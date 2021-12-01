Лукашенко пригрозил остановкой транзита при закрытии Польшей границы

Белоруссия готова остановить транзит энергоносителей в случае закрытия Польшей границы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите», – сказал белорусский президент в интервью РИА «Новости».

По его словам, Белоруссия «не очень-то часто ездит в Евросоюз». Он отметил, что интерес для страны представляет Россия, Китай и Восток.

«А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» – спросил Лукашенко.

Также Лукашенко отметил, что у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через «Прибалтику нам на плечах носить – дорог нет».

«Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь», – сказал он, предложив польской стороне закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого.

«Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь... Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России», – сказал Лукашенко.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.