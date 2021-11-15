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«Белавиа» отказалась перевозить граждан Ирака, Афганистана и Сирии из Дубая в Минск
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что по решению властей ОАЭ не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы из Дубая в Белоруссию.
«В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
Авиакомпания подчеркнула, что в целом усилила контроль за исполнением визовых требований и миграционным законодательством на всех рейсах.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвиняющим в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком». Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.
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Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе
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Теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.
Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
«Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.
Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией.
При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».
Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».
Российский лидер напомнил, что в 2008 году «мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов», и в итоге «все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе».
По словам президента России, тогда, «условно говоря, вентиль закрутили».
Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
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На границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.
В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости».
Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Путин объяснил, как мигранты попадают в ЕС
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Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд. Все цепочки по переправке в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, заявил президент Владимир Путин.
«Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», – приводит РИА «Новости» слова Путина в эфире канала «Россия 24».
Президент также предположил, что мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд.
«Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели», – заявил Путин.
По его мнению, организаторов цепочек трудно привлечь к ответственности. «Если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего. Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай», – считает президент.
При этом Путин напомнил, откуда вовзникли миграционные кризисы в Европе.
«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Британия возложила на Россию ответственность за кризис на границе Польши
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Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс считает, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии». По ее словам, «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В Германии отказались принимать мигрантов от «диктатора в Минске»
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Германия не должна размещать мигрантов, застрявших в пограничной зоне между Белоруссией и Польшей, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
«Мы не должны принимать этих мигрантов ни в ЕС, ни в Германии», – заявил политик в интервью Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.
По его словам, в Германии существуют «четкие правила иммиграции». «Приехать могут люди, официально признанные беженцами, или специалисты. И то, и другое не относится к мигрантам, которых заманил Лукашенко», – отметил Кречмер.
Также он добавил, что «диктатору в Минске» необходимо показать, что таким образом он не добьется успеха, тогда он «прекратит контрабанду людей». По мнению Кречмера, Германия должна помочь Польше обеспечить безопасность внешних рубежей ЕС. «Варшава действует правильно, поэтому мы не должны нанести Польше удар в спину», – отметил он.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Украина запланировала «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией
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В 2022 году планируется «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.
Монастырский заявил, что настало время «раз и навсегда построить надежную государственную границу Украины». По его словам, «задача МВД – построить наконец настоящий рубеж государства». Министр сообщил, что недавно инспектировал «потенциально опасный» участок границы с Белоруссией. Он заявил, что «там видел все подразделения МВД, но не видел одного – границы», передает РИА «Новости».
Напомним, Монастырский сообщил, что подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов. В Германии предложили размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии
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Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко приостановить транзит газа могут спровоцировать новую газовую войну с Европой, пишут польские СМИ.
Автор статьи на польском портале Defence24 Якуб Веха заявил, что Минск якобы не мог допустить такое высказывание без одобрения Москвы, которая «ответственна» за нынешний энергетический кризис в Европе, передает РИА «Новости».
По его мнению, сложившаяся ситуация на руку России, так как она способствует ускорению ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» и помогает убедить страны Евросоюза (ЕС) впредь заключать долгосрочные контракты на поставку газа.
Журналист также считает, что приостановка транзита газа Минском может послужить для Кремля еще одним аргументом в пользу нового трубопровода, поскольку это покажет «ненадежность транзитных государств».
«Россия уже давно демонстрировала, что она умеет использовать свои энергоресурсы для достижения политических целей. Последний масштабный инцидент такого рода произошел в 2009 году. Тогда россияне, сократив поставки газа через Украину, заставили европейцев использовать стратегические резервы этого топлива», – подчеркнул Веха, отметив, что сегодняшний кризис может привести к повторению событий 12-летней давности.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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Сатановский сравнил кризис на границе Польши и Белоруссии с 1939 годом
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«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток оборачиваются весьма тяжелыми последствиями, в том числе и для самой Европы, куда потом толпами стремятся мигранты», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее глава МИД Британии заявила, что Россия «несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
«Пока мы переругиваемся с европейцами и американцами, как жители коммунальной квартиры из-за счетов за газ, беженцы, включая женщин и детей, стремящихся попасть в Германию, находятся перед дулами натовских танков», – отмечает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Эта бронетанковая техника на польско-белоруской границе навевает на меня очень нехорошие воспоминания о том, как в 1939 году там стояли танки Вермахта. За эти десятилетия Запад не изменился, как и его позиция в отношении тех, против кого он воевал. Последствия этого всегда одинаковые – человеческие потери и экономическая катастрофа», – отметил эксперт.
«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток пока что оборачиваются весьма тяжелыми последствиями – в том числе и для самой Европы, куда потом стремятся попасть ближневосточные мигранты», – указал собеседник.
«Я помню патетическую фразу немецких политиков, когда они вместе с американцами шли воевать на Ближний Восток. Они сказали, что безопасность Европы пролегает до хребтов Гиндукуша, – уточнил Сатановский. – Имелась в виду военная операция коалиции в Афганистане. Спустя 20 лет мы видим, чем это все закончилось».
