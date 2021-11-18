Фальков и Метелев ответили на вопросы учащихся в Международный день студентов

В Международный день студентов министр науки и высшего образования Валерий Фальков и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев встретились со студентами и ответили на их вопросы.

Встреча состоялась в «Точке кипения» НИТУ «МИСиС» с участием студентов вузов из разных регионов России, в том числе НИУ ВШЭ, РЭУ имени Плеханова, Университет «Синергия», Московский государственный университет пищевых производств, БФУ имени Канта, а также руководителей студенческих советов, межвузовских научных площадок, членов студенческих профсоюзов и других. Те, кто не смог присоединиться к встрече в «Точке кипения», смогли задать свои вопросы в онлайн-режиме, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Хочу поздравить всех студентов с этим праздником и пожелать вам, чтобы у вас были возможности для получения качественного высшего образования. У нас цель сегодня очень простая – показать вам, что мы умеем общаться и делаем это с удовольствием, договариваемся и обсуждаем общие проблемы. Здесь собрались представители двух ветвей власти – законодательной и исполнительной, мы хотим узнать, что беспокоит студентов, как мы можем помочь и готовы сделать это сообща», – сказал Фальков, обращаясь к студентам.

Отмечается, что каждый желающий мог задать свой вопрос в соцсетях, всего же поступило более 100 вопросов из всех регионов России. Они посвящены наиболее актуальным для молодежи темам: дистанционное обучение, повышение стипендий и материальная помощь, проблемы трудоустройства и грантовой поддержки, развитие волонтерства, спорта, науки, инфраструктуры и поддержки вузов.

Отвечая на вопрос, касающийся Года науки и технологий, который подходит к концу, Фальков выделил три основных приоритета работы министерства в этом направлении на ближайшие годы: привлечение молодежи в науку и поддержка и запуск крупных научно-технологических, научно-производственных проектов, в том числе, связанных с развитием фундаментальных наук. Также ведомство собирается сделать науку более практичной, максимально сократить путь от фундаментальных исследований до внедрения инноваций.

Участники не только задавали вопросы, но и делились своими идеями. Так, руководитель Общероссийского образовательного проекта для активистов студенческих общежитий «Город студентов» Андрей Король из Липецка предложил проводить летнюю приемку общежитий совместно со студенческими объединениями и Роспотребнадзором ­– по аналогии с детскими лагерями – и попросил поддержки министерства в этом вопросе. По его словам, некоторым вузам срочно требуется выделение дополнительного финансирования на улучшение условий в общежитиях.

Министр отметил, что во многих институтах страны студенты участвуют и в проектировании общежитий, и в приемке работ. Фальков обещал оказать поддержку и вместе с Комитетом по молодежной политике подготовить соответствующие решения.

Метелев поддержал инициативу: «В этом году правительство поддержало поправку, которую вносила Государственная дума по выделению 3 млрд рублей на ремонт студенческих общежитий. Это позволит ежегодно ремонтировать по 100 тыс. квадратных метров в общежитиях в региональных университетах. А вот вопрос, какие именно общежития надо ремонтировать, вот тут могла бы принять участие студенческая аудитория, которая сможет совместно со студенческими организациями определить приоритетность».

Фальков также поддержал эту идею и предложил включать в работу комиссии, которая занимается распределением средств на ремонт общежитий, представителей студенческих организаций.

Кроме того, студенты университета Иннополис затронули такую важную тему, как активное участие студентов в образовательных процессах вуза, так как во многих из них администрация не рассматривает мнение студентов как источник идей для улучшения процессов и не вступает с ними в диалог.

Метелев отметил, что этот вопрос задают уже не один год на разных площадках, и участие студентов в регулярной оценке качества образовательного процесса поможет вывить новые точки развития университета.

«Если процедура оценки качества образования будет проводиться на постоянной основе и, что важно, если будет реакция руководства учебного учреждения на эту оценку, то я уверен, что и совет обучающихся и сами студенты будут чувствовать, что они равноправные партнеры администрации вузов. Такое право высказывать свое мнение в отношении к различным индикаторам качества образовательного процесса, включая качество питания, общежитий, наличие необходимого оборудования, работу сервисных служб, оценку педагогов ввести важно. Мы предлагали такую инициативу, и Валерий Николаевич нас поддержал, говоря о том, что в программе «Приоритет-2030» это учтено как обязательная практика для тех ВУЗов, которые попадают в эту программу. Эту норму мы планируем закрепить в федеральном законе «Об образовании», Комитет по молодежной политике подготовил соответствующий законопроект и в ближайшее время будет вносить его в Государственную Думу. Мы предлагаем проводить регулярную анонимную процедуру оценки качества студентами, после которой администрации университетов должны будут публиковать ее результаты на сайте вуза для всеобщего ознакомления, а также сообщать о принятых мерах по улучшению образовательного процесса», – сказал он.

Сразу после встречи на выездном заседании Комитета по молодежной политике эта инициатива подробно была обсуждена с представителями и других ведомств, включая Минпросвещения, Минспорта, Минкультуры, Минтранса, Минздрава, Минсельхоза. Инициативу закрепить оценку студентами качества образовательного процесса в федеральном законе поддержала заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова, а также лидеры всероссийских студенческих организаций.

Затронули на встрече и вопрос по дефициту проектного обучению в вузах страны. Фальков отметил, что данная практика – норма для университетов и предложил студентам активно включиться в решение этих проблем и давать обратную связь по работе вузов, где не хватает проектного обучения, ведь именно такая обратная связь помогает министерству корректировать государственную политику.