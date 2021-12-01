Песков оценил слова Лукашенко о возможном прекращении транзита газа в ЕС

Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.

«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров.

Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят».

По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.

«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя.

Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров.

«Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе.

«Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко.

В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».