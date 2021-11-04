Хинштейн объяснил значение празднования Дня народного единства

«Клич, который бросил нижегородский земский староста Кузьма Минин «Купна за едино!», то есть «Вместе за одно!» – сегодня в условиях нового вызова коронавирусной инфекции актуален как никогда», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В четверг в России отмечается День народного единства.

«День народного единства – один самых молодых праздников в системе государственных дат. Но, в то же время, с точки зрения истории это один из самых древних праздников, который символизирует подвиг народа, его единение в один из самых тяжелых в истории периодов страны – Смутное время», – отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что в тот период Россия «по сути была приговорена к уничтожению, но именно народная волна, поднявшаяся с самого низа и прошедшая от Волги до Москвы, освободила страну».

По его словам, смысл праздника заключается «в осознании себя частью огромной страны и огромного народа». Депутат указал, что в этом году традиционные торжества, которые проходили 4 ноября в разных регионах, отменены. Акции проходят, в основном в онлайн-формате, в том числе и в Нижнем Новгороде, где в 1612 году формировалось ополчение.

«Клич, который бросил нижегородский земский староста Кузьма Минин «Купна за едино!», то есть «Вместе за одно!» – сегодня в условиях коронавируса актуален как никогда. Не случайно всероссийские волонтерские акции, которые проходили и сейчас возобновлены, называются #МЫВМЕСТЕ», – подытожил депутат.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, где глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах у главы государства посещение мемориального комплекса, посвященного окончанию Гражданской войны в России.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России необходимо помнить о ценности народного единства.