«Если возвращаться к ответу Марии Захаровой на обвинения британского МИДа, то она метко и точно высказывает вещи, которые очевидны и понятны, но толку от этого ноль, – убежден политолог. – Пока политические перебранки между сторонами не приведут к чему-то более печальному и куда более существенному, с европейцами разговаривать бессмысленно. В последний раз конструктивные разговоры с европейцами у нас проходили в рамках Ялтинской и Потсдамская конференций. А сейчас любые переговоры с ними на уровне дипломатов заканчиваются печально».
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс возложила на Россию ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. По ее словам, Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии».
Она считает, что «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия».
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока Лондон не ответит за свои преступления на Ближнем Востоке, у его официальных представителей нет никакого права кого-то обвинять.
Позже президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» призвал страны Запада заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать ни на кого свои собственные вопросы. Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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Россиян предупредили о возможных проблемах при покупке новых автомобилей в Белоруссии
Граждане России могут столкнуться со сложностями в приобретении новых автомобилей российской сборки в Белоруссии, сообщили сотрудники ряда автосалонов страны.
Проблемы у россиян могут возникнуть при покупке в белорусских автосалонах новых автомобилей российской сборки. Например, в одном из автосалонов рассказали, что не продадут россиянину Hyundai российской сборки, не уточнив причин отказа. В другом автосалоне заявили, что не смогут продать гражданину России KIA российской сборки, сославшись на политику производителя, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что белорусские дилерские центры отказываются продавать новые автомобили россиянам, которые решают купить машину в Белоруссии из-за более низких цен. По данным изданий, это происходит по договоренности с российскими коллегами, а причина таких мер – дефицит и наценки на российском рынке плюс заполненные склады в Белоруссии.
До этого сообщалось, что продажи легковых автомобилей и LCV в России за месяц упали на 22%.
В МИД ответили на обвинения в адрес России из-за беженцев в Белоруссии
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Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев указал, что «основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию, все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», передает ТАСС.
«В пятницу (12 ноября) представители Польши (в ООН) и выступавший с общим заявлением от Евросоюза упоминали, что это все вина «преступного режима (президента Белоруссии Александра Лукашенко» и так далее. При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов. То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что все это необходимые меры. Это совершенно откровенный двойной стандарт в оценке соответствующей ситуации», – указал он.
Лукьянцев отметил, что беженцы, находящиеся на границе Белоруссии и Польши, могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснения со стороны ряда стран Евросоюза (ЕС), так как «совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства».
«Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, и эти жалобы рассматривались. То есть привязка к гражданству не обязательна, главное – место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре», – указал он.
Между тем, указал дипломат, правоохранители из соседних с Белоруссией стран отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами, передает РИА «Новости».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
Польша назвала угрозой проведение учений российскими десантниками в Белоруссии
Польша считает угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Это, во-первых, угроза, а во-вторых реальный сценарий», – сказал Пшидач, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio ZET.
Ранее Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.
Кроме того в Белоруссии заявили об ожидании от ЕС шагов для совместного решения ситуации с мигрантами. Там также указали на намерение Варшавы и Вильнюса получить больше денег в ситуации с мигрантами.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польшапривела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Путин ответил на обвинения России в кризисе с мигрантами
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами.
«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», – цитирует его РИА «Новости». Он добавил, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
Глава государства также прокомментировал обвинения в адрес «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Минск. «При чем здесь наш «Аэрофлот?» Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят», – отметил президент.
Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
По словам главы государства, о миграционном кризисе он узнал из СМИ.
«О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили», – рассказал Путин.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Украинский посол раскритиковал предложение размещать мигрантов из Белоруссии на Украине
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил против инициативы размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.
«То, что особенно возмутило и даже шокировало украинскую общественность по поводу этой нелепой инициативы, так это то, что наше правительство заранее даже не спросили и не проконсультировались с ним», – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Deutsche Welle.
С таким предложением выступил эксперт фракции Социал-Демократической партии (СДПГ) по внешней политике в бундестаге Нильс Шмид. Мельник сказал, что это – «признак отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине». «Создается впечатление, что некоторые германские политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к какой-то территории по соседству, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в Евросоюз. Это очевидный случай двойной морали», – добавил дипломат.
Он подчеркнул, что Украина будет готова обсудить официальное предложение по мигрантам, если оно действительно поступит от Евросоюза. «Мы готовы обсуждать вопрос о том, как облегчить гуманитарную ситуацию с беженцами на границе Беларуси с ЕС, но это должно делаться таким образом, чтобы не заранее не провоцировать общество и не настраивать его против», – пояснил он.
Сейчас, по словам Мельника, создается впечатление, что никто в ЕС не собирается обращаться к Украине с подобным предложением.
Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Захарова осудила «заманившие» мигрантов западные страны
Страны Запада не намерены помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии, хотя и «заманивали» их к себе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?» – заявила Захарова в эфире Youtube-канала «Главный. Тур», передает РИА «Новости».
Она отметила, что необходимо произвести коллективную помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».
«Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека», – задалась вопросом дипломат.
«Те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать», – заключила Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.