В ЕР обозначили направления работы в весеннюю сессию

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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 20:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов
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Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке.
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В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно.
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Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги.
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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ЕР обозначили направления работы в весеннюю сессию
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«Единая Россия» в весеннюю сессию вернется к обсуждению вопроса отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей, а также намерена добиваться снижения стоимости услуг ЖКХ.
В весеннюю сессию партия планирует продолжить работу по инициативам, уже закрепленным в народной программе, с которой «Единая Россия» шла на выборы.
«Развитие занятости, в том числе – молодежной. Поддержка семей с детьми – закрепление статуса многодетной семьи, программы профобучения для отцов в отпуске по уходу за ребенком, расширение возможностей использования маткапитала (на лечение тяжелобольных детей и родителей, образование, ремонт жилья), оказание помощи семьям в режиме «одного окна». Развитие здравоохранения – модернизация первичного звена здравоохранения, введение отраслевых систем оплаты труда и дополнительных льгот медработникам, развитие рынка лекарственных препаратов и доступ инновационных препаратов на российский рынок, возврат школьной медицины», – перечислил направления партии «Единой России» руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.
Кроме того, отмечается, что депутаты фракции намерены добиваться снижения стоимости услуг ЖКХ за счет энергосберегающих мероприятий, а также запрета для ресурсоснабжающих кампаний необоснованного повышения платы за коммунальные услуги.
Также они намерены держать на контроле реализацию программы капремонта школ и снижение бюрократической нагрузки на учителей. В планах также значится введение ответственности за вред окружающей среде и содействие развитию экологического туризма.
По словам секретаря Генсовета партии Турчака, «Единая Россия» в весеннюю сессию вернется к обсуждению вопроса отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей.
«Постоянная составляющая должна быть значительно больше. Дискуссия идет, какое это должно быть соотношение. Мы серию таких обсуждений проведем», – отметил Турчак.
Ранее законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении. Полностью его планируется одобрить в весеннюю сессию.
Газпром остановил поставку газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа»
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Физический поток газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию остановился из-за отказа Газпрома бронировать мощности прокачки на вторник, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
Как сообщает РИА «Новости», физический поток газа в Германию по «Ямалу – Европе» формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). По состоянию на текущий момент, газ по трубе не поступает.
Газпром последние дни снижал бронирование мощностей газопровода для транзита газа через Польшу. Так, из доступных 89,1 млн кубометров на пятницу Газпром выкупал 27 млн кубометров, на субботу – 5,2 млн, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн.
Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд кубометров газа в год.
Договор Газпрома с Польшей на транзит газа по «Ямал – Европе» закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион. Так, в декабре Газпром решил посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по «Ямалу – Европе».
20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка») также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.
Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами
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Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
«Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели.
Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории».
«И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Адвокат: Порошенко покинул страну надолго
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В офисе президента Украины знали о том, что экс-глава государства Петр Порошенко, которому объявили о подозрении в государственной измене, надолго покинет страну, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.
«На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Порошенко 100% вернется в Украину. Но не тогда, когда этого хотят в прокуратуре. Парламентские каникулы, конец декабря – начало января, единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто», – написал он в Facebook.
Из слов адвоката можно понять, что Порошенко вернется на Украину не скоро. При этом экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря.
Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Государственное бюро расследований Украины публиковало
видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
Главе корпорации-разработчика «Циркона» присвоили звание Героя России
Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» – корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – Борису Обносову указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя России.
«За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу – генеральному директору акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», – приводит РИА «Новости» текст указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Ракета «Циркон» разработана входящей в КТРВ компанией «НПО машиностроения».
В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.
Напомним, в июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику.
Российский дипломат предупредил «лису» из НАТО
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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнул, что действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными.
«Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – цитирует его РИА «Новости».
Он также добавил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.
«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал Гаврилов, подтверждая, что Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы ее «заболтали» и чтобы инфраструктура альянса была размещена на Украине и в Грузии.
Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым
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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым.
«Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием (...) вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине.
«То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», – сказал Путин.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя
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В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными».
Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности.
«В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе
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Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова.
По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ.
По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр.
Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране.
Эксперт сказал, как следует наказать Литву за угрозу безопасности Калининграда
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Если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов выразил беспокойство инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии.
«Литву в этой истории не интересует Калининград, но кризис в белорусско-литовских отношениях может действительно задеть российский регион. Если Вильнюс запретит перемещение по Литве всех белорусских товаров, чтобы соблюсти режим санкций против Минска, то это ударит и по Калининградской области», – пояснил калининградский политолог, шеф-редактор портала RuBaltic Александр Носович.
