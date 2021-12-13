Северная и Южная Кореи решили объявить об окончании войны

Южная Корея заявила, что совместно с КНДР, КНР и США готова объявить окончание войны 1950-1953 годов, сообщил глава республики Мун Чжэ Ин.

Переговоры еще не начались из-за требований КНДР, сообщил Мун Чжэ Ин, Пхеньян согласен сесть за стол переговоров, если США откажутся от своей «враждебной политики» в отношении КНДР. «Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации. Мы надеемся, что переговоры будут начаты», – приводит его слова Би-Би-Си.

В сентябре президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил, чтобы его страна, КНДР, США и Китай объявили об окончании войны на Корейском полуострове.

Глава государства, выступая на ГА ООН, сказал, что Сеул привержен достижению полного, длительного мира в регионе. Он призвал «к скорому возобновлению диалога между двумя Кореями, а также между США и КНДР». По его мнению, если корейские стороны объявят о конце войны, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации полуострова.

Напомним, весной сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон назвала лидера Южной Кореи наглым и циничным «американским попугаем» после того, как он осудил ракетные пуски Северной Кореи.

Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 год, закончилась перемирием, а не мирным договором. Технически Северная и Южная Корея с тех пор находятся в состоянии войны – при поддержке Китая и США соответственно – и в напряженных отношениях.