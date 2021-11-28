В ВОЗ заявили об отсутствии данных для точного определения опасности штамма «омикрон»

У ученых пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что новый штамм коронавируса «омикрон» опаснее «дельты», заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным – например, легче передается от человека к человеку – по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта». В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом «омикрон» или другими факторами», – передает заявление ВОЗ РИА «Новости».

В Организации добавили, что также пока нет информации о том, приводит ли штамм «омикрон» к более тяжелому течению болезни.

«Пока не ясно, вызывает ли заражение штаммом «омикрон» более тяжелое заболевание по сравнению с инфекциями, вызванными другими вариантами, включая (штамм) «дельта». По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом «омикрон», – сказано в заявлении ВОЗ.

Также нет данных об отличии симптомов при заражении новым штаммом от проявлений болезни, присущих другим вариантам коронавируса. «Для того, чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель», – добавили в ВОЗ.

Сейчас организация работает с группой технических экспертов, чтобы определить возможное влияние нового штамма на эффективность существующих вакцин и других санитарных мер.

«Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта «дельта». Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти», – подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В России новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.