В ЕР предложили расширить возможности для фудшеринга

«Единая Россия» совместно с представителями общественных организаций и деловых объединений разработала законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Цель – увеличить список товаров, которые бизнес может передавать в благотворительные фонды вместо утилизации, сообщает пресс-служба партии.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, в случае, когда у крупного ретейла остаются продукты питания, предметы первой необходимости, срок у которых еще не истек, то приходится выбирать между утилизацией и передачей в благотворительный фонд.

«Налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать, таким образом компании могут компенсировать НДС - от 10% до 20%», – цитирует Метелева ТАСС.

По его словам, в России утилизируют не менее 17 млн тонн продукции, а это обходится в 1,5 трлн рублей. Если все передавать благотворительным фондам, то объемы поддержки можно сильно увеличить.

«Сегодня он (бизнес – прим. ВЗГЛЯД) вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело. Это несправедливо», – сказал председатель.

Отмечается, что несколько вопросов для работы этой системы нужно решить на подзаконном уровне. Например, нужно разобраться, кто будет получать товары, как их хранить, сколько должно оставаться до истечения срока годности.