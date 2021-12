Саакашвили ответил на поздравления с днем рождения белым полотенцем Грузия признала пользу диалога с Россией для сближения с Евросоюзом 21 декабря 2021, 14:30 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Специальный представитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил о пользе диалога с Москвой в контексте сближения страны с Евросоюзом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Выступая на комитетских слушаниях в парламенте во вторник, спецпред напомнил, что в 2014 году Грузия подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, а четыре года назад получила безвиз. «По нашему мнению, неформальный диалог (с Россией) в определенной степени способствовал этим достижениям», – сказал он. По словам Зураба Абашидзе, в 2012-2020 годах, то есть после смены властей в Грузии, на российский рынок было поставлено грузинской продукции на 2,5 млрд долларов. Что касается нынешнего года, по его словам, торговый оборот между двумя странами за 10 месяцев вырос на 22%, при этом экспорт – на 37% и составил 482 млн долларов, а импорт – на 14% (812 млн долларов). Грузия не имеет с Россией дипломатических отношений после войны-2008, при этом с 2012 года, после смены властей Грузии, Москва и Тбилиси начали диалог на уровне специальных представителей, что способствует развитию экономических и гуманитарных связей.

Газпром остановил поставку газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа» 21 декабря 2021, 10:10

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Физический поток газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию остановился из-за отказа Газпрома бронировать мощности прокачки на вторник, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. Как сообщает РИА «Новости», физический поток газа в Германию по «Ямалу – Европе» формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). По состоянию на текущий момент, газ по трубе не поступает. Газпром последние дни снижал бронирование мощностей газопровода для транзита газа через Польшу. Так, из доступных 89,1 млн кубометров на пятницу Газпром выкупал 27 млн кубометров, на субботу – 5,2 млн, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн. Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд кубометров газа в год. Договор Газпрома с Польшей на транзит газа по «Ямал – Европе» закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион. Так, в декабре Газпром решил посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по «Ямалу – Европе». 20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка») также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров. Польша предложила выдвинуть контрультиматум для России 20 декабря 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к Альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум. «Мы не должны соглашаться на такие ультиматумы. Единственным ответом на такой ультиматум может быть только серьезный ответ - может быть контрультиматум, который будет стремиться по сути успокоить сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции. Такова моя позиция», – сказал Дуда на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины, сообщает «Интерфакс – Украина». По его словам, «если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж. Я надеюсь, что это также понятно и всем более или менее серьезным лидерам в мире, и что это понятно и США... Касательно других членов НАТО, я надеюсь, они также понимают, что никогда нельзя соглашаться на такой шантаж». Дуда предположил, что Россия выдвинула ультиматум в связи с тем, что президент России Владимир Путин сейчас оказался в ситуации, когда ему «очень нужно продемонстрировать имперскую силу России», либо же пришел к выводу, что НАТО сейчас переживает момент слабости и потому может согласиться на условия ультиматума. В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств. Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру. Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров. Адвокат: Порошенко покинул страну надолго 20 декабря 2021, 21:19

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В офисе президента Украины знали о том, что экс-глава государства Петр Порошенко, которому объявили о подозрении в государственной измене, надолго покинет страну, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков. «На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Порошенко 100% вернется в Украину. Но не тогда, когда этого хотят в прокуратуре. Парламентские каникулы, конец декабря – начало января, единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто», – написал он в Facebook. Из слов адвоката можно понять, что Порошенко вернется на Украину не скоро. При этом экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря. Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса. Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию. Государственное бюро расследований Украины Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса. В МИДе вспомнили «должок» Вашингтона перед Москвой 20 декабря 2021, 16:09

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Москва настаивает, что Вашингтон должен начать воспринимать Россию как равноправного партнера, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков. «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – цитирует его РИА «Новости». Также Рябков с иронией прокомментировал не подкрепленные фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации указание срочно предотвратить «вторжение» России на Украину. Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать эти сообщения, Рябков сказал: «Никак». «Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», – добавил Рябков. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Российский дипломат предупредил «лису» из НАТО 21 декабря 2021, 10:55

Фото: facebook.com/RusArmscontrol

Текст: Елена Мирошниченко

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнул, что действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными. «Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – цитирует его РИА «Новости». Он также добавил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. «Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал Гаврилов, подтверждая, что Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы ее «заболтали» и чтобы инфраструктура альянса была размещена на Украине и в Грузии. Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Главе корпорации-разработчика «Циркона» присвоили звание Героя России 21 декабря 2021, 07:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» – корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – Борису Обносову указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя России. «За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу – генеральному директору акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», – приводит РИА «Новости» текст указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Ракета «Циркон» разработана входящей в КТРВ компанией «НПО машиностроения». В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области. Напомним, в июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику. Найдена часть украденных кассиршей из Ачинска денег 20 декабря 2021, 18:56 Текст: Вера Басилая

Оперативники нашли 2,2 млн из более 20 млн рублей, которые подозреваемая в хищении кассирша Анна Григорьева унесла из банка в Ачинске. «При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тыс. рублей. Для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейскими изъят принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. В настоящее время иномарка помещена на специализированную стоянку», – говорится в сообщении «МВД Медиа». Ранее был задержан супруг кассирши, подозреваемой по делу о хищении более 20 млн рублей из кассы в банке в Ачинске. До этого суд арестовал на два месяца 30-летнюю Анну Григорьеву, которая похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске более 20 млн рублей. ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск. Напомним, во вторник женщина сдалась полиции. В настоящее время Григорьева содержится в ИВС, следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу. Она заявила следователю, что отдала деньги людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона сомнения. Москва объявила о высылке двух немецких дипломатов 20 декабря 2021, 18:22

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия Германии, сообщили в российском Министерстве иностранных дел. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр был вызван в МИД в связи с высылкой двух российских дипломатов из Германии. «Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что послу также был заявлен решительный протест в связи с решением немецких властей о высылке двух российских дипломатов. В качестве предлога для высылки власти Германии использовали вынесенный Высшим судом Берлина 15 декабря «абсолютно несправедливый, необъективный обвинительный приговор» в отношении россиянина Вадима Соколова по делу об убийстве в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Министерство подчеркнуло, что Хангошвили являлся одним из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе. При этом российская сторона категорически отвергает «голословные и оторванные от реальности обвинения» в причастности российских государственных структур к этому преступлению. Сам вердикт носит характер «политического заказа». При нападении на посольство Белоруссии в Лондоне дипломату сломали нос 20 декабря 2021, 18:07 Текст: Валентина Григоренко

В результате нападения на посольство Белоруссии в Лондоне серьезно пострадал один дипломат, ему сломали нос и выбили зуб, в белорусский МИД был вызван британский временный поверенный, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. «Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По ее данным, после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее, ряд нападавших был задержан дипломатической полицией Лондона. «Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея», – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах. Ранее сообщалось, что Белоруссия в ответ на новые санкции Запада запретит ввоз ряда товаров из государств, применяющих рестрикции, вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства. Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными. Украинская актриса объяснила, почему не надо бояться «вторжения» России 20 декабря 2021, 14:55

Фото: Снежная лавина/YouTube

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться «вторжения» России, заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко. «Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – заявил она в интервью политологу Александру Семченко, передает РИА «Новости». По ее словам, российский лидер поднял авторитет своей страны на мировой арене. Без его участия не решается ни один вопрос. «Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или Шольцем, а именно с Путиным», – отметила Титаренко. Артистка также прокомментировала ситуацию в Донбассе, назвав происходящее позором Украины, которая в течение восьми лет допускает там смерти детей и стариков. Напомним, Киев считает, что Москва готовит вторжение на территорию Украины. Российская сторона не раз отвергала подобные заявления. Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря 2021, 16:34

Фото: OLEG PETRASYUK/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене, заявил руководитель штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов. Документ «подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова (которая решила уехать на неделю в командировку в США), а ее заместитель Алексей Симоненко», передает «Страна.ua». Ранее в «Европейской солидарности» сообщали, что экс-президент отправился в заранее запланированную поездку в Турцию и Польшу. Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса. Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину в январе 20 декабря 2021, 14:41 Текст: Елена Мирошниченко

Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по «Ямалу – Европе» на аукционе в понедельник, следует из данных платформ RBP и GSA Platform. «Оператор ГТС Украины предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам аукциона, который завершился в 14.00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), сообщает ТАСС. Уточняется, что Газпром забронировал на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу. Из предложенных на аукционе 89,1 млн кубометров в сутки востребованными оказались только 19,28 млн кубометров. На результатах бронирования цена газа в Европе снижалась на 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускалась с 1705 до 1655 долларов за одну тысячу кубометров. Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь. СБУ: Порошенко поставлял уголь из Донбасса по требованию России 20 декабря 2021, 18:41

Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса, заявил начальник управления главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич. «Указанное лицо подозревается в том, что на протяжении 2014–2015 годов, находясь на посту президента Украины, используя предоставленные ему полномочия, а также имеющиеся инструменты влияния на определенный руководителей органов центральной государственной власти, приняло незаконные меры по разрыву существующих торговых связей Украины на поставку крайне необходимого тогда угля из ЮАР. Одновременно с этим по требованию представителей России организовал подписание от имени Украины контрактов на поставки угля с неподконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей России и указанных псевдореспублик», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, такие действия Порошенко являются помощью России, а также ДНР и ЛНР «в подрывной деятельности против Украины, что является одной из форм госизмены». «После заключения указанных контрактов на поставки угля подозреваемым и другими участниками данного преступления осуществлено материальное способствование деятельности террористических организаций на сумму более 200 млн гривен (более 7 млн долларов по текущему курсу)», – добавил Бунич. Следователь уточнил, что дело против Порошенко не является политически мотивированным. Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии «Европейская солидарность» Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей. В октябре «Европейская солидарность» заявила, что утверждения о причастности Порошенко к «схемам поставки» угля из ДНР и ЛНР являются попыткой отвлечь внимание от офшорного скандала вокруг действующего главы государства Владимира Зеленского. Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни 20 декабря 2021, 20:55

Фото: Hendrik Schmidt/DPA/Global Look Press

Текст: Ольга Самофалова

COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый. «Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый. COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова. «Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый. США решили составить «перечень озабоченностей» действиями России 20 декабря 2021, 22:44

Фото: Olivier Douliery/Pool/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления России своих предложений по безопасности в Европе. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США», передает ТАСС. «Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он. При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).