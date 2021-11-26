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В России выявили 34,6 случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявлено 34 690 случаев COVID-19, за все время в стране зафиксировано 9 502 879 случаев заболевания, сообщил официальный штаб по борьбе с инфекцией.
Выписано после выздоровления за сутки 36 145 человек, скончались за это же время 1235 человек, говорится на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявлено 3929 случаев заболевания, в Московской области – 1812, в Санкт-Петербурге – 1704.
Накануне в России было выявлено 33 796 случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев увеличилось на 894.
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ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.
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Депутат рассказал о специально инфицирующих себя коронавирусом антиваксерах
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В России есть желающие специально заболеть коронавирусом, вместо того, чтобы вакцинироваться, таким образом противники прививок хотят выработать у себя иммунитет, заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончится их болезнь, как они перенесут», – заявил Нилов порталу Lenta.ru.
По словам парламентария, в Госдуме этот вопрос не обсуждался.
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Ранее RT сообщило со ссылкой на испанское телевидение, что в Европе противники вакцинации специально инфицируют себя COVID-19, чтобы получить ковид-паспорт. Они покупают в интернете наборы для самоинфицирования и ходят в гости к заболевшим друзьям.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Власти Таганрога объяснили критическую ситуацию с хранением тел умерших от COVID-19
Ситуация с хранением тел умерших от коронавируса в Таганроге Ростовской области критическая из-за того, что площади патолого-анатомического бюро не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, заявил представитель администрации города.
«В связи с тем, что занимаемые патолого-анатомическим бюро Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузки в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Таганрога.
По его словам, для стабилизации ситуации количество вскрытий тел умерших уже увеличили, данная мера приведет к постепенной ликвидации очередности, из-за значительного скопления тел в предыдущие дни. Кроме того, для хранения тел также приспособили холодильную камеру, предназначенную для хранения биопсийного материала.
Городское управление здравоохранения готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. При этом остается актуальным вопрос строительства в городе морга соответствующей площади.
За минувшие сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 468 189 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1238 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 269 057 человек.
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Онищенко: Привитым иностранной вакциной нужно автоматически выдавать QR-коды
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Международного сертификата о вакцинации иностранной вакциной, которая ранее была официально зарегистрирована, должно быть достаточно для получения QR-кода в России, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Депутаты от фракции ЛДПР предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам. Соответствующие поправки к правительственным законопроектам подготовили к внесению в Госдуму.
«Не знаю, почему эта инициатива исходит от непрофильного органа, это давно должен был сделать Минздрав. Во-первых, каких-то специальных разрешений на то, чтобы давать QR-коды привитым иностранной вакциной, не должно требоваться. Если на нашем фармацевтическом рынке официально циркулируют эти вакцины, то специального разрешения не требуется. Мы же не должны идти на поводу у тех, кто занимается не здоровьем, а политикой», – считает Онищенко.
Он объясняет, что после вакцинации официально зарегистрированным препаратом каждому человеку выдается соответствующий сертификат, просто за границей он международный, на английском языке. Именно этого документа, вне зависимости от того, признана ли вакцина в стране, должно быть достаточно, чтобы признать наличие иммунитета. Соответственно, привитому иностранной вакциной необходимо выдавать и QR-код, убежден собеседник.
«Тем более деловым людям, да и чиновникам, для того чтобы экономика работала, нужно ездить за рубеж в деловые поездки, кому-то по семейным делам это необходимо. Поэтому, пока эта бадяга с признанием или непризнанием вакцин тянется, нужно двигаться дальше. Тем более, что иностранные вакцины ставятся не за счет бюджета, а за счет обычных граждан, поэтому здесь я абсолютно никакой проблемы не вижу», – говорит Онищенко.
Оснований отказывать таким гражданам в выдаче QR-кода собеседник не видит, поскольку в противном случае у данной категории людей просто не будет никакого выхода: прививаться российской вакциной раньше срока не рекомендовано, а значит, человек не сможет выходить из дома, например, на работу, поскольку имеет международный сертификат, а не российский.
