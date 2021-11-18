Кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID

Если человек болел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то ему не стоит принимать антикоагулянты, а для профилактики тромбоза следует употреблять достаточное количество жидкости и поддерживать высокий уровень физической активности, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, к.м.н., советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

Врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала, что среди опасных последствий коронавирусной инфекции врачи отмечают нарушение свертываемости крови, причем не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме. Такое осложнение, по ее словам, даже спустя несколько месяцев, после выздоровления, может привести к тромбозу или инсульту.

«Коронавирус способствует повышению свертываемости крови, поэтому при нем бывают осложнения в виде тромбозов. Однако в постковидном синдроме тромбозы встречаются редко. Поэтому здоровым людям, если они находятся дома и постоянно передвигаются, у которых ковид протекает в легкой форме, разжижать кровь и профилактировать тромбоз с помощью лекарств не нужно», – говорит Ашихмин.

Однако он заметил в России растущую негативную тенденцию назначать антикоагулянты (препараты, снижающие активность свертываемости крови и препятствующие чрезмерному образованию тромбов) людям, которые находятся дома и пребывают все время в движении. Он предупреждает, что антикоагулянты при неправильном назначении могут вызвать кровотечение и смерть пациента.

«Понятно, что если у человека состояние средней тяжести, и он госпитализирован, а также есть какие-то дополнительные факторы риска (ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких, обездвиженность), либо человек пожилой или ранее у него были тромбозы, инсульты, инфаркты, то ему положены антикоагулянты для профилактики тромбозов. В остальных случаях, просто следует не забывать об обычных мерах: достаточное потребление жидкости, использование при длительных поездках компрессионного трикотажа, поддержание высокого уровня физической активности», – рекомендует врач.

Кроме того, после того, как человека выписали из больницы и он выздоровел, то ему также не нужны антикоагулянты, продолжает собеседник. Исключением являются граждане, у которых был тромбоз, либо у них было сложное течение болезни.

«Если человек себя хорошо чувствует, не ощущает никаких проблем, его спасли в госпитале и все хорошо, то все рекомендации гласят, что не нужно принимать антикоагулянты», – заключил Ашихмин.

Ранее вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова академик Юрий Беленков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы избежать инсульта, гражданам необходимо тщательно следить за своим здоровьем, обращая внимание на заболевания, которые ему предшествуют.

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