Власти Москвы сообщили об изменении тарифов на парковках

В конце декабря на 53 улицах в центре столицы стоимость парковки возрастет до 450 рублей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

«В Москве с 24 декабря на 14% улицах изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость снизится», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

Изменения затронут парковки в центральной части, у которых высокая загрузка.

«На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками – например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади – будет установлен новый тариф: с 8.00 до 21.00 – 450 рублей в час, с 21.00 до 8.00 – 200 рублей в час (включая воскресенье). Это необходимая мера: текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест, потому что там слишком много дорогих ресторанов и магазинов. Местные жители испытывают трудности с парковкой около дома, вынуждены терпеть шум от потока машин прямо под окнами и загрязненный выхлопными газами воздух. Новый тариф поможет освободить до 10-15% мест», – объяснили в ведомстве.

Также изменения затронут парковки на Новом Арбате. На первом участке в дневное время стоимость будет составлять 450 рублей в час, на втором – 400 рублей в час.

В Москве и области зарегистрированы 8,4 млн машин, что в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад, указали в департаменте.

«На 14% улиц, где при малом количестве жилых домов сосредоточено много мест притяжения – рестораны, торговые и бизнес-центры, достопримечательности – парковки заполнены на 95-100%. Благодаря изменению тарифов, на парковках будет оставаться до 10-15% свободных мест – жители и другие водители, кому это важно, смогут быстрее припарковаться. Это мировой принцип настройки тарифа на парковку», – подчеркнули там.

Парковок для жителей города станет больше, чтобы было легче найти место рядом с домом. Такие места будут отмечать специальными дорожными знаками. Автомобилистам без парковочных разрешений запрещено там стоять даже за деньги.

В сентябре в Москве у водителя арестовали Porsche Cayenne, чей хозяин накопил порядка 700 тыс. рублей штрафов за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания.