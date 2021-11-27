Орфографическая комиссия раскритиковала новые правила русского языка

Орфографическая комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русского языка, дополняющий правила 1956 года с учетом современных реалий.

Члены Орфографической комиссии РАН опубликовали в соцсетях открытое письмо к Минпросвещения с требованием «отозвать» проект новых правил русской орфографии, ранее опубликованный ведомством, передает «Коммерсант».

Авторы обращения пришли к выводу, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», который был подготовлен в 2006 году Институтом русского языка РАН имени Виноградова и считается подписантами обращения «самым известным и авторитетным», однако его принципы при разработке проекта были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений». Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.

«В проект не вошли целые разделы, например правила написания аббревиатур. Полностью отсутствует научный аппарат (...) Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки деятельности как ученых-лингвистов, так и госструктур, ответственных за утверждение правил русского правописания», – говорится в тексте письма.

В Минпросвещения заявили, что проект правил выступает «частью масштабной работы (...) которая охватит обновление списка грамматик, словарей и справочников».

«Проект активно обсуждается с экспертным сообществом (...) Важно, что такая работа уже началась, и министерство планирует продолжить ее», – заверили в ведомстве.

Проект появился сайте regulation.gov.ru 9 ноября 2021 года, к нему прилагался 131-страничный «свод орфографических правил» с десятками параграфов. Например, в параграфе о названии торговых марок предложено писать их с большой буквы, но «названия самих изделий» – со строчной (в пример приводятся «тойота», «вольво» и «панасоник»). При употреблении твердого и мягкого знаков как разделителей «ъ» предлагается использовать «при передаче иноязычных собственных имен и производных от них слов». В пример приводился город Кизилюрт и его новое написание «Кизилъюрт».

Также проект фактически реабилитировал букву «ё». Предполагается, что ее употребление больше не будет факультативным, как это было до сих пор.