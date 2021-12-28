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Нефть подорожала на ожиданиях высокого спроса в Азии
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Нефть во вторник утром умеренно растет в цене на ожиданиях высокого краткосрочного спроса на нее в Азии, в особенности в крупнейших странах мира, Китае и Индии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,08%, до 78,28 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,28%, до 75,78 доллара.
На нефтяном рынке во вторник утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают перспективы спроса на нефть в Азии в следующем году. По данным S&P Global Platts, показатель останется высоким в будущем году. Агентство также прогнозирует, что Китай и Индия останутся «двигателями роста» этого спроса. Platts, в частности, отметило, что ежемесячный импорт сырой нефти в Индию в ноябре вырос до десятимесячного максимума, поскольку местные нефтепереработчики наращивают запасы сырья.
Кроме того, нефтяные инвесторы в целом оптимистично настроены, поскольку опасения по поводу штамма коронавируса «омикрон» значительно ослабли на сообщения о том, что он не самый опасный среди других.
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В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
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НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».
Фомин подчеркнул, что «Римская декларация до сих пор остается в силе».
«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия – НАТО в 2010 году в Лиссабоне», – уточнил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Названы обстоятельства гибели Егора Просвирнина
Главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин, выпавший из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы, в момент происшествия был в состоянии наркотического опьянения.
«38-летний Евгений Просвирнин с семьей снимал квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, в момент инцидента он находился под наркотическим воздействием», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее СМИ сообщили о гибели известного националиста Егора Просвирнина. Он выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, основатель проекта «Спутник и погром» был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга.
Егор Просвирнин – известный националист, не раз попадавший в скандальные ситуации из-за своих высказываний.
В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.
В США назвали недопустимую ошибку в отношении России
При успешном итоге переговоров по гарантиям безопасности Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, заявил американский полковник Уэс Мартин в статье для журнала National Interest.
«Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Мартина.
По его мнению, это недопустимая ошибка и предложение России должно быть отклонено. Полковник предложил вместо этого оказать помощь Киеву в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Водитель выбил зубы росгвардейцу за сделанное замечание в центре Петербурга
В Адмиралтейском районе Петербурга произошло нападение на сотрудника Росгвардии.
26 декабря около 13.00 находившийся за рулем Hyundai Accent неизвестный в ходе дорожного конфликта выбил два зуба росгвардейцу, который сделал ему замечание за нарушение ПДД. Инцидент произошел на углу Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы, рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах.
Вскоре после инцидента был объявлен план «Перехват». Ведется розыск преступника. Проводится проверка.
Напомним, в ноябре сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге. Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся, но позднее был задержан. Он объяснил свой поступок «испугом». Погибшего при исполнении в Петербурге росгвардейца наградили посмертно.
Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес президента страны Владимира Зеленского из-за решения о постановке гражданок на воинский учет.
Видео, на котором корреспондент издания «Страна.ua» спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет, опубликовано в Telegram-канале депутата.
«Отрицательно [отношусь]. Землю продали – нам отстаивать нечего. Имущество [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», – сказала она.
Завершился ролик нецензурным жестом украинки в адрес лидера страны и других высокопоставленных чиновников, а также фразой «Вот вам!».
В комментарии к публикации Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».
Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.
Сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинок заставляют идти в военкоматы. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.
Лавров оценил угрозы новых санкций против России
Глава российского МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против России вводятся небывалые санкции, включая полное отрезание страны от Запада, запрет гражданам на путешествия.
«Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, – что он на сто процентов материализуется, я не верю, – но в той или иной степени, смею вас заверить – мы найдем ответ», – сказал он в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
По его мнению, в планах российского руководства отсутствует желание сделать Россию «осажденной крепостью». Также он отметил, что Москва не будет ни перед кем унижаться и просить об отмене санкций.
«Мы никого никогда не просили, чтобы санкции с нас сняли. Мы даже не будем унижаться ни перед кем», – сказал он.
Ранее вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. В Кремле заявили, что до нее это уже несколько раз обещал президент США Джо Байден.
Шойгу сказал, что произошло бы в Крыму без воссоединения с Россией
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Мир в Крыму удалось сохранить благодаря России, туда могли хлынуть украинские ультранационалисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Слава Богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму», – сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты».
По его мнению, в том случае, если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то «никому бы мало не показалось».
«Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Шойгу.
При этом он напомнил, что российские спасатели принимали участие в миротворческих миссиях в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Грузии, а позже в Таджикистане. По словам Шойгу, возникшие конфликты в этих регионах являлись чрезвычайными ситуациями, в которых спасатели были обязаны участвовать.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
Комментируя его слова, глава Крыма Сергей Аксенов отметил: западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев.
В Польше испугались исключения из ЕС
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Выход или исключение Польши из Евросоюза может оказаться «трагедией» для государства, предупредил сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.
