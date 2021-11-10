Академии «Маяк» Росатома присвоено имя Андрея Сахарова

Церемония присвоения имени ученого Андрея Сахарова академии «Маяк» прошла во Всемирный день науки за мир и развитие при поддержке Росатома и стала завершением празднования столетия Сахарова в Нижнем Новгороде.

Президент РАН академик Александр Сергеев во вступительной речи напомнил, что в 2021 году празднуется 100-летие Сахарова. По его словам, с инициативой присвоения академии имени выдающегося советского ученого вышла госкорпорация Росатом, и она сразу же нашла поддержку как в оргкомитете празднования, так и на уровне руководства страны. «Это свидетельствует о том, что в нашей стране все – и ученые, и обычные люди, и руководство страны – имеют общее единое отношение к Андрею Дмитриевичу. Это человек, который в значительной степени способствовал созданию отечественной атомной отрасли, щита обороноспособности страны. Сахаров, безусловно, был визионером, он понимал и готовил будущее. Академия «Маяк» – это тоже взгляд в будущее», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что имя Сахарова неразрывно связано с величайшими научными открытиями 20 века. «Его достижения внесли решающий вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны, стали прорывом в атомной науке и дали мощный импульс развитию советского Атомного проекта. В знак нашего глубокого уважения к заслугам этого замечательного человека мы выступили с инициативой присвоения имени академика Сахарова новому образовательно-культурному центру Росатома в Нижнем Новгороде – Академии «Маяк», – сказал он.

Внучка академика Сахарова – Марина Сахарова-Либерман отметила, что церемония особенно значима, поскольку проходит одновременно в день 100-летия Сахарова и во Всемирный день науки. Она добавила, что ученый обладал не только талантом инженера-конструктора, но и внес огромный вклад в фундаментальную физику.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что с именем Сахарова в регионе связан целый ряд мероприятий и объектов. «Его имя уже давно носит прославленный международный фестиваль искусств, проходящий в нашем городе. У нас обновлен и вновь открыт музей Сахарова – как раз в этом году, когда мы отмечаем 100-летие со дня рождения академика и 800-летие города. И вот теперь имя Сахарова будет носить академия «Маяк». Это по-настоящему уникальный проект», – сказал глава региона.

После церемонии на площадке Академии «Маяк» прошел Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие» под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, посвященный проблеме этичности научного прогресса и роли ученых в его понимании.

Академия «Маяк» – образовательный проект, который реализован госкорпорацией «Росатом» при содействии правительства Нижегородской области. В стенах исторического комплекса банка купцов Рукавишниковых на Нижневолжской набережной будет создан образовательный центр для проведения лекций, мастер-классов, выставок и других мероприятий.