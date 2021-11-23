Названы сроки поступления препарата от COVID-19 в регионы

Поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы России до конца недели, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, уже закуплены препараты для внутривенного введения пациентам с коронавирусом в стационарах, передает ТАСС.

«Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идет приемка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты России», – сказал он.

Мурашко пояснил, что данный препарат очень важно применять на ранних сроках заболевания. Министр напомнил, насколько важно, чтобы граждане обращались за помощью в медучреждения как можно раньше.

«Минздрав зарегистрировал инфузионную форму уже ранее использованного препарата против новой коронавирусной инфекции, и сейчас он вносится в методические рекомендации», – заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавирусной инфекции будут доступны уже в ближайшее время.

Кроме того, специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД».