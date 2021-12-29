|
|
Путин: Мы свою задачу по «Северному потоку – 2» выполнили, теперь слово за европейцами
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская сторона выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главой Газпрома Алексеем Миллером.
«Это вопросы, которые должны решить наши партнеры в Европе. Теперь слово за ними. Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток – 2» готов к работе», – цитирует Путина ТАСС.
Он поздравил компанию и партнеров по строительству газопровода с завершением работ.
Глава государства отметил, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, так «в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа».
Президент напомнил, что речь идет о 55 млрд кубометров в год.
Напомним, в ходе совещания Миллер заявил, что Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» и что газопровод полностью готов к эксплуатации.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
Сатановский поддержал желание Борреля вернуться в 1975 год
|
|
«Боррель – старый инфантильный мальчик, который живет в своем мире, где желания Запада почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки. Но так не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток.
«Я полностью согласен с Боррелем в его заявлении. Он хочет вернуться ко всему, что было на момент подписания Хельсинских соглашений в 1975 году. А 1975 год – это разделенная Германия, единый Советский Союз, наши базы в Чехии и Польше, и танки конфликтующих стран стояли на линии посреди Центральной Европы. Давайте вернемся», – сказал политолог Евгений Сатановский.
«А Евросоюз тогда существовал? СЭВ точно существовал, Варшавский договор был. А Евросоюза не было. Поэтому я поддерживаю идею Борреля. Только его надо интерпретировать соответствующим образом. Ему понравится», – добавил собеседник.
«Он ведь старый инфантильный мальчик, который живет в каком-то своем мире, где желания НАТО и Евросоюза почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки», – сыронизировал Сатановский.
«Но так не будет. Ведь что такое на самом деле предложения России по гарантиям безопасности? Это старая добрая Вьетнамская война, Yankee go home и ничего больше. А те, кто не go home – закопаны во Вьетнаме. Есть ведь исторический прецедент. Я хорошо помню 1975 год, когда претензии американцев по разным направлениям накрылись медным тазом. Давайте вернемся, господин Боррель, давайте», – продолжил собеседник.
«Это же касается и требований России закрепить все гарантии на бумаге. Горбачеву ведь давали устные обещания, и что? Без бумаги любые договоренности бессмысленны. И, более того, современные военные технологии дали российскому руководству возможность говорить с Западом в той форме, в которой оно разговаривает. Поэтому здесь Борреля ничего не должно удивлять», – заключил Сатановский.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал
требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Он добавил, что переговоры должны затрагивать не только тему Украины и расширения НАТО, а «все нарушения договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году». «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», – уточнил глава дипломатии Евросоюза.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Позже Евросоюз захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новак назвал условие поставок газа Европе в любых объемах
|
|
Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде», – передает РИА «Новости» слова Новака.
«Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует», – добавил он.
Он также затруднился сказать, когда закончится период высоких цен на газ в Европе.
«Трудно сказать, когда закончится период высоких цен. На мой взгляд, для этого должно быть предложение газа, которое обеспечит спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы соответствующие запасы в ПХГ, необходимые для того, чтобы надежно проходить зимний период. Если большая часть потребления в Европе будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии, тогда будет более стабильная ситуация с ценами», – сообщил Новак.
Ранее представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.
Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России»
|
|
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России», он направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в стране и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей».
Текст опубликован в думской электронной базе.
«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства России как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства России лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», – говорится в пояснительной записке.
Также новый законопроект расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства: «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указами президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке».
При этом «в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты».
«Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России и признании российскими гражданами», – говорится в документе.
Отмечается также, что упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка, это делается для исключения практики фиктивных браков.
Кроме того, законопроект вводит институт прекращения гражданства. Так, «законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства» для лиц, ранее принятых в него. Однако это не распространяется на граждан России по рождению.
«Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в тексте.
Полномочия о принятии решения о прекращении гражданства «в связи с добровольным волеизъявлением граждан» будут переданы от президента к МВД, что обеспечит «применение единого механизма добровольного выхода из гражданства». В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства на основании их просьбы, как и ранее, будут приниматься МИДом.
Основанием для прекращения гражданства становится «установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России или решение о признании гражданином России».
Решение о прекращении гражданства ребенка, «над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином», принимает президент России.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь.
Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».
Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.
До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
|
|
«Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4–5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.
«На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.
Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.
«До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4–5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.
По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.
«Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.
«Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4–5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.
В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром не заказал прокачку по «Ямалу – Европе» девятый день подряд
|
|
Реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжаются уже девять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку в Германию со стороны Газпрома, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
Газпром накануне вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на среду. При этом возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах ночью компания также не воспользовалась, передает ТАСС.
