Телеведущие и звезды эстрады включились в кампанию помощи брошенным животным

«Если у человека есть чувство сострадания, он может посвятить себя помощи – в том числе, помощи бездомным животным. Это очень важно для того, чтобы быть счастливым в мире», – сказал газете ВЗГЛЯД известный певец Дима Билан, один из участников всероссийской благотворительной кампании «Забери друга из приюта». Акция по помощи бездомным животным стартовала во вторник в Москве.

«Прошлой зимой я подобрал кота – точнее говоря, он сам пришел к нам. Кот был на грани смерти – можно сказать, что я его вытащил с того света. У него был диабет, который теперь проходит. Он страдает от кошачьего вируса иммунодефицита. Сейчас кот живет у меня дома. Мне сложно содержать больше одного животного. Других котов и кошек, которые в разное время появлялись у меня – а всего их было четыре – я пристроил в приют. Я слежу за всеми ними и передаю пожертвования на содержание, пока у них не найдется новый хозяин. И я с большим интересом согласился поучаствовать в открытии кампании «Забери друга из приюта», – рассказал эстрадный исполнитель Дима Билан.

Всероссийская благотворительная акция по помощи домашним животом началась в Москве во вторник. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, открытие кампании приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который ежегодно отмечается 30 ноября. Инициатором акции стала комиссия Общественной палаты России экологии и охране окружающей среды.

Как рассказали организаторы, цель начавшейся кампании – в напоминании людям о том, что они «в ответе за тех, кого приручили». «Мы хотим добиться того, чтобы в нашей стране действовала новая норма: решил завести домашнего питомца – обращайся в приют», – рассказала накануне старта акции член Общественной палаты Елена Шаройкина. В день открытия акции были представлены первые работы фотопроекта «Забери друга из приюта», где звезды культуры и спорта представлены вместе с четвероногими друзьями. Героями фотопроекта, в том числе, стали: Рената Литвинова, Данила Козловский, Леонид Слуцкий, Светлана Бондарчук, Екатерина Андреева, Владимир Пресняков.

«Очень рада за тех, кто присоединился к проекту. Это говорит о том, что в обществе много неравнодушных людей, и важно, что известные люди обратили внимание на проблему, и подали пример другим», – сказала газете ВЗГЛЯД одна из участниц церемонии открытия кампании, певица Зара.

«Я вижу лица и улыбки моих любимых друзей, я знаю здесь практически каждого. Конечно, это очень хорошая и крутая инициатива», – поделилась впечатлением телеведущая, депутат Госдумы нового созыва Марина Ким. «В своей журналистской и общественной деятельности я сталкивалась с проблемами приютов. Мы сейчас помогаем им: кому-то покупаем корм, кому-то оплачиваем аренду или оказываем юридическую помощь», – рассказала собеседница.

Недавно Ким посетила приют, где содержится полторы тысячи собак. «Мне было очень тяжело уходить оттуда, в глазах каждой собаки – просьба забрать ее оттуда. Я считаю, если ты хочешь завести собаку, то обязан взять ее из приюта, – подчеркнула собеседница. – Это вопрос морального долга.

Хозяева, которые бросили собачку, точно так же поступят с людьми».

«Я и своих детей вожу в приюты и показываю им брошенных животных. Я учу их, что нельзя так поступать с животными, за которых мы несем ответственность», – рассказала Ким. Журналист и политик уверена: гуманное отношение к животным – индикатор человечности общества.

Сама идея акции возникла во время дискуссии в ходе больших слушаний в Общественной палате, где были представлены две диаметрально противоположные точки зрения по отношению к животным из приюта, пояснила одна из инициаторов кампании, член ОП Елена Шаройкина.

«Часть коллег озвучили мнение, что животных после определенного времени содержания в приюте нужно подвергать эвтаназии. Другие считали, что этого допускать ни в коем случае нельзя», – отметила собеседница. Шаройкина поделилась собственным мнением – что нужно сделать, чтобы ситуация с брошенными домашними питомцами начала меняться. «Нужно ввести обязательную регистрацию домашних животных в России. Ввести штрафы за выброшенного животного. И наконец – стерилизация и мечение животных», – полагает глава комиссии ОП.

«Когда мы закончили все эти обсуждения, я продолжила общаться с активистами из зоозащиты, – продолжает Шаройкина. –

Стало очевидно, что есть насущная проблема, которую невозможно решить даже законодательными актами.

Необходимо работать с обществом. У нас не принято забирать животных из приюта. Очень важно было показать людям – это, скажем так, новая норма. Так родилась идея фотопроекта «Забери друга из приюта».

«Идея заключается в том, что известные люди показывают своим примером, что они забрали животное из приюта или подобрали на улице. Не было еще, пожалуй, ни одной такой площадки, где было бы собрано столько известных людей. Это говорит о том, что эта проблема объединяет многих, общество уже само требует перемен», – считает Шаройкина.

Собеседница рассказала, что «уже совсем скоро фотопроект выйдет на улицы города». «Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею и предоставляет площадки для размещения фоторабот. Они появятся в самых разных общественных пространствах, – сообщила Шаройкина. – Такое же сотрудничество мы начинаем с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Это первый шаг большой информационной кампании по ответственному отношению к животным».

Организатор благотворительной кампании также рассказала, что есть несколько форм помощи приютам, доступных каждому неравнодушному гражданину. «Первая – забрать животное из приюта. Если нет такой возможности, можно помогать приютам финансово. Если и такой возможности нет, то можно стать волонтером. Мне кажется, если мы будем совершенствовать законодательство и менять культуру в обществе, то, в конечном итоге, сумеем добиться того, что в России не будет брошенных животных. Такие примеры в мире есть», – заключила она.

Добавим, что с 2018 года в России действует закон «Об ответственном обращении с животными». Летом 2020-го россияне на голосовании утвердили поправки в Конституцию – одним из пунктов стала норма об ответственности правительства за формирование в обществе ответственного отношения к животным. Поправку активно поддерживали зоозащитники. В развитие закона «Об ответственном обращении с животными» президент Владимир Путин в мае подписал перечень поручений. В их числе – введение учета домашних питомцев и обеспечение мониторинга беспризорных животных, а также ряд других предложений, которые позволят сократить число брошенных четвероногих.

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