Основные белорусские товары на калининградском рынке – это молочные продукты, разнообразные мясные изделия и стройматериалы, напомнил эксперт. Он добавил, что после 2014 года Белоруссия во многом заместила для Калининграда те поставки из Евросоюза, которые попали под эмбарго.
«Конечно, нынешние угрозы Вильнюса активируют в регионе импортозамещающее производство. Стратегия развития Калининградской области предполагает продовольственную автономию как от «большой России», так и от других стран. Но тем не менее, если Литва активирует санкции в ближайшее время, то будет создана угроза продовольственной безопасности Калининградской области», – отметил собеседник.
По его словам, прекращение поставок стройматериалов повлечет остановку ряда строительных проектов, но это будет не столь критичным – у Калининграда сохранились свободные поставки из стран ЕС, например – из Польши.
«Федеральное правительство России обязано вмешаться в ситуацию. Необходимо дать понять Вильнюсу, что Москва создаст Литве такие проблемы, на фоне которых литовский разрыв с Китаем покажется чем-то незначительным», – добавил собеседник.
«Несмотря на депрессию в наших двусторонних политических отношениях, Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Литвы. Поэтому если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар», – резюмировал аналитик.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что инициатива Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии вызывает беспокойство, передает РИА «Новости». «Прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», – сказал он.
Губернатор добавил, что видит в возможном решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.
Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области – и Москва не оставит это без внимания. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.
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Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни
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COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
«Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый.
США решили составить «перечень озабоченностей» действиями России
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Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления России своих предложений по безопасности в Европе.
По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США», передает ТАСС.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл.
«Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Премьер Украины оценил уровень запаса газа
Запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон, заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«К отопительному сезону Украина готовилась и была готова, он начался абсолютно вовремя, без срывов, без саботажа и продолжается... Есть нюансы, как и всегда, во время любого отопительного сезона, есть ремонты, есть погодные условия... В целом у нас абсолютно достаточно запасов газа... По запасам угля нужно смотреть на контекст мирового экономического кризиса и энергетического кризиса, когда угля не хватает никому... Сегодня мы понимаем, что на Украину морским путем едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Сегодня мы видим, что ежемесячно при нужде в 1,7-1,9 млн тонн мы обеспечиваем 2-2,3 млн тонн угля, то есть будет и уже происходит процесс накопления угля», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Шмыгаля, правительство не исключает рисков и форс-мажоров во время отопительного сезона.
«Относительно газа, его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы и население, и промышленность прошли этот отопительный сезон. Конечно, перед нами стоят вызовы – обеспечить модернизацию страны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения прохождения следующего отопительного сезона. Мы не исключаем риски и форс-мажоры, которые могут быть каждый отопительный сезон. Мы отдаем себе отчет, что при определенных погодных условиях, при определенных действиях со стороны России могут быть разные факторы, но эти риски были при каждом отопительном сезоне. Правительство понимает, как отвечать на эти вызовы», – добавил премьер.
Шмыгаль также сообщил, что в следующем году цена на газ «будет пересматриваться компанией «Нафтогаз» и будет формироваться на следующий годовой период. В зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировых рынках, от того, сколько газа будет на Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, и будет формироваться годовой продукт».
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов
Стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость 1 тыс. кубометров прибавила 27% за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на биржу.
Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов. В течение дня цены демонстрировали волатильность, но к 18.04 мск ускорили рост более чем до 27% по отношению к расчетной цене накануне (1716,7 доллара), достигнув 2187 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Белый дом назвал решающие стороны в вопросе членства Украины в НАТО
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США считают, что только НАТО и Киев должны решать вопрос о возможном членстве Украины в альянсе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Что касается членства в НАТО или вступления в НАТО, <...> то, касаясь их (России) предложения, с точки зрения президента США Джо Байдена и администрации, право суверенных государств выбирать свои партнерства и союзы является одним из основных принципов европейской безопасности», – цитирует ТАСС Псаки.
Она отметила, что США поддерживают стремление стран вступать в НАТО и выполнять конкретные требования по членству в альянсе.
«Отношения НАТО с Украиной – вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО», – добавила Псаки.
Ранее украинские СМИ сообщили, что акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины.
Тимошенко дала подозреваемому в госизмене Порошенко два совета
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Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поделилась с экс-президентом Петром Порошенко личным опытом, как реагировать на «политические репрессии».
«Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии – причем наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, на сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные/неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», – цитирует Тимошенко сайт телеканала «Украина 24».
Также она призвала Порошенко не сдаваться.
«Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы... Но нельзя категорически сдаваться – это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», – добавила она.
Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
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