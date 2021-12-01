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Лукашенко пригрозил остановкой транзита при закрытии Польшей границы
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Белоруссия готова остановить транзит энергоносителей в случае закрытия Польшей границы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите», – сказал белорусский президент в интервью РИА «Новости».
По его словам, Белоруссия «не очень-то часто ездит в Евросоюз». Он отметил, что интерес для страны представляет Россия, Китай и Восток.
«А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» – спросил Лукашенко.
Также Лукашенко отметил, что у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через «Прибалтику нам на плечах носить – дорог нет».
«Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь», – сказал он, предложив польской стороне закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого.
«Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь... Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России», – сказал Лукашенко.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Лукашенко: Ясно, на чьей стороне будет Белоруссия в войне в Донбассе
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Белоруссия не останется в стороне, если Запад решит «развязать войну» в Донбассе или на границе с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в Центре стратегического управления министерства обороны.
«Они [Запад] прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше», – передает его слова пресс-служба президента.
Однако, продолжил Лукашенко, «они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно». «Это порядка восьми тысяч [военных] на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены», – сказал глава республики.
При этом Лукашенко вновь заявил, что Белоруссия «не бряцает оружием». «Мы хоть и не участники последней страшной войны (Великой Отечественной – прим. ВЗГЛЯД), но мы понимаем, что такое война. Многие пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн», – подчеркнул он.
Лукашенко также напомнил об «активных телодвижениях вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину».
«У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол», – подчеркнул президент Белоруссии.
Он напомнил о поручении министру обороны и председателю Госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения.
«Планы на любое их действие, планы нашего противодействия должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы – этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия», – заявил Лукашенко.
В то же время министру обороны и начальнику генерального штаба вооруженных сил было поручено подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Белоруссии.
Между тем в республике есть обученные и оснащенные воинские подразделения.
«Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов… У нас есть определенное количество подразделений, их немало, очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси», – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
Кроме того, он заявил, что в случае внешней агрессии республика превратится в «единую военную базу Белоруссии и России».
Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.
«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров.
Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят».
По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя.
Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров.
«Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе.
«Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие
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Белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«(В таком случае) я предложу (президенту России Владимиру) Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
На уточняющий вопрос о том, о каких системах идет речь, президент Белоруссии пояснил, что Минск и Москва договорятся о типах вооружений.
«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», – подчеркнул политик.
Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.
Лукашенко о полетах «Белавиа» в Крым: А разве мы не летаем?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью рассказал, что местная авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым тогда, когда это понадобится Минску.
«А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым. (...) Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», – приводит его словам РИА «Новости».
Лукашенко рассказал, что в Крыму находится белорусский санаторий. Поэтому, если понадобится перевозить белорусов, тогда и начнутся полеты.
«Слушайте, у нас руки развязаны», – отметил глава белорусского государства.
Ранее сообщалось, что белорусский перевозчик готов проводить рейсы в аэропорт Крыма «Симферополь». Для запуска рейсов необходимо распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов грозящих санкций со стороны Украины.
Сам Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил глава Белоруссии.
Кулеба пригрозил Лукашенко действием «по полной программе» за признание Крыма
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Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», – приводит РИА «Новости» текст заявления главы МИД Украины, которое цитирует «Укринформ». Кулеба подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым
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Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» готов проводить рейсы в крымский аэропорт «Симферополь», пишут СМИ.
Для этого нужно распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов с вероятным санкционным давлением Украины против компании, сообщают «Вести. Крым».
Ранее во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что поездка на полуостров станет признанием полуострова российским.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Политолог: России проще разместить ядерное оружие в Калининграде, чем в Белоруссии
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«Если представить себе, что в Белоруссии появится российская база с ядерным оружием, Лукашенко наверняка потребует для себя право «двойной кнопки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. Ранее белорусский президент допустил, что попросит Москву «вернуть ядерное оружие» в ответ на угрозы со стороны НАТО.
«Для Лукашенко, как и для любого жесткого руководителя, очень болезненно, если он не контролирует полностью свою территорию. Но Москву такое условие вряд ли устроит», – предположил белорусский политолог Валерий Карбалевич. «Лукашенко не первый год ведет переговоры с Москвой о создании военной базы. Этот вопрос публично бурно обсуждался еще в 2015 году и тогда казалось, что стороны почти договорились. Однако в итоге Лукашенко отверг эту идею. Теперь, похоже, все наоборот», – указал эксперт.
Как известно, ядерный потенциал был выведен из Белоруссии в ноябре 1996 года – через два года после того, как республика официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве безъядерной державы, отказавшись от вооружений, доставшихся ей после распада Советского Союза.
Как считает Карбалевич, международные структуры могут обвинить Минск в нарушении ДНЯО. «Даже если, допустим, ядерные ракеты будут дислоцированы в Белоруссии лишь внутри российских военных баз с экс-территориальным статусом, не уверен, что международные юридические нормы таким образом не будут нарушены», – пояснил Карбалевич. «Кроме того, и Россия вряд ли пойдет на такой шаг. Если ей понадобится ответить на появление американского ядерного оружия в Польше, то проще разместить ракеты и боеголовки в Калининградской области и открыто объявить об этом», – добавил эксперт.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил РИА Новости, что «предложит Путину вернуть ядерное оружие» в Белоруссию, если НАТО переместит свои боеголовки в Польшу. Ранее о таком сценарии говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, если Германия откажется разместить у себя американские ракеты, они могут быть передислоцированы в Восточную Европу.
