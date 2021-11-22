Летучих мышей решили использовать для поиска защиты от вирусов

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) совместно с коллегами изучили влияние кишечных микроорганизмов летучих мышей на возникновение новых вирусов. Обнаруженные свойства некоторых бактерий помогут обезопасить человека от патогенов, развивающихся в организме летучих мышей, следует из статьи в журнале Scientific Reports.

Летучие мыши – насекомоядные и фруктоядные животные, способные прожить до 30 лет, что немало по меркам большинства млекопитающих. За этот период, замечают исследователи, в их организме успевает накопиться и мутировать огромное число инфекций, передает РИА «Новости».

Один из факторов защиты рукокрылых от этой угрозы, как объяснили ученые ДГТУ, – некоторые молочнокислые бактерии в пищеварительной системе. Они влияют на темп естественных клеточных мутаций в кишечнике, способных привести не только к появлению новых более агрессивных патогенов, но и к изменениям в ДНК самой особи.

Выделив их, можно создать препараты для подавления зоонозных вирусов, уверены специалисты. Также, по их мнению, это позволит разработать механизм борьбы с такими инфекциями на том этапе, когда болезнь еще не вышла за пределы дикой природы.

«Защитный эффект молочнокислых бактерий определяется антиоксидантными свойствами, то есть способностью блокировать окисление. Они снижают в организме уровень свободных радикалов – активных молекул кислорода, «разъедающих» клеточные структуры и, в том числе, ДНК. Для летучих мышей избыток свободного кислорода – острая проблема, поэтому им нужны эффективные антиоксиданты», – объяснил декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков.

Ученые выделили из фекалий летучих мышей 59 различных молочнокислых штаммов и проанализировали их антиоксидантные свойства с помощью lux-биосенсоров, чувствительных к окислительным изменениям клеток. Выявленные таким образом бактерии можно либо применять в качестве готового средства подавления инфекций, либо выделить из них действующее вещество и разработать препарат на его основе.

«Летучие мыши «воспитали» не только COVID-19, но и такие тяжелые болезни, как ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лихорадка Эбола, вирусный энцефалит, вирусная инфекция Нипах. Изучение механизмов развития подобных инфекций приведет нас к разработке средств превентивной борьбы с опасными для человека вирусами, что станет новым словом в вирусологии», – отметил ассистент кафедры «Биоинженерия» ДГТУ Сергей Головин.

Исследование ростовских ученых фокусировалось на трех видах рукокрылых, распространенных на севере и западе Евразии – рыжей вечернице (Nyctalus noctula), средиземноморском нетопыре (Pipistrellus kuhli) и позднем кожане (Eptesicus serotinus). Одним из результатов работы, по словам авторов, стало создание баз данных и понимание роли рукокрылых на юге России.

Работы проводились командой факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ в сотрудничестве со специалистами Южного федерального университета и Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 20-04-60263).

Ранее у летучих мышей в России нашли коронавирусы.