватных мерах на провокации со стороны НАТО. Речь шла о военно-технических мерах.
Российский лидер подчеркнул – Россия никому не угрожает, а все обвинения на этой почве – как минимум безответственны, сказал Путин.
Лавров пошутил по поводу выкрикивающих вопросы журналистов
Глава МИД России Сергей Лавров шутливо ответил журналистам, которые выкрикивали вопросы на его встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном «на полях» министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.
Министры выступили со вступительным словом, после этого российские и американские журналисты стали выкрикивать свои вопросы. Один из них был о том, готовы ли США дать России правовые гарантии безопасности, передает РИА «Новости».
«Не кричите на нас!», – сказал Лавров, смеясь.
Между тем Блинкен заявил во время встречи с Лавровым, что считает важной возможность «поговорить прямо и честно особенно в текущий критически важный момент».
По словам Блинкена, президент США Джо Байден во время встречи в Женеве несколько месяцев назад заявлял российскому лидеру Владимиру Путину о том, что для Вашингтона важны стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
«Это входит в интересы наших стран, наших народов», – добавил Блинкен.
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Напомним, Лавров и Блинкен встретились на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в Стокгольме 2-3 декабря.
При этом Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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