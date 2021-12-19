Песков: ВОЗ признает «Спутник» через несколько месяцев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я глубоко убежден, что буквально уже в течение нескольких месяцев... ВОЗ все-таки признает «Спутник», и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами», – сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Он также отметил, что можно долго рассуждать, что является причиной непризнания российской вакцины от COVID во всем мире – предвзятое отношение к стране или же бюрократия, но возникают трудности по предоставлению нужного набора информации из-за разных требований.

«На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время», – добавил Песков.

Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Ранее в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.