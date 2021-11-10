Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова попала в больницу после ДТП

Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы, она госпитализирована в НИИ им. Склифосовского с переломами ребер и надколенника.

Как сообщает «Пятый канал», согласно кадрам с видеорегистратора, водитель BMW грубо нарушил правила ПДД и спровоцировал столкновение, резко выскочив через три полосы из крайней правой влево. Он вылетел на встречку, совершив столкновение с автомобилем Hyundai, за рулем которого находилась Сафонова. Авария произошла в районе трех часов дня на проспекте Мира в Москве.

Как сообщает РИА «Новости», Сафонова находится в приемном отделении НИИ им. Склифосовского.

«Да, она у нас. Она в приемном отделении, ей занимаются врачи», – уточнили в НИИ им. Склифосовского.

Елена Сафонова начала сниматься в кино в 1974 году. Первую главную роль она исполнила в 1983 году в картине «Возвращение Баттерфляй», однако всесоюзную известность ей принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня», вышедшего в 1985 году, где ее партнером был Виталий Соломин.

Также она снималась в таких известных фильмах, как «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Катала», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах».

Ранее актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.