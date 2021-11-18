|
|
Захарова прокомментировала публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Публикация переписки главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что Россия не саботирует переговоры в «нормандском» формате, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что публикация связана с тем, что в последнее время в Москве слышат обвинения в саботировании таких встреч по украинскому урегулированию.
«Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», – сказала она.
По ее словам, официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы: «Ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно».
«Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно, мне кажется, это было часов семь-восемь вечера, примерно так. И пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас еще только ранее утро, начнется рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция», – отметила Захарова.
По ее словам, «она (реакция) должна быть, потому что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции».
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
Опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев»
|
|
Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась, говорится в расследовании признанного в России иноагентом издания Bellingcat, который раскрыл детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера».
Киев намеревался посадить самолет с «вагенровцами» при помощи фейковых сообщений о готовящемся теракте на борту.
То есть Киев хотел сделать то, что позже удалось сделать Минску с самолетом Ryanair и Романом Протасевичем на борту.
По данным Bellingcat, операция провалилась из-за ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, который был в курсе деталей операции и одобрил ее. После этого «вагнеровцев» задержали в Минске.
Отмечается, что подготовленный Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года, передает «Интерфакс Украина».
Напомним, в прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
При этом телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
На Украине признали провал водной блокады Крыма
|
|
Новость о том, что под Азовским морем нашли пресную воду вызвала активное обсуждение среди украинских пользователей, которые назвали провальной политику Киева в отношении Крыма.
В соцсетях люди отмечают, что Украине в очередной раз не удалось ничего добиться, а проблемы с водоснабжением Крыма скоро решатся. Пользователи пришли к общему выводу – политика президента Владимира Зеленского и украинских чиновников оказалась провальной, сообщает «Рамблер».
«Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?» – пишет один из комментаторов.
Отмечается, что водная блокада в отношении крымчан не сработала, а Киев ничего не смог добиться даже при помощи дамбы.
«Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» – написали в интернете.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году.
«Теперь мы ведем доразведку: какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году», – сказал Хуснуллин.
Запасы могут стать еще одним источником водоснабжения региона, где есть дефицит пресной воды из-за засухи.
Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников.
Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом.
«Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».
Также вице-премьер согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал действия Киева геноцидом.
В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма.
Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение.
Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией
|
|
Брюссель намерен выделить 700 тыс. евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам, об этом заявила Еврокомиссия.
Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста, деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.
«ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе... Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», – сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Украинским военным выдали на учения по пять литров топлива на машину
|
|
Одна из украинских бригад для маневра на полигоне получила по пять литров топлива для бронемашин, заявил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, занимающийся расследованиями в украинской армии.
По его словам, когда он об этом узнал, то не поверил, так как пять литров понадобится только для прогрева двигателя, передает ТАСС.
«Но оказалось все верно, топливо экономят даже в ущерб боевой подготовке», – говорится в посте Бутусова в Facebook. Он ссылается на данные портала «Прозорро», где публикуют государственные и коммунальные закупки.
Бутусов сообщил, что на 28 октября заключено договоров лишь на 19% от плановых объемов закупок. Остальное либо в процессе переговоров, либо отменено, либо неуспешно.
«Вот так работал почти два года министр обороны Андрей Таран и его заместитель по закупкам [Игорь – прим. ВЗГЛЯД] Халимон, по которому сейчас ГБР (Госбюро расследований – прим. ВЗГЛЯД) открыло дело за коррупцию», – заключил журналист.
Украина объявила, когда газ перестанет быть для нее приоритетным топливом
|
|
Газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет, заявили в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на главу компании Сергея Макогона.
«Это основное «переходное топливо» на пути к возобновляемым источникам энергии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале компании.
Также Макогон заявил, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. Полностью работы завершат к 2025 году. На эти цели направят 1,5 млрд гривен (56,7 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Процесс модернизации ОГТСУ уже начат.
Напомним, с ноября 2015 года Украина газ у России больше не закупает, вместо этого топливо закачивается в хранилища, оно приобретено по реверсу в Европе. В Киеве не раз заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания может продолжить транзит газа, согласно контракту, и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.
Ранее сообщалось, что в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о прекращении газоснабжения в пяти украинских городах, если будет запущен «Северный поток – 2», а транзит топлива якобы сильно сократится.
