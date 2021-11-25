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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 14:26 | vz.ru
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В Татарстане разрешили ездить в общественном транспорте после первой прививки
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Жители Татарстана, которые привились первым компонентом двухкомпонентной вакцины от COVID-19 и ожидают второй или привиты однокомпонентной вакциной, смогут получить республиканский QR-код, следует из постановления кабмина Татарстана.
Власти республики скорректировали действующие коронавирусные ограничения, которые вступят в силу с 26 ноября. QR-код будет действовать только в общественном транспорте и 24 дня с момента вакцинации.
«Проектом предусматривается 26.11.2021 разрешить проезд в транспорте не только вышеуказанным категориям граждан, но также и следующим лицам: <...> прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (срок действия QR-кодов – 24 дня со дня такой вакцинации)», – передает ТАСС текст постановления.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте.
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Голикова назвала процент умирающих в течение полугода после выздоровления от COVID
Смертность среди пациентов, перенесших коронавирус, в течение шести месяцев после выздоровления превышает 2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 4,4%», – цитирует ее ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
Инстаграм ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию»
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Социальная сеть «Инстаграм» ограничила возможность подписки на страницу известной актрисы Марии Шукшиной.
Выяснилось, что при попытке подписаться на страницу актрисы соцсеть предупреждает: «В профиле публикуется ложная информация». Причем подобное предостережение действует только в мобильной версии соцсети.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
Гузеева открестилась от слов о прививке Гаркалина
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не знает, прививался ли от коронавируса народный артист России Валерий Гаркалин. Ранее она писала в соцсетях, что у артиста якобы не было ни одной прививки.
Гузеева написала в Instagram, что «в полемике с беснующимися ковид-диссидентами» она «в пику» ответила, что Гаркалин не прививался, «не зная, привит он или нет на самом деле», но «только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия».
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«Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», – подчеркнула актриса.
Гузеева добавила, что они лежали в соседних палатах, но «физически не имели возможности контактировать друг с другом, даже приветы передавали только через медсестру».
«Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации», – заключила Гузеева.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее Гузеева написала в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина, что у того якобы не было ни одной прививки. При этом телеведущая отказалась уточнить в комментарии газете ВЗГЛЯД информацию об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Между тем дочь Гаркалина Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
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Напомним, Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. По данным источников СМИ, он скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвал COVID-19.
Врач-пульмонолог объяснил, что Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела. Однако антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру не помогла вакцина от этого заболевания.
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Путин поддержал продление сертификата после перенесенного COVID до года
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Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года.
«Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», – цитирует Голикову РИА «Новости».
По словам вице-премьера, это решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.
«Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%», – добавила Голикова.
«Так и будем делать», – сказал Путин в ответ на доклад вице-премьера, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что эксперты Минздрава обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года.
Также стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».
Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»
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Побочные эффекты после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков «Спутник М» развиваются на первые-вторые сутки, они преимущественно легкой или средней степени тяжести, следует из инструкции к вакцине.
«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», – говорится в документе, передает ТАСС.
Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Отмечается, что вследствие недостатка информации вакцинация «Спутником M» может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.
Согласно инструкции к вакцине, клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.
«При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят при нормализации температуры. Возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», – сказано в инструкции.
Ранее в пресс-службе Минздрава рассказали, что вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день. В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.
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Путин рассказал о своей ревакцинации назальной вакциной
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.
«У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», – приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что «сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы».
«Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко – с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня с утра уже занимался спортом. Могу засвидетельствовать, что все так и было, как наши ученые и говорят», – рассказал президент подробности ревакцинации назальной вакциной.
Напомним, в воскресенье Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Писатель Лукьяненко предложил ввести обязательную вакцинацию
Автор «Ночного дозора» и «Лабиринта отражений» Сергей Лукьяненко в интервью радиостанции «Говорит Москва» поддержал письмо врачей к антипрививочникам и предложил ввести обязательную вакцинацию.
«Правильно сделали, правильно пригласили, но я сомневаюсь, что кто-то придет. Но идея правильная, позвать стоило. Я уверен, что всю безопасность им обеспечат, костюмы защитные дадут. Антиваксеры мешают выработке иммунитета коллективного, прекращению эпидемии как таковой. По большому счету должно быть принято какое-то централизованное государственное решение, которое сделает вакцинацию обязательной. Либо по меньшей мере должно быть принято решение, которое вынудит людей вакцинироваться», – приводятся его слова в Telegram-канале «Говорит Москва».
