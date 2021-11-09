Попова заявила о значительном снижении роста заболеваемости COVID-19

Темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились в России за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала значительное снижение темпов прироста. Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 [процентов], то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1%. Это говорит о замедлении эпидпроцесса», – приводит ТАСС слова Поповой.

Вместе с тем, превышение среднероссийских показателей по заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю фиксируется в 32 регионах. По словам Поповой, тремя неделями раньше это количество было почти 50.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки выявлено 39 160 случаев в 85 регионах. Лидерами по числу зараженных за сутки стали Москва – 5287, Московская область – 2818 и Санкт-Петербург – 2680.

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