В России напомнили собравшимся на Украину шведским военным о Полтаве
|
|
«Шведы просто забыли о Полтавской битве. Для того, чтобы вспомнить это историческое событие, пускай разместят своих военнослужащих под Полтавой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее министр обороны Швеции заявил о возможности переброски шведских военнослужащих на Украину, а президент Франции сказал о готовности защищать «территориальную целостность» Украины.
«Судя по всему, в Европе на этой почве вообще начался какой-то психоз. Видимо, шведский министр обороны забыл про Полтаву. Пусть они и там разместят своих военнослужащих и заодно вспомнят о Полтавской битве. Непонятно одно – зачем Швеция, нейтральная страна, сейчас способствует европейскому милитаризму по поводу Украины?» – отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«При этом Россия вообще ни о каком вторжении на Украину не думает и все время заявляет об этом публично, – указал он. – А то, что творят руководители ключевых европейских стран, вызывает горькое сожаление, потому что для серьезных политиков подобного рода высказывания глупы. Особенно подготовка Британией 600 спецназовцев SAS для десанта на Украине. Это же вообще смехота. Пусть посылает, но разве от этого жизнь на Украине улучшится?»
«А что касается заявления президента Франции о готовности защищать «территориальную целостность Украины», то Макрон просто готовится к выборам. Он хочет показаться жестким политиком в отношении России, потому что сейчас это стало неким трендом. В целом я бы спокойно относился к словам Макрона, потому что они продиктованы внутренней повесткой», – пояснил Джабаров.
Сенатор Андрей Климов придерживается схожей точки зрения. «Суть в том, что шведы забыли про Полтаву. Вот и все, – уверен он. – А что касается заявлений британских и французских политиков по поводу сохранения территориальной целостности Украины, то это просто риторика. Может быть, для них это удивительно, но Россия тоже делает все для сохранения Украины. Просто сами украинские власти этого не хотят. Россия не делает ничего, что не было бы предусмотрено Минскими соглашениями».
При этом высказывание Макрона сенатор объяснил некой эклектикой в его голове. «С одной стороны, он хочет порадовать США своей жесткостью, с другой – дуется на Вашингтон из-за провалившейся сделки по подлодкам с Австралией, – пояснил собеседник. – Когда он находится в антироссийском фарватере, у него возникают большие надежды на консенсус в НАТО, а когда он высовывается из этого клубка, то тут же получает по голове. Видимо, определенные рефлексы закрепились, поэтому он так и высказывается. Хотя если размышлять здраво, то где Франция, а где Украина. Лично я против рассмотрения всего мира в контексте событий, происходящих в одном регионе. Это большая ошибка».
Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках учебной миссии Евросоюза. Возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств Европы. При этом министр не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм.
Сообщается, что предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.
Днем ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины. А накануне Британия приготовила 600 спецназовцев SAS на случай вторжения России на Украину. При этом в Раде высмеяли это обещание Британии.
Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине. Между тем генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Пентагона не понял, зачем Россия сбила спутник
|
|
Испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин сказал, что «больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создается для международного сообщества». Кроме того, он заявил, что у России при проведении испытаний было понимание того, какое поле обломков образуется в результате испытаний. «Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать», – приводит ТАСС слова министра обороны США
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Глава Пентагона также заявил, что США «внимательно следят» за «скоплением сил на границе с Украиной». Остин отметил, что в Вашингтоне «не знают наверняка, какой замысел преследует Путин». Он призвал Москву «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений», а ее «поведение» назвал «вызывающим беспокойство».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Украина заверила Европу в готовности снизить стоимость транзита газа
|
|
Киев готов снизить стоимость транзита газа через Украину и предоставить украинские ПХГ, заявил президент Украины Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский заявил фон дер Ляйен о готовности Киева предоставить «собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива». Он «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, обсуждалось «создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», передает ТАСС.
Глава Еврокомиссии заявила, что «ЕС и Украина продолжать сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности». Фон дер Ляйен заверила Киев «в полной поддержке ЕС Украины, ее суверенитета и территориальной целостности». По ее словам, стороны также «разделяют мнение, что ситуация на границе Белоруссии и ЕС является гибридной атакой».
Напомним, оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако на прошлой неделе Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту. При этом Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину в декабре.
На Западе предсказали поражение США в случае войны с Россией на Украине
|
|
Если на Украине начнется война между Россией и США, то Россия, вероятно, победит, захватит значительную территорию и посрамит Запад, пишут американские СМИ.
Обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова». Теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», заявил Ливен.
По его мнению, вопрос о принадлежности Крыма «надо просто положить на полку», как и другие «неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово)». В таком состоянии, по мнению Ливена, вопрос останется, «пока не будет тихо и спокойно предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение», передает РИА «Новости».
Обозреватель считает, что лишь «безумные американские политики» могут призывать к военному решению украинского вопроса и к войне с Россией на территории Украины. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт скорее всего окончится победой России.
Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад». При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить минские соглашения, считает автор.
Напомним, высокопоставленный источник в Генштабе ВС России заявил, что в случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника от 50 минут до 10 часов.
Захарова оценила итальянскую статью «Тиски Путина сжимают Европу»
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».
Статья была опубликована главным редактором La Repubblica Маурицио Молинари. Захарова заявила, что «такой восхитительной чуши давно не видела». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Кроме того, Ельня находится на расстоянии 260 км от границы, передает ТАСС.
Также Захарова прокомментировала заявление Молинари о поражении «кандидата России» на выборах президента в 2014 году: «В 2014 году, господин Молинари, Виктор Янукович не баллотировался. Он покинул Украину, потому что, останься он там, его бы убили украинские радикалы, которые расстреливали, подрывали, избивали до смерти и сжигали сотни своих сограждан». Она также подчеркнула, что Янукович был кандидатом от юго-восточных регионов Украины, а не от России, и он выиграл выборы в 2010 году при широкой поддержке населения.
Оценивая заявления Молинари о якобы создаваемой Россией кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, Захарова указала, что Италия в 2021 году пустила через свою территорию в ЕС почти 60 тыс. «нелегалов из Африки». Она посоветовала поискать «реальные причины миграционного кризиса» в «старых заявлениях лидеров антииракской, антиливийской коалиций, глав государств и правительств тех стран, которые стимулировали «арабскую весну» и 20 лет неизвестно чем занимались в Афганистане».
Также Захарова подчеркнула, что Москва ни разу в истории не подвела и не обманула Рим относительно поставок газа. «Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста», – заявила Захарова. Она предложила La Repubblica напечатать «одно предложение правды: «Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет».
«Уважайте вашу аудиторию. Итальянцы не заслуживают такой наглой лжи», – заявила она.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым
Нападение на Крым будет нападением на Россию, на Украине это знают, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
На заседании Третьего комитета ГА ООН Кузьмин заявил, что «сама жизнь подтверждает правоту крымчан, которые в 2014 году практически единодушно на референдуме высказались за воссоединение с Россией». Он указал, что «в отличие от нынешней Украины» в Крыму «не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке».
Кузьмин рассказал о том, что «творится в русскоязычных регионах» Донбасса – как свидетельствуют данные наблюдателей ОБСЕ, за две недели «количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700», передает РИА «Новости».
«За период 11-24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории республик Донбасса», – сообщил зампостпреда России.
Он подчеркнул, что Украину «постоянно накачивают оружием западные спонсоры». Как заявил Кузьмин, «смерть, разрушения, унижение – это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины». «И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций. Потому что нападение на Крым – это нападение на Российскую Федерацию. На Украине это знают. И вы знаете», – сказал он.
Напомним, обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова», теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне». Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад».
Белоруссия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей».
«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
При этом «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши
|
|
«Военный авантюризм» России у границ Украины и Польши станет «трагической ошибкой», заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Джонсон, выступая на слушаниях перед избранным комитетом парламента Великобритании, заявил, что необходимо «обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной». По его мнению, «это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом», передает РИА «Новости».
Напомним, британская пресса пишет, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России. Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Музейщики Крыма решили обжаловать передачу скифского золота Украине
|
|
Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля, заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.
«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд – это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», – цитирует РИА «Новости» Умрихину.
При этом, по ее словам, пока Апелляционный суд Амстердама не передал на руки судебное решение крымским музейщикам.
«Решение суда на руки так до сих пор и не получили. Ждем», – сказала Умрихина.
По ее словам, музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота.
«Они не отвечают на наши письма о состоянии, о требованиях о реставрации, чтобы допустить реставраторов. Все это очень странно», – сказала Умрихина.
Она считает, что вопрос с крымской коллекцией скифского золота лежит в плоскости не международного права, а политики. «Это всегда дает плохие результаты», – подчеркнула директор музея.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.
Захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе
В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера. Однако операцию пришлось перенести, что привело к ее срыву.
Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».
15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского.
23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).
Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.
Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.