|
|
На Украине назвали области, которые могут перейти России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Несколько украинских областей якобы могут перейти в состав России, заявил бывший руководитель Закарпатской областной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.
Заявления украинского руководства о том, что «все хорошо, все спокойно» не соответствуют действительности, заявил Москаль в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
«Под угрозой проекта «Новороссия» <...> – Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», – отметил он.
По его словам, в этих регионах сильны пророссийские настроения.
Ранее киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что пять российских регионов явяляются исконно украинскими землями.
В конце августа бывший замглавы Генштаба украинских ВС Игорь Романенко заявлял о якобы возможном захвате Россией острова Змеиный, который находится в Черном море.
Актриса рассказала об «адской» жизни на Украине
Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, а Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие, заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.
Титаренко заявила в эфире YouTube-канала PolitWera, что «мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова».
В России же, благодаря русскому наследию и тому, что она его поддерживает и развивает, обеспечено долголетие. В это же время на Украине сжигают книги, а также получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.
Ранее двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая из России на Украину, назвала эту страну «худшей для эмиграции».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине нашли замену газу из России
|
|
В случае дефицита газа Украина в отопительный период может закупать топливо в Словакии, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.
Немчинов заявил в эфире телеканала «1+1», что «на сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа, хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Кроме того, по его словам, украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.
При этом прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов) за тысячу кубометров.
Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией».
Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, Россия «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».
При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России, и добавил, что сам в Россию не ездит.
На соответствующий вопрос в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе ответил: «Я считаю, что не должны». Однако, по его словам, украинские артисты «должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа». Он сказал, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит, передает РИА «Новости».
Напомним, Кикабидзе, который возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили, отметился рядом антироссийских высказываний. При этом митинг сторонников Саакашвили он открывал песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках.
Путин ответил на заявления о «вторжении» России на Украину
|
|
Сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Путин сказал на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ, что он «этих алармистских заявлений не видел», но исходит из того, что «так оно и есть, то, что вы сказали», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине, «мы таковыми не являемся», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул также, что в «минских соглашениях» нигде не сказано, что «Россия является стороной конфликта».
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма
|
|
Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Резолюция была принята. За документ проголосовала 121 страна, 53 государства воздержались (в их число входят Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и другие), передает ТАСС.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что принятие резолюции «внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации». В документе подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма», включая подразделения «Ваффен-СС».
Он выразил тревогу в связи с тем, что «тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев». Причем происходит это в государствах, «переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма», заявил он.
Напомним, США и Украина год за годом выступают против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Украина запланировала «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией
|
|
В 2022 году планируется «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.
Монастырский заявил, что настало время «раз и навсегда построить надежную государственную границу Украины». По его словам, «задача МВД – построить наконец настоящий рубеж государства». Министр сообщил, что недавно инспектировал «потенциально опасный» участок границы с Белоруссией. Он заявил, что «там видел все подразделения МВД, но не видел одного – границы», передает РИА «Новости».
Напомним, Монастырский сообщил, что подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов. В Германии предложили размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
В офисе Зеленского испугались «нападения» России
|
|
Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом (ЕС) опасны для Киева, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Politeka, что Москва и Минск своими действиями якобы создают «отсечный фланг» от НАТО, которая не сможет оперативно отреагировать на происходящее.
Он подчеркнул, что после этого в зоне риска в первую очередь окажется левобережная Украина, причем эскалация произойдет быстрее, чем может показаться.
«Я думаю, что реальные сроки – это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. (...) Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр», – заявил Арестович, отметив, что целью «нападения» будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование «марионеточного» правительства.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает алармистскими заявления о якобы возможном «вторжении» России на Украину.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Украинские силовики обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии
Подразделения украинских силовиков обстреляли район села Весняное в Луганской народной республике из 152-миллиметровой артиллерии, применение которой запрещено Минскими соглашениями, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
«Со стороны Вооруженных сил Украины с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с использованием тяжелого вооружения, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено. В 16:20 со стороны населенного пункта Причепиловка обстреляли село Весняное из артиллерийских орудий калибра 152 мм, выпустив четыре снаряда», — цитирует сообщение ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.
Ранее ополчение Донецкой народной республики ликвидировало украинский беспилотник, помогавший наводить огонь из минометов по подконтрольной республике Горловке.
До этого в республике сообщали, что утром 11 ноября украинские военные выстрелили по окраинам Горловки 18 мин калибром 120 мм.
Кроме того, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в регионе.
Зеленский призвал Вашингтон ввести санкции против «Северного потока – 2»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Зеленский написал в Twitter, что «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток – 2».
«Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в сенате США по поддержке такой нормы и на уровне сената», – написал президент.
