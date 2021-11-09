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Врач назвала продукты для сдерживания COVID-19
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В разгар коронавирусной эпидемии животные и нерафинированные растительные жиры помогут обеспечить клеткам организма защиту от проникновения вируса, считает профессор ФМБА, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
В первой половине дня врач, которого цитирует «Российская газета», советует съедать, например, кусочек сала – это поддержит щелочную среду в организме. Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность и гибнут, а в кислотной, наоборот, размножаются.
Очень полезным является масло гхи – топленое сливочное масло, лишенное провоспалительных лактозы и казеина коровьего происхождения. Маргарита Королева рекомендует употреблять масло гхи по 1,5-2 чайные ложки в день, добавляя к завтраку или в составе «зеленых» смузи. Также куриное или перепелиное яйцо на завтрак – хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты.
Прежде чем использовать орехи, их предварительно следует вымочить в воде не менее четырех часов и тщательно промыть. В орехах и семенах содержатся не только полезные жиры и жирорастворимые витамины, но и минералы, включая цинк, необходимый для клеточного иммунитета. Так же врач не советует орехи жарить: в этом случае жиры окисляются.
Источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот могут стать как рыба северных морей, так и льняное или рапсовое нерафинированные масла.
Ранее шотландские ученые назвали яд скорпионов «удивительным коктейлем» из биологически активных пептидов, которые обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием.
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Стало известно о смерти ряда генконструкторов оборонного комплекса от COVID-19
Несколько генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в понедельник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» вице-премьер Юрий Борисов.
«На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», – приводит его слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни.
Россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов
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На портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.
«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен – спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На «Госуслугах» указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», – рассказал Ura.ru корреспондент.
СМИ отмечает, что изменения произошли вместе со вступлением в силу приказа Минздрава, устанавливающим новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса.
«С утра зашла на «Госуслуги» – а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», – поделилась жительница Екатеринбурга.
Другая читательница портала сообщила, что найдено решение этой проблемы.
«Несколько знакомых направили на «Госуслугах» жалобу по форме «Сообщить об ошибке». Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней», – отметила она.
Новый код присылают на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах», в личном кабинете при этом остается старый сертификат о вакцинации.
Напомним, в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Губернатор ХМАО сделала шесть прививок от коронавируса
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
«Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала «Спутник V». Я вместе со всеми», – пояснила Комарова, передает РИА «Новости».
Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом к усилению мер безопасности в регионе.
Комарова напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме.
«Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим – активно, счастливо, без ограничений, то это возможно тогда, когда мы здоровы», – подчеркнула она.
В конце августа мэр столицы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в четыре–пять раз по сравнению с августом текущего года.
В Общественной палате отреагировали на сбой с QR-кодами на «Госуслугах»
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«Ошибку на «Госуслугах» надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов о вакциннации. Позже власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов.
«Судя по всему, сообщение на «Госуслугах» о недействительности QR-кодов оказалось просто технической ошибкой. Но ее надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Если же это изначально не было ошибкой, то такое решение властей нельзя назвать правильным, подчеркнул эксперт. «Если с учетом последних исследований окажется, что в течение года вакцина снижает эффективность, то нормы можно пересматривать. Но это нужно, во-первых, научно обосновать, а во-вторых – объяснить гражданам суть ситуации. Но ни в коем случае нельзя принимать такие решения задним числом и без обсуждений», – резюмировал Григорьев.
В подельник на портале «Госуслуги» после введения новой формы
прививочного сертификата вдвое уменьшился
срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Информация об этом побудила многих россиян проверить свои сертификаты, из-за чего сайт и приложение «Госуслуг» около двух часов не работали.
Позже Минцифры и Минздрав России сообщили, что «QR-коды, которые получают россияне на портале «Госуслуги» после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока». Таким образом, «старые» сроки годности сертификатов будут восстановлены.
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Сокращение сроков действия сертификатов о вакцинации связали с техническим сбоем
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Изменение сроков действий QR-кодов вакцинированных от коронавируса связано с техническим сбоем на портале «Госуслуги», заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
«Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку «Госуслуг» по телефону: 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав о том, что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно, в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию», – сказали на горячей линии оперштаба порталу E1.ru.
Там пояснили, что все желающие могут подать жалобу онлайн на «Госуслугах». В этом случае пользователь может получить временный QR-код на две недели.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов
QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам, заявили в Минцифры.
«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там указали, что сейчас портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, а QR-коды «восстанавливаются».
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Кремль объяснил ситуацию с QR-кодами
Ситуация с измененными сроками действия QR-кодов вакцинированных от коронавируса связана с техническим сбоем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Вы знаете, что сама система госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширении функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что сокращение сроков действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших не обсуждается и не обсуждалось.
Также представитель Кремля затронул тему эффекта от введения нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.
«Пока рано делать вывод, он (эффект) будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе. Собственно, это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве. Но полный эффект можно будет как-то все-таки осознавать в более длинной перспективе», – заключил он.
Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Ученые выявили связь когнитивных нарушений при COVID с потерей обоняния
Во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания.
Выводы опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.
«Наши наблюдения показали, что заражение сирийских хомячков коронавирусом эпизодически приводит к развитию долгосрочных изменений не только в обонятельном эпителии, но и в тех регионах мозга, которые играют ключевую роль в работе сознания. Эти нарушения возникали даже тогда, когда вирус не проникал в нервную ткань», – приводит слова биологов ТАСС.
Отмечается, что COVID-19 проникает в клетки не только легких, но и в мозге, в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Наблюдения медиков из США показали, что многие из этих осложнений сохраняются на протяжении нескольких месяцев после выздоровления.
Группа японских и американских исследователей под руководством Слободана Пресслера, профессора университета штата Техас в Галвестоне (США), открыла первые свидетельства того, что в некоторых случаях проникновение коронавируса в ткани носа может вызывать долгосрочные нарушения в функционировании сознания.
К такому выводу исследователи пришли в ходе опытов на сирийских хомячках, которые переносят коронавирус так же, как и человек. Опыты указали на то, что вирус часто проникал в клетки, расположенные на большой глубине от поверхности, и вызывал долгосрочные сбои в работе обоняния грызунов.
Ученые зафиксировали нарушения в работе обонятельной луковицы мозга, а также в других его регионах, в том числе в грушевидной коре и в гиппокампе, центре памяти млекопитающих. Следы данных нарушений сохранялись в тканях нервной системы животных даже через 1,5 месяца после их выздоровления. Ученые предполагают, что некоторые нарушения сознания, типично сопровождающие тяжелые формы коронавируса, могут возникать в результате проникновения вируса в обонятельный эпителий носа.
Ранее ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на туман в голове.
В России выявили 39,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4982, Санкт-Петербурге – 3429, Московской области – 2597.
Всего в стране выявлено 8 834 495 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1190 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 248 004 человека.
За последние сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 587 560 человек.
Накануне, 7 ноября, в России выявили 39 165 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 235.
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Минздрав Хабаровского края обратился в «Госуслуги» за разъяснениями по срокам QR-кодов
Руководство хабаровского минздрава обратилось в сервис «Госуслуги» за объяснением ситуации с изменением сроков действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ министерства здравоохранения Хабаровского края) написал официальный запрос в сервис Госуслуг по поводу обнуления QR-кода вакцинированных. Мы ждем официального ответа», – цитирует сообщение хабаровского ведомства РИА «Новости».
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
В понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Число случаев заражения COVID в мире превысило психологический рубеж
Общее число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 250 млн. человек.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, по состоянию на 16.30 мск в понедельник, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 250 005 427, передает РИА «Новости».
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 051 993 заболевших.
Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,8 млн случаев заболевания.
Россия возобновила чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
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Со вторника возобновляются чартерные рейсы из России на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщают информационные агентства.
Представители туротрасли сообщили, что минимальная стоимость недельных чартерных туров составляет от 15–26 тыс. рублей. Первые клиенты «Интуриста» по чартерной цене отправятся в Шарм-эш-Шейх из Москвы самолетом Egypt air, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду рейсом Azur air. В компании при этом отметили, что «рейс из Москвы регулярный, но туристы покупали тур по чартерной цене». «У нас жесткие блоки на этих рейсах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Кроме того, Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Также снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Увеличивается число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.
Авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. В начале июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Соцкарты студентов с хроническими заболеваниями в Москве решили заблокировать
Льготный проезд в общественном транспорте заблокировали для студентов, имеющих хроническое заболевание и соблюдающих домашний режим, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
В сообщении на сайте мэра Москвы указывается, что «социальные карты студентов заблокированы не будут, за исключением случаев, когда студент имеет хроническое заболевание».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
«Это связано с введением для этой категории жителей домашнего режима. Блокировка карт москвича не коснется тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию», – отмечается в сообщении.
При этом социальные карты горожанам младше 18 лет блокировать не будут.
Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве. Этот режим сохранился в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях.
В Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
Система QR-кодов для посещения всех общественных мест, включая торговые центры и предприятия сферы услуг, вводится в Воронежской области.
«По поручению губернатора Александра Гусева после постепенного снятия антиковидных ограничений в Воронежской области вновь начнет действовать система QR-кодов. При посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-код на электронном или бумажном носителе», – приводит сообщение пресс-службы правительства региона ТАСС.
Ранее власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации
С марта 2021 гоа Роскомнадзор удалил или заблокировал более 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами, сообщили в пресс-службе ведомства.
«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», – приводит сообщение ТАСС.
Сообщается, что в марте таких ресурсов было выявлено 24, в апреле – 66, в мае – 36, в июне – 83, в июле – 1 353, в августе – 1 148, в сентябре – 658, в октябре – 562, в ноябре – 187.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.