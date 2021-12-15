В Кремле анонсировали саммит России, Индии и Китая

Саммит России, Индии и Китая может состояться в недалеком будущем, выразил надежду помощник президента Юрий Ушаков, подводя итоги состоявшейся по видеосвязи беседы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Была затронута тема сотрудничества в формате «Россия – Индия – Китай», в формате РИК», – передает ТАСС его слова. По мнению представителя Кремля, лидеры «договорились, что на этот счет будет продолжен обмен мнениями с тем, чтобы постараться в недалеком будущем провести очередной саммит в рамках РИК».

При этом Ушаков добавил, что «в данном контексте» Путин проинформировал Си Цзиньпина о визите в Нью-Дели 6 декабря. Также Путин и Цзиньпин в беседе по видеосвязи обсудили идею саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН и договорились способствовать тому, чтобы мероприятие состоялось в 2022 году.

«Они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году», – добавил дипломат.

В начале переговоров Путин помахал китайскому лидеру рукой в знак приветствия, назвав его «своим дорогим другом». Си Цзиньпин ответил тем же. Президент России добавил, что нынешняя встреча «позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Путин также отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.