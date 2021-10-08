Матвиенко открыла марафон «Компас женского лидерства»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт дневному марафону «Компас женского лидерства #МягкаяCила», на котором будет, в частности, обсуждаться роль современной женщины в науке и в бизнесе, а также участие женщин в «зеленой экономике».

В видеообращении к участникам марафона Матвиенко отметила, что им предстоит деловое и дружеское общение и обсуждение актуальных и для отдельных регионов, и для всей страны вопросов, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Марафон стартовал в полдень на Камчатке и Чукотке (03.00 по мск) в пятницу, 8 октября, и завершится в 18:00 часов (19.00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны – Калининградской области.

Каждый час к московской студии марафона будут подключаться спикеры из студий или онлайн из регионов страны.

Мероприятие проходит в рамках Российской региональной недели Третьего Евразийского женского форума, который начнется 13 октября в Санкт-Петербурге. Марафон организовали Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Матвиенко назвала значимой каждую тему, которую предстоит обсудить на марафоне: от вопросов экологии и инвестиций до путей развития международных партнерских и экономических связей. Среди важнейших тем – женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в «зеленой экономике». По ее словам, главный смысл мероприятия в том, что представленные на нем проекты помогут регионам найти партнеров в решении общих проблем и узнать опыт женщин, добившихся успеха в самых разных отраслях.

Особо Матвиенко отметила участниц образовательной программы «Женщина-лидер», созданной при поддержке Совета Евразийского женского форума Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Они прошли хорошую школу, серьезный отбор и готовы внести огромный вклад в развитие своей родины – большой и малой», – отметила спикер.

Гостями дневного марафона станут сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Эксперты во время первого подключения обсудят с экспертами Камчатки и Чукотки вопросы развития транспортных инфраструктуры и доступности, возможности которой зависят от сезона, а также будут говорить об инвестиционной стратегии, при которой будет сохранен культурный колорит и уникальная экосистема этих мест.

Трансляция марафона идет на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж», на странице марафона, также посмотреть подключения регионов можно на сайте Евразийского женского форума.

Напомним, в сентябре Матвиенко предложила создать клуб выпускников программы «Женщина-лидер».