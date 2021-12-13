Рябков заявил об отсутствии доверия к НАТО

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в Европе могут скоро появиться ракеты, ранее запрещенные ДРСМД, союзники заверяют, что у них нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, но к альянсу более доверия нет в принципе.

«Что касается планов НАТО относительно появления в европейском регионе систем, которые ранее были запрещены ныне уже недействующим ДРСМД, то не хотелось бы, чтобы эти планы были разработаны и получили практическое воплощение. По косвенным признакам могу сказать, что дело к этому идет», – цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что создание соответствующего так называемого артиллерийского командования, которое в прошлом веке осуществляло руководство системами средней дальности «Pershing 2», «наводит на мысль, что американцы совместно с союзниками готовятся к повторению того печального опыта уже на новой военно-технической, технологической оперативной базе».

«Заверения... о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. Во-первых, к НАТО как альянсу доверия нет в принципе. Мы много раз оказывались в ситуации, когда сегодня заявляется одно, послезавтра другое, еще через год – третье, и все это делается как ни в чем не бывало. И одна из причин, по которой Россия сейчас на самом высоком уровне требует юридических, правовых гарантий безопасности, связано с тем, что до сих пор все обещания, все заверения, да даже и обязательства политического свойства оказались «опрокинуты», – отметил Рябков.

По его словам, союзники по НАТО действуют так, «как это выгодно и нужно им, они не хотят считаться с интересами нашей безопасности».

Он также добавил, что в случае, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

«То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США. Ответ в лучшем случае – «вы вначале ликвидируйте системы, которые привели к распаду ДРСМД», – как будто не другие геополитические соображения подтолкнули США к выходу из Договора, – «а потом будем смотреть на что-то иное». Но уже и это не говорят, они просто не реагируют на наши предложения», – подчеркнул замминистра.

Напомним, США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.

В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.