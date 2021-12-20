Мужчина заставил сына ударить ножом врача в Ижевске

Отец 12-летнего мальчика в Ижевске приказал сыну во время посещения врача нанести тому удары ножом, доктора госпитализировали, сообщает региональное следственное управление СК.

«По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился на прием в инфекционное отделение Ижевской городской больницы №3 в связи с повышенной температурой у 12-летнего сына. После приема заведующим отделением подозреваемый устроил с ним конфликт на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, в ходе которого дал указание сыну ударить врача ножом», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подросток, действуя по указанию отца, три раза ударил ножом врача в спину и в живот, причинив тяжкий вред, его действия пресек медицинский персонал больницы. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство» против 44-летнего отца мальчика.

Проведен осмотр места происшествия, ведется допрос свидетелей. Следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого. В отношении сына мужчины назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Москве мужчина с ножом напал на врача стоматологии и ранил его ножом. Дантист умер через некоторое время после происшествия.

СМИ сообщили, что ударивший ножом стоматолога в Москве клиент оказался известным продюсером – 59-летним Мурадом Оганесяном, выпустившим фильм «Сволочи».