Таким образом, холдинг уже девять дней подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.
Напомним, Газпром начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» две недели назад, а с 20 декабря и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.
В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии ответили на вопрос о сроках сертификации «Северного потока – 2»
Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации «Северного потока – 2», заявили в пресс-службе ведомства.
В агентстве заявили, что «наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина (главы агентства Йохена) Хоманна в отношении процесса остаются в силе». Хоманн заявил ранее, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года, передает РИА «Новости».
До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года, а если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают это быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше.
Напомним, в ноябре процесс сертификации был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявлял, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов
|
|
Перебои с поставками щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге, начались в Латвии из-за роста цен, профильная ассоциация готова просить правительство приостановить экспорт щепы.
Биомассой по большей части также отапливаются Вентспилс и Лиепая. С поставками щепы неожиданно начались перебои, а энергокомпания Rigas siltums осенью дважды повышала тарифы, передает «Прайм» со ссылкой на портал lsm.lv.
«Щепа сейчас доступна, но поставщики щепы разрывают договоры и не могут поставить ее по той низкой цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле», – приводятся слова руководителя Rigas siltums Нормундса Талциса.
По словам советника Латвийского союза самоуправлений Андриса Акерманиса, ситуация с ценой является спекулятивной и связана с ростом цен на газ: «Поставщики дерева видят, что цена на газ летает в облаках. Все мы умные, все хотят зарабатывать. Оснований для этого серьезных нет».
Глава Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня-Вейта заявила, что спекулятивная ситуация с щепой настолько нервирует производителей теплоэнергии, что они готовы обратиться к правительству. Она допускает вмешательство государства, чтобы приостановить процесс экспорта щепы, стратегический запас которой необходим.
Самая низкая цена на щепу на балтийской бирже Balt Pool была зафиксирована в мае – 10,8 евро за мегаватт-час. К концу лета цены выросли до 14,2 евро, а теперь стоимость достигает 21,5 евро за мегаватт-час.
Ранее газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Напомним, Газпром не заказывает прокачку по «Ямалу – Европе» девятый день подряд. Президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН, говорится в указе.
«Указ президента РФ «О Якунине А.И.»: 1. Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в тексте документа, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева.
Миллер: «Северный поток – 2» полностью готов к эксплуатации
|
|
Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» в среду, сообщил президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер.
«Сегодня в 12.58 по московскому времени Газпром завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – цитирует его РИА «Новости».
Он напомнил, что «Северный поток – 2» имеет проектную мощность 55 млрд кубометров газа в год и является самым протяженным морским газопроводом в 1,234 тыс. километров.
Путин поздравил Газпром и их партнеров по «Северному потоку – 2» с завершением работы над проектом.
«Хочу поздравить Газпром и ваших партнеров по «Северному потоку – 2» с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе», – сказал глава государства.
Президент отметил, что запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины, передает ТАСС. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск
|
|
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.
Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб».
Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.
При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая.
«Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС.
Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря.
По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году.
Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты.
В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов.
В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля.
На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам».
Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск.
Путин объявил о планах провести российско-белорусские учения в начале года
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.
Лукашенко сообщил, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии, отметив, что их проведение пойдет на пользу отношениях обеих стран, сообщает РИА «Новости».
«Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат», – сказал Путин.
Лукашенко попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. «Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем», – цитирует белорусского лидера ТАСС.
Ранее Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.
Байден не исключил возможности личной встречи с Путиным в январе
Президент США Джо Байден не стал отрицать возможность проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе.
Как сообщил пресс-пул Белого дома, в штате Делавэр журналисты спросили главу государства, будет ли он лично встречаться с Путиным позднее в январе. «Посмотрим», – передает ТАСС слова Байдена.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новак: «Северный поток – 2» невозможно сорвать
|
|
Сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия [2022 года]. Конец первого полугодия – это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше», – передает его слова РБК.
При этом Новак добавил, что политические вопросы, связанные с противодействием строительству «Северного потока – 2», присутствуют уже давно. «Проектная компания, которая реализует проект Nord Stream 2, строго действует в соответствии с европейским законодательством. Любые требования сверх действующего законодательства носят политический характер», – сказал вице-премьер.
Также вице-премьер заявил, что сорвать реализацию проекта Украине не удастся. «Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства», – отметил он.
Новак резюмировал, что «было много противодействий, но тем не менее караван идет», и выразил уверенность в том, что по этому газопроводу газ будет поставляться в Европу.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.