Разговоры о дислокации ядерного оружия в Польше, вроде заявления Столтенберга, следует воспринимать лишь как элемент информационной войны – с целью «прощупать решимость противоположной стороны предпринимать ответные действия», считает белорусский военный аналитик Александр Алесин. «Заявление Лукашенко последовало после разговора с Путиным. России, наверное, не с руки заявлять такие вещи, а вот Лукашенко, которого Евросоюз считает нелегитимным, «отвязным», может говорить все что угодно», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.
Кроме того, слова Лукашенко о ядерном оружии могут быть предупреждением «силам на Западе, желающим развязать в нашем регионе войну, втянуть Россию силами Украины в длительный кровопролитный конфликт». «Вся эта информационная кампания последних недель в СМИ о войне – психологическая подготовка, попытка приучить общественное мнение к тому, что столкновение неизбежно», – убежден собеседник.
«Одновременно США предупреждают, что не будут вмешиваться в эту новую войну. То есть они провоцируют Украину, – чтобы она своими руками устроила новую бойню в Донбассе. Поводом может стать убийство российских граждан, живущих в Донбассе. Так что политика Москвы в ближайшее время должна быть особенно выверенной. От нее зависит, ограничится ли дело локальной стычкой или все превратится в гораздо более серьезный эпизод», – подытожил Алесин.
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Лукашенко пообещал «быть с Россией» в случае агрессии Украины
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Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что «если мы, не дай бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией, это – главное», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Минск никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине».
«Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение», – подчеркнул глава белорусского государства.
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Ранее Украина пригрозила Белоруссии за признание Крыма российским. Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным.
Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть политика.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Лукашенко заявил о подброшенном белорусским пограничникам теле беженца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на границе убит еще один мигрант, его тело подкинули белорусским пограничникам.
«Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят – уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, Белоруссия стала звеном в цепи обострения военной обстановки в регионе. «Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя», – сказал глава государства.
Ранее пограничный комитет Белоруссии заявил, что литовские силовики якобы выбросили на границу между странами труп избитого беженца.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Польше раскритиковали Меркель за разговор с Лукашенко
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», – заявил он в интервью агентству ДПА, передает РИА «Новости».
Моравецкий добавил, что Лукашенко «злоупотребил» разговором с Меркель и притворился, что канцлер согласилась перевезти 2000 нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
Аксенов оценил решение Лукашенко посетить Крым
Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
В Белоруссии заявили о выброшенном литовцами на границу трупе беженца
Пограничный комитет Белоруссии заявил, что литовские силовики якобы выбросили на границу между странами труп избитого беженца.
«27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», – говорится в Telegram-канале ведомства.
На место происшествия для определения обстоятельств и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа.
Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что армия, полиция, погранслужба Литвы сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного «вооруженного вторжения» мигрантов со стороны Белоруссии.
По словам Любаеваса, на границе Литвы и Белоруссии сейчас находится около 1000-1500 мигрантов. Уже построено заграждение из колючей проволоки длиной более ста километров, до осени следующего года планируется построить и забор.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
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В МИД России объяснили причину появления миграционных потоков на границе Белоруссии
Миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Это прежде всего результат тех военных операций, которые проводили союзники либо в составе НАТО, либо отдельно», – заявил политик в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
Он отметил, что происходящее является результатом действий «мирного» НАТО по геополитическому освоению пространств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что на границе был убит мигрант, его тело подкинули белорусским пограничникам.
Ранее сообщалось, что на границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В Белоруссии исключили угрозу вооруженного конфликта на границе
Несмотря на обострение ситуации у границы Белоруссии со странами ЕС и увеличение числа воинских контингентов в сопредельных странах пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта, заявил телеканалу СТВ государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Проводя оценку и анализ воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже», – цитирует его РИА «Новости». Он подчеркнул, что белорусские «вооруженные силы сегодня способны ответить».
По словам Вольфовича, авиация Белоруссии и России с 2013 года проводят мероприятия по совместному боевому дежурству вдоль границы, периодически осуществляются пролеты стратегической авиации. При этом он отметил, что «это не так часто, как на территории сопредельных стран (НАТО)».
Госсекретарь обратил внимание, что создаваемые двумя странами совместные учебные центры не несут угрозы.
«Они будут готовить танкистов и мотострелков в России, летчиков и специалистов войск противовоздушной обороны – на территории Беларуси. Они никакой угрозы сопредельным странам не представляют. Тем более это все делается на плановой основе», – сказал он.
Вольфович рассказал, что с 2004 года начали нарастать группировки вооруженных сил стран блока НАТО на территории Польши и стран Балтии. Вместе с тем, по его словам, в последнее время под видом борьбы с нелегальной миграцией только на территории Польши создана группировка, насчитывающая 23 тыс. человек, из них 15 тыс. – военнослужащие, которые максимально приближены к границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Минск обвинил Киев в нагнетании темы миграции ради средств от «западных кураторов»
Украина специально нагнетает тему угрозы от мигрантов с белорусской территории, чтобы получать средства от своих «западных кураторов», заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу СТВ.
«Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать – это страны, входящие в блок НАТО, – то то, что происходит на территории нашей южной соседки (Украины – ред.) … не поддается здравому смыслу. Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать», – передает его слова РИА «Новости».
Вольфович также обратил внимание на принятое украинскими властями решение в рамках учений «Полесье» на границе с Белоруссией отработать вопросы борьбы с нелегальной миграцией. «Ну кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека, украинцев, по-моему, за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране», – добавил госсекретарь.
При этом Вольфович заявил, что пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта.
«Проводя оценку и анализ воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже», – сказал он.
По словам государственного секретаря, белорусские «вооруженные силы сегодня способны ответить».
«Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО – за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация», – заявил он.
Ранее Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией, которая призвана не допустить миграционного кризиса.
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