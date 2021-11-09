Врач назвала продукты для сдерживания COVID-19

В разгар коронавирусной эпидемии животные и нерафинированные растительные жиры помогут обеспечить клеткам организма защиту от проникновения вируса, считает профессор ФМБА, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

В первой половине дня врач, которого цитирует «Российская газета», советует съедать, например, кусочек сала – это поддержит щелочную среду в организме. Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность и гибнут, а в кислотной, наоборот, размножаются.

Очень полезным является масло гхи – топленое сливочное масло, лишенное провоспалительных лактозы и казеина коровьего происхождения. Маргарита Королева рекомендует употреблять масло гхи по 1,5-2 чайные ложки в день, добавляя к завтраку или в составе «зеленых» смузи. Также куриное или перепелиное яйцо на завтрак – хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты.

Прежде чем использовать орехи, их предварительно следует вымочить в воде не менее четырех часов и тщательно промыть. В орехах и семенах содержатся не только полезные жиры и жирорастворимые витамины, но и минералы, включая цинк, необходимый для клеточного иммунитета. Так же врач не советует орехи жарить: в этом случае жиры окисляются.

Источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот могут стать как рыба северных морей, так и льняное или рапсовое нерафинированные масла.

Ранее шотландские ученые назвали яд скорпионов «удивительным коктейлем» из биологически активных пептидов, которые обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием.

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