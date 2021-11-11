Facebook начал блокировать звук на видео с украинским гимном

В Киеве заявили о подписании Украиной «пустого» документа с США

«Новая американо-украинская хартия – это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств, поэтому он не соответствует реальным чаяниям украинских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее США подписали с Украиной новую хартию «о стратегическом партнерстве».

«Подписанная хартия – не более, чем декларация о намерениях, которая обладает очень низкой правовой и политической ценностью», – уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Это не первый подобный документ в американо-украинских отношениях. Первую хартию Киев и Вашингтон подписали еще во времена президентства экс-главы Украины Виктора Ющенко. Поэтому сейчас речь идет лишь об обновлении документа», – пояснил он.

«Новая хартия отыгрывает две ключевые роли, – считает собеседник. – Во-первых, она создает дополнительную правовую базу для возможного широкого и многоаспектного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Во-вторых, она выступает своеобразным эрзацем, то есть заменителем двустороннего договора о безопасности и совместной обороне, а также соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, документ по-прежнему не дает гарантий членства Украины в ЕС и НАТО».

«Хотя США в словесной форме поддерживают вступление страны в евроатлантические структуры, на практике же они не предпринимают никаких конкретных шагов в этом направлении, – уточнил Бортник. – Соответственно, положения новой хартии совершенно не соответствуют реальным чаяниям украинских властей».

«Это просто платформа для сотрудничества, которая позволяет сторонам в любой момент начать взаимодействие в той или иной сфере, – отметил политолог. – Но несмотря на это, Украина будет выдавать подписание этой хартии за большую победу и прорыв в американо-украинских отношениях. Хотя, по сути, это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств».

Бортник также добавил, что о подписании новой хартии стороны договорились достаточно давно. «Президент Украины Владимир Зеленский поднимал эту тему на встрече с лидером США Джо Байденом. Так что общий международно-политический контекст в целом и переговоры Вашингтона с Москвой по поводу Украины никак не повлияли на подписание документа», – резюмировал эксперт.

Ранее США и Украина подписали новую совместную хартию о «стратегическом партнерстве». В документе говорится о том, что Соединенные Штаты «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией и намерены сохранять режим санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Текст документа распространил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кроме того, Вашингтон заверяет в документе, что оказывает «полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования» конфликта на востоке Украины. При этом США и Украина обвиняют Россию в том, что она направляет конфликт в Донбассе. Стороны хартии также выражают мнение, что Россия несет ответственность за «вооруженную агрессию», применение мер давления на Украину в сферах экономики и энергетики и кибератаках на нее. США планируют «поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать» подобного рода деятельности, пишут составители хартии.

В документе также подтверждается, что США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве». Кроме того, США пообещали Украине военную помощь, в том числе летальные вооружения.

Накануне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов, которые будут касаться противодействия российской агрессии. Он отметил, что хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США.

В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».

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