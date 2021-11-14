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В Госдуме сочли статью WSJ о компромате частью внутренней борьбы в США
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление обозревателя Wall Street Journal о том, что у Москвы есть «опасный компромат» на власти США.
Как заявил Чепа, он «не знает, какой есть компромат на американцев». По его словам, в России «не строят на этом отношения» с США, российская сторона «не вмешивается во внутренние дела Америки, никогда не пыталась вмешиваться», передает РИА «Новости».
Чепа счел заявления в WSJ недальновидными, заявив, что это «крайне опасные и зыбкие позиции». Он полагает, что подобные заявления – «есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное». «И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны», – заявил депутат.
Напомним, обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший утверждает, что у российской стороны якобы есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении.
Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
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Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные – хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.
Путин также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Турки призвали США «убраться» из Черного моря
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Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».
Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».
«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.
«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.
«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.
Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.
«США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Путин ответил на заявления о «вторжении» России на Украину
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Сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Путин сказал на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ, что он «этих алармистских заявлений не видел», но исходит из того, что «так оно и есть, то, что вы сказали», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине, «мы таковыми не являемся», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул также, что в «минских соглашениях» нигде не сказано, что «Россия является стороной конфликта».
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
В Киеве заявили о подписании Украиной «пустого» документа с США
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«Новая американо-украинская хартия – это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств, поэтому он не соответствует реальным чаяниям украинских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее США подписали с Украиной новую хартию «о стратегическом партнерстве».
«Подписанная хартия – не более, чем декларация о намерениях, которая обладает очень низкой правовой и политической ценностью», – уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Это не первый подобный документ в американо-украинских отношениях. Первую хартию Киев и Вашингтон подписали еще во времена президентства экс-главы Украины Виктора Ющенко. Поэтому сейчас речь идет лишь об обновлении документа», – пояснил он.
«Новая хартия отыгрывает две ключевые роли, – считает собеседник. – Во-первых, она создает дополнительную правовую базу для возможного широкого и многоаспектного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Во-вторых, она выступает своеобразным эрзацем, то есть заменителем двустороннего договора о безопасности и совместной обороне, а также соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, документ по-прежнему не дает гарантий членства Украины в ЕС и НАТО».
«Хотя США в словесной форме поддерживают вступление страны в евроатлантические структуры, на практике же они не предпринимают никаких конкретных шагов в этом направлении, – уточнил Бортник. – Соответственно, положения новой хартии совершенно не соответствуют реальным чаяниям украинских властей».
«Это просто платформа для сотрудничества, которая позволяет сторонам в любой момент начать взаимодействие в той или иной сфере, – отметил политолог. – Но несмотря на это, Украина будет выдавать подписание этой хартии за большую победу и прорыв в американо-украинских отношениях. Хотя, по сути, это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств».
Бортник также добавил, что о подписании новой хартии стороны договорились достаточно давно. «Президент Украины Владимир Зеленский поднимал эту тему на встрече с лидером США Джо Байденом. Так что общий международно-политический контекст в целом и переговоры Вашингтона с Москвой по поводу Украины никак не повлияли на подписание документа», – резюмировал эксперт.
Ранее США и Украина подписали новую совместную хартию о «стратегическом партнерстве». В документе говорится о том, что Соединенные Штаты «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией и намерены сохранять режим санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Текст документа распространил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кроме того, Вашингтон заверяет в документе, что оказывает «полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования» конфликта на востоке Украины. При этом США и Украина обвиняют Россию в том, что она направляет конфликт в Донбассе. Стороны хартии также выражают мнение, что Россия несет ответственность за «вооруженную агрессию», применение мер давления на Украину в сферах экономики и энергетики и кибератаках на нее. США планируют «поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать» подобного рода деятельности, пишут составители хартии.
В документе также подтверждается, что США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве». Кроме того, США пообещали Украине военную помощь, в том числе летальные вооружения.
Накануне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов, которые будут касаться противодействия российской агрессии. Он отметил, что хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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WSJ заявила об имеющемся у Москвы «опасном компромате» на власти США
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У российской стороны есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении, заявил обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший.
Дженкинс провел анализ действий руководителя ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, передает РИА «Новости».
По его словам, Коми якобы руководствовался российскими разведданными, дискредитировавшими демократов и администрацию Барака Обамы.
«Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», – указал журналист.
Автор отметил, что все тезисы в так называемом рашагейте на самом деле оказываются не такими, как на первый взгляд. Отношения России и США в ходе правления Трампа не улучшались, а это приводилось в качестве аргумента в причастности Москвы к результатам американских выборов.
Все американские президенты – вне зависимости от партий – пытались наладить диалог с российской стороной.
«Не обязательно любить Трампа или (одобрять) то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент начиная с Джорджа Буша-младшего стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», – подчеркнул он.
Дженкинс заявил, что у России якобы есть на всю властную систему США «опасный компромат». По его утверждению, Москва может перевернуть всю американскую политическую элиту при помощи публикации таких сведений.
«Вся эта неразбериха дает администрации [действующего президента США Джо] Байдена дополнительную причину ходить вокруг [президента России Владимира] Путина на цыпочках. <...> Информационная игра между США и Россией – столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей», – отметил автор.
Журналист уверен, что либо демократическая администрация могла скрыть известную России информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели Трампа к власти.
«Судя по его заявлениям, Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми», – заключил Дженкинс.
Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.
США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма
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Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Резолюция была принята. За документ проголосовала 121 страна, 53 государства воздержались (в их число входят Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и другие), передает ТАСС.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что принятие резолюции «внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации». В документе подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма», включая подразделения «Ваффен-СС».
Он выразил тревогу в связи с тем, что «тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев». Причем происходит это в государствах, «переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма», заявил он.