«Что касается наличия антител, то мы неоднократно говорили, что у 40-60% граждан болезнь протекает либо в легкой форме, либо в бессимптомной. Поэтому, если есть должный уровень антител, то прививаться и не нужно. Не нужно ждать каких-то политических заявлений, а просто нашему Минздраву и другим ведомствам, которые этим занимаются, нужно уже давно было решить этот вопрос», – заключил Онищенко.
Ранее завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что высокий титр антител еще не говорит о том, что организм человека защищен от коронавирусной инфекции.
Аналогичную точку зрения в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, объяснив, что антитела бывают разные: защитные и просто антитела, которые обычные тесты не различают. Кроме того, выдавать QR-коды по результатам антител, по его мнению, опасно еще и потому, что есть большой риск появления фальшивых справок.
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В Одессе появилась скульптура коронавируса с золотым влагалищем
В одесском Городском саду в рамках международной инициативы ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия» установили необычную скульптуру. Арт-объект представляет собой коронавирус, к которому прикреплено золотое влагалище.
Работа получила название «Пандемия домашнего насилия». Автором произведения стала одесская художница Ева Ятт, пишет Cтрана.UA.
По словам автора, скульптура стала символом планеты, пандемии коронавируса и женского начала. Цель работы – обратить внимание на насилие в семье, что стало особенно актуально в период локдауна, когда весь мир был вынужден самоизолироваться.
«Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему», – рассказала художница.
На беседке рядом с арт-объектом весят растяжки с надписями о свободе от насилия и с названием объекта.
Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить «Спутник V»
Американская торговая палата просит власти США признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщил президент организации Алексис Родзянко.
Родзянко пояснил, что для поездки из России в США в данный момент нужны две вещи – это «виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США», передает газета «Известия».
«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V». Ответ на наш запрос был такой: пока думаем», – добавил он.
Напомним, «Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин.
Между тем Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что инспекция ВОЗ посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию «Спутника V».
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ЕК заявила о новых правилах въезда в Евросоюз
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Еврокомиссия (ЕК) предлагает с 1 марта разрешить въезд в Евросоюз всем, кто был вакцинирован признанными в союзе прививками от COVID-19, сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции.
«Мы решили сегодня в ЕК, что у нас будут новые правила для въезда в ЕС из третьих стран с 1 марта. Насущные поездки из третьих стран могут совершаться. Что же касается не насущных поездок, то сегодня у нас есть список стран (откуда странам ЕС рекомендовано разрешать) В нем около 20 государств. Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз», – цитирует ее РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о «разрешенных Еврокомиссией» вакцинах для централизованного применения в Евросоюзе. Прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС принимать тех, кто был вакцинирован препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, но при наличии ПЦР-теста. Кроме того, для тех, кто уже переболел коронавирусом, въезд будет разрешен при наличии ПЦР-теста.
Президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
Задержанный в аэропорту тренер Ильин отказался надеть маску в суде
Московский районный суд Санкт-Петербурга повторно отложил рассмотрение протокола об административном правонарушении за отказ надеть маску в отношении заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина из-за его отказа использовать средства индивидуальной защиты в зале суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Сотрудники полиции, вызванные в суд, увезли Ильина увезли для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Судебное заседание по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции) КоАП РФ отложено», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там пояснили, что Ильин перед началом судебного заседания отказался надеть маску, в связи с чем был удален из зала. Тренер проводил время в коридоре, а суд вызвали сотрудников полиции.
Изначально протокол должны были рассмотреть 23 ноября, но заседание отложили на 25-е.
Напомним, в понедельник пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в аэропорту ее тренера – 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, его задержали за отказ надеть маску. На кадрах Симонова требовала от полицейских освободить Ильина.
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В Германии установлен новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
В ФРГ количество подтвержденных новых случаев за сутки выросло на 76 тыс. 414, это новый максимум за все время пандемии, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха.
