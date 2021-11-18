Похитившие невесту жители Кубани получили реальные сроки

Жители Кубани признаны виновными в похищении 17-летней девушки, которую хотели насильно выдать замуж по цыганским обычаям: двух женщин и мужчину приговорили к реальным срокам заключения, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В сентябре 2019 года несколько жителей Краснодарского края из цыганских семей договорились похитить 17-летнюю девушку, чтобы 16-летний сын обвиняемого мог вступить с ней в брак.

По данным обвинения, ее силой вытащили из дома в станице Кущевской, усадили в машину и перевезли в другую станицу. Следователи утверждают, что молодой человек изнасиловал девушку (и уже ранее получил приговор за это), а женщины совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Отмечается, что потерпевшую удерживали против ее воли несколько дней, пока ее не освободили правоохранители, к которым обратились родственники девушки.

«Подсудимые вину в совершенных преступлениях не признали, объясняя свои действия национальными традициями… Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. С учетом всех обстоятельств дела им назначено наказание: мужчине – в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима; женщине 1980 г.р. – в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима; женщине 1983 г.р. – в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев», – говорится в сообщении пресс-службы судов по итогам рассмотрения дела.

Последней из осужденных реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, то есть до октября 2031 года.

Ранее невесту москвича украли перед церемонией бракосочетания, родственники увезли девушку в неизвестном направлении.