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
В Токио число заражений COVID снизилось до 5 случаев в день
В Токио зафиксировано минимальное число заражений за этот год – пять случаев в сутки, сообщила мэрия в своем микроблоге Twitter.
Всего в стране отмечено 77 случаев заражений, но в большинстве префектур – 31 из 47 – не выявлено ни одного случая. Два человека скончались, 58 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости».
Ранее власти Японии в рамках мер по подготовке к возможной новой волне заражений коронавирусом этой зимой увеличат число мест в больницах для пациентов с COVID-19 на 30%.
Напомним, в конце сентября власти Японии объявили о полном снятии режима ЧС по коронавирусу. 9 сентября власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах.
Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.
«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?» – цитирует его РИА «Новости».
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила эту информацию.
«Нам тоже нужно над этим подумать», – сказал глава государства.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.
Штурмовавших Роспотребнадзор в Волгограде женщин наказали
Участниц штурма волгоградского управления Роспотребнадзора, недовольных введением QR-кодов, оштрафовал суд, сообщают СМИ.
Центральный районный и мировой суды города признали Оксану Барабанову виновной в правонарушении по составленным четырем административным делам, ее приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей, передает V1.ru.
Еще одну нарушительницу Наталью Арапину оштрафовали на 3 тыс. рублей.
Напомним, возмущенные местные жители в Волгограде ворвались в кабинет руководителя Роспотребнадзора по региону, они начали без спроса ходить по кабинетам ведомства и требовать QR-коды. После этого охранник вызвал полицию, но нарушители скрылись.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему российские противники прививок перешли от перебранок в соцсетях к действиям, а также о том, кто их направляет.
Путин поручил проанализировать смертность в регионах с высоким уровнем вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, а также в тех, которые не достигли соответствующего уровня.
«Все-таки мне кажется, нужно провести, это не сложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, вот вы говорите 80%, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто. Мне думается, что это не сложно сделать. И сделать можно довольно быстро», – цитирует его РИА «Новости».
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что мониторинг будет готов по итогам года. «У нас мониторинг есть. Все-таки с учетом того, что показатели продолжительности жизни – это годовые показатели в Российской Федерации, у нас все-таки есть желание дождаться 12 месяцев, и мы готовы будем доложить вам соответствующие результаты», – рассказала она.
Путин попросил отдельно посмотреть, как на это влияет вакцинация.
В ходе совещания Голикова сообщила, что Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID в 80%.
«На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре. ...Близки к этой цели город Москва, совсем небольшое отставание, и Липецкая область», – сказала она.
Ранее Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года.
Минздрав призвал родителей прививать от COVID детей от 12 до 17 лет
Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в эфире телеканала «Россия-24» призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса.
«Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации (подростков от 12 до 17 лет), учитывая ее безопасность», – цитирует его ТАСС.
Фисенко отметил, что дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.
«Вакцинация позволит нам этот риск значительно снизить и создать дополнительное напряжение популяционного иммунитета и сопротивляемость проживающих на территории России людей к COVID-19», – рассказал он.
Фисенко напомнил, что вакцины против коронавируса для детей применяются более чем в 40 странах мира.
Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение в России.
В РФПИ назвали сроки прибытия инспекции ВОЗ для признания «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
«Минздрав России сейчас ведет диалог с ВОЗ, ожидаем инспекцию в декабре и видим определенные положительные подвижки», – цитирует его РИА «Новости».
Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.
Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Ранее в EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.
В МГУ высчитали сроки отмены QR-кодов
Уровень вакцинации в России при имеющихся темпах превысит 80% к середине 2022 года, эпидемиологическая обстановка нормализуется к 2023 году, рассказал один из авторов работы, ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем».
«(Решения модели) показывают, что при продолжении сложившейся траектории вакцинации населения России, ее уровень превысит 80% к середине 2022 года, а к концу 2022 года – началу 2023 года по графику видим, что заболевание от COVID-19 сойдет практически на нет и эпидемиологическая обстановка в России должна нормализоваться», – приводит его слова ТАСС.
Ранее специалисты Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в России придется на дату в конце декабря.
В Минздраве рассказали о компонентах вакцины «Спутник М»
Вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день, рассказали в пресс-службе Минздрава России.
«Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России разработал вакцину «Гам-ковид-вак М». <...> «Гам-ковид-вак М» так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что препарат создали на той же платформе, что и первую российскую вакцину от коронавируса, которой сейчас прививаются в 70 странах мира.
Ранее сообщалось, в Минпросвещения страны подчеркнули, что не обсуждался вопрос о допуске в школы только тех детей, которые привиты от коронавируса. О введении системы QR-кодов для учителей также не говорили.
В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.
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