Прошлый антирекорд в стране зарегистрирован 25 ноября, тогда за сутки было выявлено 75 тыс. 961 случай коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные института.
За последние сутки в стране от этого заболевания скончались 357 человек, общее число смертей от болезни за все время пандемии в Германии достигло 100 тыс. 476.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы.
Лекарство от коронавируса из ягеля и березовой коры передали в больницы Якутии
Препарат из ягеля и коры березы для лечения коронавирусных больных начали передавать в медицинские учреждения Якутии, заявила заместитель гендиректора по науке и программам развития Якутского научного центра СО РАН Татьяна Салова.
«Сейчас идет передача большой партии «Бетукладина» в республиканские медучреждения для врачей и пациентов с коронавирусом. Как только будет запущено большое производство, биопрепарат сразу поступит в продажу в аптеках Якутска. Наверное, продажа будет и вне региона», – цитирует Салову РИА «Новости».
В ноябре эта разработка якутских ученых прошла государственную регистрацию.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы России до конца недели.
Мособлдума поддержала законопроект об ограничениях в связи с COVID-19
Мособлдума поддержала законопроект о введении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба думы.
«Мособлдума на 8-м заседании рассмотрела и поддержала документ об изменениях в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
При этом уточняется, что до 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Однако после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Такие нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Парламент Северной Осетии переголосовал за законопроект о QR-кодах
Парламент Северной Осетии еще раз проголосовал за федеральный законопроект о QR-кодах на внеочередной сессии, депутаты поддержали проект, сообщили в заксобрании по итогам заседания.
«На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали «за», четыре «против», один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали», – цитирует собеседника в заксобрании ТАСС.
Также народное собрание Дагестана поддержал введение QR-кодов при посещении мест общественного пользования, передает РИА «Новости».
«Законопроект поддержали 62 из 72 присутствующих на заседании депутатов, четыре проголосовали против, еще шестеро воздержались. Данный законопроект был разослан в органы управления здравоохранения Республики Дагестан, комитеты народного собрания. Замечаний и предложений от комитетов не поступило», – сообщает пресс-служба регионального парламента.
Кроме того, законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержали Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Финансирование лоббирующего антиваксеров сайта выросло вдвое с начала пандемии
С начала пандемии финансирование основной в России лоббистской платформы против вакцинации – русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo – увеличилось в два раза.
«Если в 2019 году организация получила 175 млн рублей пожертвованиями, то в 2020-м эта сумма составила 341 млн», – сообщил телеканал RT.
В материале отмечается, что 74% донатов – разовые значительные пожертвования спонсоров, имена которых скрыты от широкой публики.
Согласно опубликованной финансовой отчетности, из полученных организацией в 2020 году 341 млн рублей 142 млн было потрачено «на проведение кампаний», что составило свыше 86% расходов. Что это были за кампании, не уточняется.
Ранее эксперты заявили, что онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян.
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Британия и Израиль внесли ЮАР в «красный список» из-за нового штамма COVID
Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.
Глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что «агентство по безопасности в области здравоохранения (...) изучает новый вариант (коронавируса), необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в «красный список» по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин», передает ТАСС.
Отмечается, что в этот список попали Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия, Эсватини и ЮАР.
Вместе с тем канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета сообщила, что «принято решение внести в категорию «красных стран» (посещение которых для израильтян запрещено) ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини».
Указывается, что «иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль».
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Напомним, штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.
Эксперты из ЮАР пока не могут точно сказать, помогут ли от него современные вакцины. Свежий штамм уже выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
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В Кремле поддержали опрос Володина по поводу QR-кодов
Кремль приветствует все способы получения обратной связи от населения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя опрос по поводу законопроектов о QR-кодах в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.
«Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что это, конечно, гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальное настроение, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
По его словам, подобный опрос «можно только приветствовать». При этом Песков отметил, что в Кремле «пока нет планов» проводить такие опросы по законопроектам.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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