По его мнению, при подобном сценарии Варшава может попасть в сферу влияния России. «Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете – это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо – в российской сфере влияния», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Либицкий выразил мнение о том, что польским властям следует сделать все возможное, чтобы страна никогда не покинула ЕС, так как данный сценарий будет «катастрофическим». Он добавил, что Варшаве требуется как можно скорее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы избежать подобного развития ситуации.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», – сообщает Газпром в Telegram.
Запасы газа в украинских хранилищах, по данным «Оператора ГТС Украины» на 25 декабря, составляют 14,26 млрд кубометров.
А объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, также уточняет компания.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Фигуранты дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье получили до 20 лет колонии
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Московский областной суд назначил от пяти до 20 лет колонии девятерым фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Максимальный срок – 20 лет колонии – получил Сергей Ходжоян, который нанес Белянкину смертельный удар ножом.
«Признать Ходжояна виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – приводит ТАСС приговор суда.
Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые, как установил суд, держали Белянкина в момент убийства, а также «активно участвовали» в избиении двух врачей-реаниматологов, получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно.
Представители защиты девятерых фигурантов уголовного дела об убийстве намерены обжаловать приговор.
Ранее Московский областной суд признал виновными всех подсудимых. Трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро – в хулиганстве.
Напомним, в начале июня участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за посетителя кафе, врача-реаниматолога, которого избивали около 10 человек. После чего экс-спецназовца ГРУ ударили ножом, он погиб. По делу об убийстве были задержаны девять человек.
Пилот упавшего Ми-2 в Удмуртии сообщил, что замерзает
Экипаж, разбившегося в Удмуртии вертолета Ми-2 в Удмуртии успел сообщить о внештатной ситуации непосредственно перед потерей связи с воздушным судном, а несколько позже, что замерзает, спасатели продолжают поиски.
«Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. Следователи... выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении регионального СУ СКР, передает РИА «Новости».
Между тем, СМИ публикует аудиосообщение командира воздушного судна Дамира Гафурова, из которого ясно, что экипаж получил тяжелые травмы, лежит в сугробе и не может сообщить точные координаты. «Мерзну, холодно! Холодно!» – единственное, что повторяет Гафуров по рации, передает «Бизнес Онлайн».
Между тем, спасатели продолжают поиск вертолета. Сейчас в Увинском районе, где потерпел крушение вертолет, температура воздуха составляет минус 13 градусов.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 упал в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, он проводил обследование нефтепровода.
Диетолог рассказала, чем заменить майонез в новогодних блюдах
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Майонез очень калорийный продукт, поэтому в блюдах для новогоднего стола его лучше заменить греческим йогуртом или растительным маслом, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России врач-диетолог Наталья Круглова.
«Майонез очень калорийный родукт. Тем более что, как правило, его используют в больших количествах, что в целом сильно увеличивает калорийность праздничного ужина. Вместо него лучше использовать йогурт, предпочтительнее греческий, поскольку он не имеет такой кислинки, как обычный йогурт. Туда можно добавить соль и небольшое количество специй по вкусу», – говорит Круглова.
Некоторые салаты хорошо заправлять растительными маслами, продолжает диетолог, но необходимо контролировать количество – не больше одной чайной ложки на порцию. Это тоже станет полезной альтернативой майонезной заправке.
«Отдельно хочу сказать про домашний майонез – это не лучший вариант, потому что для него используются сырые яйца, а значит, есть риск сальмонеллеза. Поэтому домашний майонез – не очень хорошая альтернатива. Либо же, если без майонеза никак не обойтись, можно использовать тот, что промышленного выпуска, но отдавать предпочтение легким, в которых снижено количество жира. В целом это тоже может быть приемлемым вариантом», – считает специалист.
Однако она отмечает, что майонез может стимулировать аппетит, в том числе за счет соли, которая входит в его состав, поэтому, если блюдо заправлено им, человек, скорее всего, съест больше, чем нужно его организму.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД порекомендовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией, в новогоднюю ночь отдать предпочтение блюдам из курицы или рыбы, салатам, заправленным йогуртом, и квашеной капусте.
Экс-глава МИД Украины счел невозможной «большую войну» с Россией
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Напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24».
«Во-первых, разговор [президентов США и России Джо] Байдена и [Владимира] Путина снизил градус напряжения как минимум на время. Во-вторых, большая война, назовем ее блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на сто процентов невозможен, но масштабные военные провокации – да, возможны», – цитирует ТАСС Климкина.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Адвокат сообщил о судьбе двух сбежавших в Армению фигурантов дела о гибели Белянкина
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Двое фигурантов дела о гибели Белянкина, скорее всего, избегут наказания, поскольку Москва пока так и не предоставила Еревану доказательств их вины. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил адвокат Карен Нерсисян. Ранее Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Двое из 11 обвиняемых предположительно находятся в Армении, они объявлены в международный розыск.
«Айрапетян сейчас в бегах. Мы связались с ним, уговаривали его вернуться и сдаться. Он сперва согласился приехать, но потом стал интересоваться, гарантирую ли я, что, если он сдастся, отпустят остальных. Конечно, таких гарантий я дать не мог. И он решил, что не будет сдаваться, а постарается помочь обвиняемым другими способами», – рассказал Карен Нерсисян, член команды адвокатов, защищавших обвиняемых в деле об убийстве Белянкина.
