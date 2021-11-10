Знак отличия для волонтеров учредили в Ленобласти

По инициативе депутата Госдумы, лидера движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой в Ленинградской области учрежден знак отличия для волонтеров, первые награды будут вручены 5 декабря, в Международный день добровольцев.

Постановление «Об учреждении награды – знака отличия Ленобласти «За вклад в развитие добровольческого движения региона» во вторник, 9 ноября, подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня в Ленинградской области помогают более 12 тыс. волонтеров. Они регулярно вносят свой вклад развитие нашего региона. Добровольцы заботятся о ветеранах, оказывают помощь маломобильным гражданам, активно участвуют в экологических проектах, очищают реки и озера. Специально для них, активных и неравнодушных к проблемам своего региона, и был утвержден этот знак отличия. Госнаграда «За благодеяние» с прошлого года указом президента стала вручаться волонтерам и справедливо, что на региональном уровне подобный знак отличия тоже появился. Волонтеры Ленинградской области достойны восхищения и искренних слов благодарности», – сказала Амельченкова.

Чтобы получить знак отличия, необходимо иметь опыт волонтерской деятельности на территории Ленобласти от трех до пяти лет. Приветствуется также наличие у добровольца государственных наград России.

Получить знак отличия смогут представители некоммерческого сектора, добровольческих объединений и гражданского общества за участие в социально значимых мероприятиях и проектах и значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям.

Кроме того, Амельченкова 9 ноября, направила депутатский запрос на имя Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с предложением учитывать волонтерскую деятельность студентов вне вуза при назначении повышенных стипендий.

«Из разных субъектов России ко мне обращались студенты, которым при распределении повышенных стипендий отказывали учитывать в портфолио участие в общественно-полезных и волонтерских мероприятиях, которые проводились без участия самого вуза. Отказ аргументировался п.9 Порядка, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663. Там сказано, что повышенная стипендия назначается за систематическое участие в социально значимых мероприятиях, организатором которых выступает вуз. Но справедливо учитывать и другую помощь, когда организаторами мероприятия выступают, например, социально ориентированные НКО или муниципальные органы власти. В рамках такой деятельности студенты помогают ветеранам, детским домам, приютам животных, врачам и ковидным госпиталям, очищают реки и помогают в чс в свое свободное время, после занятий. Считаю важным, чтобы эта деятельность тоже учитывалась в портфолио при распределении повышенных стипендий», – сказала депутат.

С такой проблемой сталкивались студенты из Ленинградской области, Калужской области, Пензенской области, Республики Башкортостан, Тверской области, Томской области, Ульяновской области, Иркутской области и других регионов России.