Напомним, США и Украина год за годом выступают против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Россия предостерегла США от поставок оружия Украине
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил на фоне встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что планы США по поставкам оружия Киеву лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.
В заявлении Антонова, опубликованном в Facebook российского посольства, говорится, что «планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины». На его взгляд, «упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну».
«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», – подчеркнул посол, передает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что администрация США продолжит работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе летальных вооружений. Также США поддержали «полную интеграцию» Украины «в евроатлантические институты».
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Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США
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В Амстердаме по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, его подозревают в связях с киберпреступниками, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, добавив, что ФБР «фактически похитило» Дубникова.
Дубникова задержали в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Россиянин не намерен признавать вину. Защита будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом». Защита Дубникова борется с его экстрадицией в США, но не исключает, что согласится с ней, поскольку Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции», передает ТАСС.
Бух сказал, что после того, как «Мексика не впустила в страну» Дубникова, «американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет», то есть, «по сути дела, просто похитили». Бух уточнил, что говорит о ФБР, инцидент произошел 2 ноября, передает РИА «Новости».
По мнению адвоката, документы для задержания подготовили, пока Дубников летел из Мексики. Адвокат объяснил, что Дубникова «задержали в Мексике, но выдворили, поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Голландия». Россиянин «содержится в тюрьме в Голландии, обвинение в отмывании денег – до 20 лет в тюрьме».
По данным Wall Street Journal, Дубникова обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США. По информации газеты, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве, обвинения против него выдвинуты в штате Орегон.
В конце октября россиянин Владимир Дунаев был экстрадирован Южной Кореей в США, ему грозит до 60 лет тюрьмы за киберпреступления. Российский МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру, Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Предсказана реакция США на «возможную войну» России и Украины
Вашингтон из-за возможной войны между Киевом и Москвой может и не вступиться за действующие украинские власти, заявил обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис.
«Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <..> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику – ответ будет нет», – цитирует Дэвиса РИА «Новости».
По его словам, решения, сделанные из-за эмоций и гордыни, значительно увеличивают риск большой войны, перед обменом резкими заявлениями и стрельбой на поле боя стороны постараются снизить напряжение.
В случае худшего сценария ситуация может обернуться катастрофой: ядерными ударами между великими державами. США нужно существование «свободных, демократичных и суверенных» стран в мире, но лишь одних предпочтений не достаточно для выстраивания внешней политики.
«Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <...> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии», – указал Дэвис.
США, по его мнению, должны делать все для исключения ненужной войны с Россией и для сохранения мира в Европе. Москва же рассматривает экспансию НАТО к своим границам как экзистенциальную угрозу, заключил колумнист.
Ранее на Украине заявили о разработанном плане широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
Глава Пентагона назвал «основным компонентом стратегии сдерживания» учения в Черном море
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Учения США, Румынии, Турции и Украины в Черном море являются одним из главных компонентов стратегии сдерживания, заявил глава американского минобороны Ллойд Остин.
«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», – цитирует Остина ТАСС.
Он отметил, что речь идет о прошедших в Черном море учениях США и их союзников.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Над Черным морем перехватили четыре американских самолета-разведчика
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Российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем, сообщили в Минобороны.
«Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Министерство подчеркнуло, что продолжает следить за военной активностью агрессивного характера со стороны США в Черном море.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Страна АТЭС заблокировала предложение Байдена провести саммит в США
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества один из участников АТЭС заблокировал предложение главы американского государства Джо Байдена провести форум 2023 года в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. СМИ пишут, что этой страной была Россия.
Politico полагает, что отказ от предложения Байдена провести в 2023 году саммит в США может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном АТЭС. Псаки сказала, что решение о месте проведения саммита АТЭС «требует консенсуса», большинство участников выразили «решительную поддержку», но «одна экономика все еще находится в процессе консультаций и пока не присоединилась к консенсусу». Псаки отказалась говорить, «какая именно экономика». Она выразила надежду на то, что удастся выйти «из этой тупиковой ситуации» и «продолжить позитивную динамику экономического сотрудничества в рамках АТЭС», передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин выступил на саммите по видеосвязи. Он заявил, что последние прогнозы по росту мирового ВВП свидетельствуют о том, что он выйдет в 2021 году на показатели в 5,9%, а Россия уже вернулась на допандемийный уровень развития экономики.
США обсудили с Россией «необычную военную активность» у границ с Украиной
Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Власти США призвали Россию прояснить свои намерения. Псаки заявила, что американские власти «дали напрямую понять» Москве, что «эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьезной обеспокоенности» США. Кроме того, стороны обсудили с «российскими официальными лицами» американо-российские «отношения в целом». Также ситуацию вокруг Украины США обсудили с союзниками в Европе и с самим Киевом, передает РИА «Новости».
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
США заявили России об обеспокоенности проблемой на границе Белоруссии
Вашингтон заявил Москве и Минску, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе вызывает обеспокоенность, сообщил президент США Джо Байден.
Байден сказал, что США «сообщили о своей обеспокоенности» как России, так и Белоруссии. «Мы считаем, что это проблема», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, толпы курдов штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Керри назвал отличной встречу со спецпредставителем президента России
На полях конференции ООН в Глазго состоялась вторая встреча спецпредставителя президента России по климату Руслана Эдельгериева и спецпосланника президента США по климату Джона Керри, сообщают информационные агентства.
Эдельгериев сообщил, что договорился с Керри «о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов». Керри назвал встречу отличной, передает ТАСС.
Конференцию по климату в Глазго проходила с 31 октября и до 12 ноября. В ходе первой встречи, которая состоялась 5 ноября, представители России и США обсудили тему сокращения выбросов метана, сотрудничество по климату и ожидания от конференции.