В понедельник Мособлсуд признал виновными девять фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщил ТАСС. Напомним: в июне 2019 год в городе Путилково в ближнем Подмосковье был зарезан ветеран войны в Сирии 24-летний Никита Белянкин.
По информации РБК, самый большой срок – 20 лет – получил Сергей Ходжанян, который в ходе массовой драки нанес Белянкину удар ножом в сердце. Братья Грант и Гамлет Айрапетян, участвовавшие в избиении мужчины, получили 18 и 17 лет лишения свободы. Все они были посетителями бара «Бир Хаус», принадлежавшего Гургену Аганяну (также фигурировал в прессе как Григор Оганян). Двоих обвиняемых не оказалось на скамье подсудимых, поскольку сразу после преступления они успели уехать в Армению – это Гурген Аганян, а также третий брат – Оганес Айрапетян.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2019 года армянские власти выпустили из-под стражи владельца подмосковного бара «Бир Хаус» Гургена Аганяна (также фигурировал в прессе как Григор Оганян), которого российские сыщики подозревали в причастности к драке. «Россия не потребовала дальнейшего продления срока ареста, и Аганян был освобожден», – говорил тогда адвокат одного из фигурантов Нарек Костонян.
Как предположил Нерсесян, Айрапетян уже покинул Армению. «По крайней мере, его родители говорят, что его нет в республике. Будь он в Армении, он бы мог повторить сценарий Агаяна и потребовать, чтобы дело направили в Ереван», – пояснил адвокат. Он напомнил, что в случае с другим фигурантом – Гургеном Агаяном, который тоже улетел в Ереван сразу после убийства Белянкина, так и произошло: армянская сторона запросила у Москвы материалы дела, однако так и не получила их. Как предполагает Нерсисян, если бы Айрапетяна судили на родине, то вменили бы в вину лишь превышение необходимой самообороны, а не соучастие в убийстве.
Напомним, Аганян по возвращении на родину сам явился в правоохранительные органы Армении и был арестован на 40 дней. Свою вину он отрицал. По версии Аганяна, Белянкин первым открыл стрельбу из травматического пистолета, поссорившись с группой людей, стоявших возле ресторана.
Армения своих граждан не выдает. Генпрокуратура республики запросила у российских коллег материалы уголовного дела, чтобы начать процесс уголовного преследования против Аганяна на родине. Однако Россия данные материалы не предоставила, писал ТАСС.
По словам Нерсисяна, Гурген Агаян находится на свободе и не думает скрываться. «Армения информировала Россию, что человек, которого вы ищете, – Агаян – добровольно явился к нам, – говорит адвокат. – В соответствии с двусторонними договорами, в таких случаях в страну направляется дело обвиняемого, чтобы этим занимался местный суд. Однако этого не было сделано. Это не значит, что Армения становится пристанищем беглых преступников. Россия, как и многие другие страны, тоже не выдает своих граждан», – напомнил Нерсисян. Адвокат пояснил, что теперь дело Агаяна и Айрапетяна выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск. «Они пока не осуждены. Заочного приговора им не выносили, приговор вынесен только тем людям, которые присутствовали в суде», – пояснил он.
«Не думаю, что такого рода эксцессы могут сколько-нибудь серьезно повлиять на отношения Москвы и Еревана», – сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян. «Понятно, что бывают драки, в которых иногда погибают люди. В этих драках участвуют люди разной этничности, – сказал политолог. – Был случай в Армении, когда российский военный расстрелял здесь семью вместе с детьми. Его осудили. Насколько я помню, он сидит. Очень прискорбно, что такие вещи происходят. Но на отношения России и Армении это повлиять не может, это разного порядка вещи».
Стали известны подробности убийства семьи в Красноярском крае
Соседка семьи, убитой в городе Канске Красноярского края, рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, тела обнаружила бабушка.
«Не было криков. Соседка начала кричать. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу», – рассказала женщина газете «Известия», добавив, что другая соседка вызвала полицию и скорую помощь.
Также она выразила мнение, что убийство могло быть совершено на почве ревности.
По версии следствия в Красноярском крае, мать с двумя детьми в городе Канске мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что супруги не проживали вместе и находились в процессе расторжения брака. По данным СК, накануне мужчина пришел в квартиру к супруге, чтобы навестить детей, а утром все члены семьи были обнаружены мертвыми матерью погибшей женщины.
«Выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели преступления», – отметили в ведомстве.
По данным источников «Пятого канала», погибшая 35-летняя женщина накануне трагедии съехала от 38-летнего супруга, забрала детей – мальчика 11 лет и семилетнюю девочку – и заявила о намерении развестись. С решением супруги предполагаемый убийца не был согласен. Отмечается, что мужчина набросился с ножом сначала на детей, потом и на их мать. Как полагают близкие к расследованию источники, после этого мужчина покончил с собой.
Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии».