Институт Роскосмоса решил разработать аппаратуру для обеспечения лазерной межспутниковой связи

Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш разработает аппаратуру для организации высокоскоростных линий связи между низкоорбитальными спутниками и Землей, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«НИР «Лазер» является технологической работой в области межспутниковой лазерной связи. Исследования позволят создать аппаратуру для организации высокоскоростных линий связи между низкоорбитальными космическими аппаратами, а также передачи информации на Землю», – передает ТАСС слова Блошенко.

Как уточнил исполнительный директор Роскосмоса, подобная аппаратура позволит передавать информацию практически в реальном времени.

Также ЦНИИмаш изготовит макеты унифицированных масштабируемых платформ малой размерности для серийного изготовления в рамках НИР «Типоряд». Они составят основу космических систем связи, оптико-электронного и радиолокационного наблюдения. «Переход к серийному производству приведет к удешевлению космической техники и, соответственно, конечных услуг для потребителей», – пояснил Блошенко.

Как сообщил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергей Прохоров, головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш разработает спутники, которые смогут изменять функционал полезной нагрузки прямо на орбите.

В Роскосмосе уточнили, что исследования по созданию гибких цифровых нагрузок будут входить в научно-исследовательские работы «Цифра». «Работы в данной области позволят создавать космические аппараты с высокой пропускной способностью и возможностью реконфигурации полезной нагрузки на орбите», – отметил Прохоров.

По словам директора департамента, речь идет о перестройке режима работы, чтобы перебрасывать мощность излучения на районы, где запрос на трафик выше.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что «космический интернет» придется создавать на новых принципах.