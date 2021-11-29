В Кремле заявили о важности отсутствия давления со стороны США из-за «Северного потока – 2»

Крайне важно, чтобы США не оказывали никакого давления из-за процедуры сертификации газопровода «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что эта тема высоко стоит в повестке дня наших двусторонних контактов, потому что, собственно, сейчас фаза ожидания, когда регулятор выполнит свои действия по сертификации объекта инфраструктурного, очень важного для всей Европы, и все остальное, собственно, не должно волновать Соединенные Штаты Америки. Очень важно, конечно, чтобы Соединенные Штаты Америки не оказывали ни на кого давления в связи с реализацией продолжающейся сертификации этого проекта», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что Путин мог бы обозначить на этой встрече свою позицию по данному вопросу.

Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».

Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).

В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.

Позже стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выступает против инициативы конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».