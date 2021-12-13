Нарочницкая рассказала подробности выдворения из Молдавии

Политолог, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая, которой отказали во въезде в Молдавию и депортировали, заявила, что мужчина, оформлявший отказ во въезде на территорию Молдавии, отказался представляться, а отправляли на обратный рейс ее под конвоем из двух человек, отдав документы экипажу.

В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Предварительные итоги выборов будут объявлены 13 декабря.

«Только подошла к застекленному окошку, сидела скромная, тихая пограничница, но потом вошел, не снимая верхнюю одежду, специально приехавший для этого мужчина – явно представитель каких-то спецслужб. Не глядя в глаза, сразу сказал: «Наталья Алексеевна, подойдите». То есть, нас ждали, понимаете? Что бы я ни говорила, у них все равно была инструкция не пропустить... И нашли в формуляре, где перечислены причины, почему можно отказать во въезде, там нашли пункт, что не обосновала цель своей поездки», – передает РИА «Новости» слова Нарочницкой.

При этом, по ее словам, Молдавия открыта для въезда без особых обстоятельств. Политолог уточнила, что мужчина, в свою очередь, отказал представляться, «сидел в смартфоне» и запрашивал инструкции, как оформлять отказ во въезде. «Паспорт мне не отдают, принесли мне готовый посадочный талон на рейс, который уже должен был сейчас лететь. Тот самый самолет, на котором я и прилетела, и он, как обычно – через два часа обратный рейс. Он уже стоял на поле с людьми и был задержан, чтобы меня посадить туда. Меня посадили в машину, под конвоем два человека довезли до самолета. Документы мои отдали экипажу», – добавила политолог.

Ранее Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду и представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву.