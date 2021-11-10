ЕС составит список «недееспособных государств» у своих границ

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в скором времени представит еврокомиссарам концепцию, представляющую основу совместных военных действий блока за рубежом, сообщают СМИ со ссылкой на черновик документа.

Проект будет носить название «Стратегический компас ЕС», он похож по содержанию на разрабатываемую «Стратегическую концепцию НАТО», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В предисловии к черновику Боррель указал, что «НАТО под руководством США» останется главным ответственным за коллективную безопасность Евросоюза, при этом Европа «находится в опасности».

Какие угрозы Боррель имеет в виду, не уточняется. В документе содержатся конфиденциальные части с оценками угроз. При этом отмечается, что речь может идти о «недееспособных государствах на границах ЕС как зонах, куда Евросоюзу может потребоваться направить миротворцев или организовать эвакуацию своих граждан». Названия стран не указывается.

По данным агентства, Боррель намерен убедить еврокомиссаров, что этот документ – не просто декларация, отмечающая прошлые неудачи в оборонных вопросах.

«На этот раз разница заключается в скорости, с которой меняется геополитический контекст. Это требует более срочных действий», – говорится в предисловии к черновику

Рассмотрение проекта министрами иностранных дел и обороны стран ЕС будет проходить в четверг. Согласовать «компас» планируется в марте 2022 года.