Ранее в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кикабидзе попросил Зеленского «спасти» Саакашвили
|
|
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе сообщил, что призвал президента Украины Владимира Зеленского «спасти» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство.
Как рассказал Кикабидзе в интервью Дмитрию Гордону, он «специально прилетел» в Киев, чтобы «попросить» Зеленского «как-нибудь своего гражданина спасти». У Кикабидзе «есть ощущение», что власти Грузии желают смерти Саакашвили в тюрьме. По словам Кикабидзе, Зеленский услышал его просьбу. «Сказал, что будет по телефону говорить», – заявил артист, отметив, что любит Саакашвили и его семью.
При этом в шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе привел слова Зеленского: «Миша – гражданин Украины. Я же обязан его оттуда забрать». Кикабидзе полагает, что Саакашвили «могут там убрать», поскольку «есть человек, который мечтает его видеть в гробу». Он дал понять, что говорит о экс-премьере Грузии Бидзине Иванишвили, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский попросил допустить к Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался выполнить просьбу Зеленского. Сам Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев сообщил о планах получить «украинские Bayraktar»
В 2022 году Украина намерена закупить партию произведенных в Турции ударных беспилотников Bayraktar, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.
Резников заявил, что БПЛА «будут применяться», так как Украине нужно «защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН». Как отметил министр, «турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar». Киев «дополнительно планирует приобрести их». «Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы Украины находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. По его словам, украинские силы «к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатывают тактику применения, нарабатывают методику». По его словам, «впереди еще очень много интересной работы».
Напомним, генштаб ВСУ официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе Bayraktar. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название» его страны. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США обсудили с Россией «необычную военную активность» у границ с Украиной
Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Власти США призвали Россию прояснить свои намерения. Псаки заявила, что американские власти «дали напрямую понять» Москве, что «эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьезной обеспокоенности» США. Кроме того, стороны обсудили с «российскими официальными лицами» американо-российские «отношения в целом». Также ситуацию вокруг Украины США обсудили с союзниками в Европе и с самим Киевом, передает РИА «Новости».
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Макрон собрался обсудить с Путиным Украину и Белоруссию
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию на польско-белорусской границе с главой российского государства Владимиром Путиным.
Макрон сказал, что на днях и.о. канцлера Германии Ангела Меркель «имела возможность переговорить с российским президентом». Сам Макрон собирается обменяться с Путиным «мнениями по многим вопросам в самые ближайшие дни, в том числе по темам Украины и Белоруссии». Кроме того, побеседовать с российским лидером намерен и глава правительства Италии Марио Драги, передает ТАСС.
В пятницу вопросы, которые обсудят лидеры стран, обсуждались на встрече министров иностранных дел и обороны. Париж выступает за «соблюдение Минских соглашений и приверженность нормандскому формату». Макрон сказал, что продолжается «согласованная работа по этим вопросам с одной единственной целью» – обеспечить «безопасность и стабильность в Европе».
Напомним, Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».
Германия призвала не использовать «Северный поток – 2» против Украины
«Северный поток – 2» не должен использоваться для давления на Украину, Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через эту страну, даже в том случае, если трубопровод будет принят в эксплуатацию, заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
«Мы взяли на себя политические обязательства, что этот трубопровод не должен использоваться для давления на Украину. Мы хотим надежные, долгосрочные, закрепленные контрактами поставки газа и контракты для Украины на транзит», – приводит ТАСС слова Мааса.
В ФРГ против проекта выступают «зеленые» и различные природоохранные организации. И.о. канцлера Ангела Меркель неоднократно говорила, что проект нужно завершить, поскольку Германии требуется больше газа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
До этого в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил о существовании лишь одного механизма урегулирования в Донбассе
Других механизмов урегулирования в Донбассе, кроме встречи «нормандской четверки», по-прежнему нет, считает президент России Владимир Путин.
Путин заявил в интервью ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, что, на его взгляд, «других механизмов у нас нет», передает ТАСС.
«Как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться», – подчеркнул он.
Глава государства добавил, что Москву часто обвиняют в «неисполнении» Минских договоренностей, однако «когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно Россия не исполняет по минским соглашениям, и что, по вашему мнению, по минским соглашениям Россия должна была сделать, ответа нет», передает РИА «Новости».
«Они прямо так (говорят): мы не можем сформулировать. Я не шучу. Именно такой диалог», – сказал он.
Президент России также рассказал, что когда задается вопрос, что конкретно не выполняют самопровозглашенные ЛНР и ДНР, ответа тоже нет.
«Тем не менее от нас публично все время требуют исполнения», – добавил Путин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров исключил в ближайшее время встречу глав МИД в «нормандском формате».
До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу.
Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД