Юрист указал на неочевидные последствия нового дела против Навального Обнаружено оружие пропавшего на Урале срочника Матвиенко предложила создать клуб выпускников программы «Женщина-лидер» 28 сентября 2021, 16:57 Текст: Евгения Шестак

Программа «Женщина-лидер» показала свою эффективность и востребованность, а разработанные и реализованные ее участницами проекты направлены на решение самых острых проблем общества, в связи с этим нужно создать клуб выпускников программы, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, необходимо создать клуб выпускников программы «Женщина-лидер» – образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», чтобы участницы могли объединить усилия для реализации проектов после завершения обучения, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Программа реализуется с 2020 года Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Инициатором программы, объявившем о ее старте, стала спикер Совфеда, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Программа является дополнительным образованием в сфере развития личности и ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков, которые необходимы современному человеку, чтобы быть успешным. «Проект «Женщина-лидер» еще молодой, ему всего год, но он уже превзошел все ожидания, доказал свою эффективность и востребованность. Мы это видим и по количеству поступающих заявок на участие, и по охвату регионов, оба потока программы привлекли женщин из 53 субъектов Федерации, а также по тем положительным откликам, которые приходят от участниц», – отметила Матвиенко. По ее словам, ценность программы состоит в том, что она позволяет формировать сообщество творческих, талантливых, неравнодушных женщин, способных решать конкретные социально значимые задачи. «У нас даже появилась идея создать клуб выпускников программы, чтобы вы всегда оставались на связи, объединяли свои усилия и после окончания обучения. Кроме того, особенность программы в том, что не только вы получаете новые знания и навыки, но и мы многому учимся у вас, вместе постоянно совершенствуем образовательный процесс, делаем его еще эффективней и современней. Считаю такое двустороннее взаимодействие отличительной чертой нашей программы», – поделилась она. Проект «Женщина-лидер» развивается и расширяется на другие регионы России. Так, например, недавно стартовал региональный поток в Южном федеральном округе. Таким образом, еще больше слушательниц смогут присоединиться к нему и получить новые знания, необходимые им для дальнейшей самореализации. В современном мире именно женщины особенно остро чувствуют пульс времени, четко оценивают возросшие требования к компетенциям в управлении, в бизнесе, социальной сфере, уверена Матвиенко. В качестве конкретных примеров, уже получивших признание, спикер Совфеда привела проект «Хозяйки села», который выбран Советом Евразийского женского форума и теперь будет продвигаться на этой статусной международной площадке. Третий Евразийский женский форум состоится уже через две недели. В программу мероприятия включен целый ряд интерактивных и презентационных площадок, телемостов, пройдут сессии с участием представителей крупнейших международных организаций и объединений, предварять основную часть Форума будет региональная неделя. «Участницы из многих стран мира встретятся в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить не только дальнейшее развитие женской повестки, но и сегодняшние вызовы, проблемы, в решении которых женщины могут себя проявить самым активным образом. На таком высоком уровне мы представим проект, созданный участницами вашего потока: цифровая платформа «Женщины за здоровое общество». На ней запланировано проведение марафона «Здоровье женщин – благополучие нации». Другие ваши наработки также могут стать значимым дополнением Форума, вдохновить участниц на новые перспективные замыслы. Возможно, благодаря продвижению ваших идей на площадке Форума программа «Женщина-лидер» расширит свою географию, а третий поток будет уже международным», – подчеркнула Матвиенко. Она поблагодарила организаторов программы «Женщина – лидер» за высококлассную работу и неформальный подход к делу, пожелала выпускницам вдохновения, ярких успехов и неиссякаемой энергии: «Совет Федерации всегда готов работать с участницами проекта, и не только в рамках таких мероприятий, как Евразийский женский форум, но и в повседневной профильной, экспертной деятельности наших комитетов и советов». Заместитель председателя Совфеда Галина Карелова подчеркнула, что программа «Женщина-лидер» помогает объединять талантливых, смелых, компетентных, энергичных женщин, нацеленных на созидание и развитие. Также Карелова напомнила, что в рамках двух потоков программы были разработаны более 50 социальных проектов. Во втором потоке программы «Женщина-лидер» было 147 слушательниц, а всего в сообществе выпускниц 284 человека из 53 регионов страны. Среди участников программы предпринимательницы, руководители общественных организаций, ресурсных центров и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, директора крупных корпораций и компаний, депутаты, руководители образовательных и медицинских учреждений. Каждая третья слушательница уже принимала участие в проектах и конкурсах платформы «Россия – страна возможностей». Гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что два года назад на встрече спикера Матвиенко с победительницами и финалистами конкурса «Лидеры России» она обратила внимание на недостаточное количество женщин среди участников конкурса. «Задача, которую перед нами поставил президент России – обеспечить равные возможности для самореализации всем жителям нашей страны независимо от их пола, региона проживания и профессии. Мы стремимся мотивировать женщин к более активному участию в проектах платформы. Если раньше у нас было 13% женщин среди победителей конкурса управленцев «Лидеры России», то в прошлом году – уже четверть (25%). Итоги текущего сезона и имена победителей мы узнаем позже, но уже сейчас можно сказать, что в этом году женщины составляют почти треть (29%) от общего числа зарегистрированных участников. Уважаемая Валентина Ивановна, уверен, что программа «Женщина-лидер», которая была запущена благодаря Вашему участию, инициативе и поддержке, тоже работает на этот результат. Все больше женщин задумываются о построении карьеры, личностном развитии, получают дополнительное образование, «прокачивают» свои компетенции, чтобы быть успешными и конкурентными в современном мире. И речь не только об образовательной программе и учебном процессе. Благодаря Вам, Вашему настойчивому вниманию к женской повестке в стране формируется система личностного развития и подготовки талантливых женщин, сообщества активных небезразличных людей, нацеленных на позитивные изменения себя и мира вокруг», – рассказал Комиссаров. Программа Мастерской управления «Сенеж» уникальна тем, что, помимо образовательных модулей и работы с экспертами, ее участники занимаются социальным проектированием – разрабатывают и реализуют важные и полезные для общества инициативы. Сейчас выпускницы создали 51 проект. Они направлены на помощь людям, продвижение территорий, профилактику здоровья, обучение школьников и людей старшего поколения. Все проекты продолжают жить и развиваться после завершения обучения, вокруг них формируются команды и сообщества людей, неравнодушных и нацеленных на позитивные перемены в своем регионе, стране и мире. В сентябре 2021 года в Ростове-на-Дону, на базе Донского государственного университета, началось обучение женщин-лидеров Южного федерального округа. Это проект, который Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализует совместно с регионом. Сейчас в программе занимаются почти 150 слушательниц. В свою очередь основатель и руководитель образовательного учреждения «Артист», балерина Мариинского театра и Баварского национального балета Евгения Долматова представила проект своей команды слушательниц программы «Женщина-лидер», который называется «Нам есть чем гордиться!». Он направлен на патриотическое воспитание школьников, понимание национальной принадлежности, на развитие чувства гордости за историческое наследие страны. Проект под названием «Малые туристические столицы России», разработанный одной из команд программы «Женщина-лидер», направлен на повышение туристической и инвестиционной привлекательности, узнаваемость российской провинции за счет комплексного развития территории. Проект предусматривает запуск сайта с успешными практиками по туристической привлекательности российской провинции. Первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонд Росконгресс, руководитель проекта «Здоровое общество» Анастасия Столкова поделилась, что в рамках проекта команды «Женщины-лидеры за здоровое общество» планируется создание цифровой платформы для обмена знаниями и продвижения проектов в области здравоохранения и здорового образа жизни. Ранее сообщалось, что слушательницы второго потока образовательной программы «Женщина-лидер» запустили 25 социальных проектов.

От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. Платошкин призвал коммунистов Москвы сдать мандаты 27 сентября 2021, 19:52 Текст: Елена Мирошниченко

Дипломат, историк, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин призвал московское отделение КПРФ сдать думские мандаты, полученные по результатам прошедших парламентских выборов. «Столичные коммунисты, прежде всего, должны сдать свои мандаты, потому что их товарищи не прошли [в Госдуму]. Кстати, они сами тоже не прошли. Я имею в виду Валерия Рашкина, Дениса Парфенова и Сергея Обухова: все они провалились в одномандатных округах и только из-за ДЭГ прошли по партийному списку. Получается, они будут в Госдуме, а их товарищи, которые не были в партийном списке, шли как одномандатники и тоже провалились из-за ДЭГ. Я считаю, что столичные коммунисты, если у них есть честь и совесть, должны поддержать своих товарищей и не участвовать в работе такой Госдумы», – сказал он в беседе с «Ридусом». Платошкин подчеркнул, что он, столичные коммунисты и формально вся КПРФ не признают результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. «Мне непонятна позиция руководства партии, которое говорит: «Мы выборы не признаем, но в Думе работать будем», – добавил Платошкин. Идею, согласно которой депутаты-коммунисты должны сдать мандаты, накануне озвучил лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко в своем телеграм-канале. «Если КПРФ в полном составе откажется от мандатов, то это и будет непризнанием выборов. И на улицы ходить не надо, и громких слов не потребуется, просто Зюганов тихо и внятно скажет: «Мы не признаем результаты выборов и отказываемся от мандатов». После этого Система сразу перейдет в почти катастрофический кризис, руководство АП будет уволено, президент должен будет лично вести переговоры с крупнейшей оппозиционной партией страны. Системные репрессии против КПРФ практически невозможны, поскольку они вызовут недовольство Пекина и позволят Западу более весомо высказываться о том, что выборы в России – показушный балаган», – написал он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Зюганов также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. Однако власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки. Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. США успешно испытали гиперзвуковую ракету 27 сентября 2021, 21:42

Фото: darpa.mil

Текст: Елена Мирошниченко

США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA). «Ракета была разогнана до скорости выше чем пять скоростей звука», – передает сообщение Пентагона РИА «Новости». Ракета была была запущена с самолета. Двигатель ракеты Northrop Grummann работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon. Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года. Целью испытаний была интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет. «Все основные задачи испытания были выполнены», – сообщает Пентагон. Пять скоростей звука – это около 6,2 тыс. километров в час в насыщенной кислородом атмосфере, которая наилучшим образом подходит для запуска подобных ракет. В конце августа США объявили о проведении огневых испытаний второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час. Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией 28 сентября 2021, 00:24

Фото: Serhii Hudak/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – приводит слова Кулебы ТАСС. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Погребинский пообещал Украине очень неприятные последствия конфликта с Венгрией 28 сентября 2021, 13:02

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Киев долго игнорировал вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а теперь удивляется, почему Будапешт забыл спросить разрешения Украины по газовому контракту. Это политика в духе «а нас за що?», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией. «Украина не сможет экономически или политически помешать реализации газового контракта Будапешта с Газпромом, потому что он уже подписан и с 1 октября заработает на практике», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, у украинских политиков сложилась традиция сперва игнорировать интересы соседних стран и союзников, а потом удивляться, почему они тяготеют не к «хорошей» Украине, а к кому-то другому. «В итоге они возмущаются происходящим, грозя небесными карами и ответными мерами», – добавил политолог. Погребинский напомнил, что длительное время венгры просили Украину прекратить противодействовать установлению в Закарпатье венгерского языка в качестве регионального. Как известно, в этом районе Украины компактно проживают этнические венгры. «Киев не согласился пойти на уступки в этом вопросе, – пояснил он. – В результате они дразнили Венгрию и всячески игнорировали ее интересы, а теперь удивляются тому, что Будапешт забыл спросить разрешения Украины на заключение газового контракта с Газпромом. Это обычная политика Украины в духе «а нас за що?». По мнению эксперта, «максимальные политические последствия для Венгрии со стороны Украины – это создание особо неблагоприятных условий для венгерского меньшинства». «Однако это может стать неким Рубиконом, перейдя который, украинцы столкнутся с сильной реакцией Брюсселя», – предположил он. «Власти ЕС долго терпят украинскую наглость, игнорируя любые действия Киева, включая факты нарушения прав человека и борьбу со свободой слова. Но Венгрия, хоть и довольно непослушный, но все-таки член ЕС. Если на территории Украины против венгерского меньшинства будут применяться куда большие политические ограничения, чем сегодня, то это может обернуться для Украины очень неприятными последствиями», – заключил Погребинский. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия потребовала убрать рекламу в Испании с оскорблением русских девушек 28 сентября 2021, 07:43

Фото: facebook.com/centrorusomadrid

Текст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Испании потребовало немедленно убрать социальную рекламу одной из НКО, на которой размещена фотография «меню» с ценами на девушек с русскими именами. На рекламных баннерах организации, которые появились на автобусных остановках в ряде регионов Испании, больше всего в Кантабрии, – фотография «меню», на котором написано: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро». В качестве «основного блюда» следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве «дополнения» – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро, передает РИА «Новости». Дипмиссия назвала баннеры «провокационными», пообещала связаться с организацией, а также министерствами, финансовыми организациями и другими институтами, «которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок». Креативная социальная реклама некоммерческой организации Nueva Vida («Новая жизнь»), направленная на борьбу с проституцией, вызвала возмущение как русских жителей Испании, а также адвокатов, работающих с русскоязычными жителями страны. «Это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно – гражданство России. Люди в соцсетях пишут: «Наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту рекламу, и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь «меню». Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», – сказал владелец адвокатской конторы Олег Губарев. Он обещает предпринять «юридические действия», если НКО не прислушается к требованиям. Возмущение выразил и Русский дом в Мадриде. Он также связался с ассоциацией «с требованием срочно убрать оскорбляющие баннеры и принять все необходимые меры для недопущения в будущем подобных ситуаций». «Также со стороны Русского Дома проходит работа по информированию министерств и финорганизаций, выступивших в поддержку акции, о недопустимости проведения подобного рода кампаний», – сообщил Русский дом. Его руководитель Сергей Сарымов поговорил с главой ассоциации о «непозволительности таких публикаций, которые относятся к разряду дискриминации по национальной принадлежности, также потребовал убрать все баннеры и выступить с официальным заявлением по сложившейся ситуации». «Руководство ассоциации принесло свои извинения и выразило свое убеждение в том, что проведение данной кампании – это попытка привлечь общественное внимание к проблеме проституции без привязки к национальности», - говорится в сообщении. Ассоциацию Nueva Vida поддерживают и финансируют несколько испанских министерств, каталанский банк La Caixa и муниципалитет города Сантандер. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия ввела пожизненное наказание для русофобов. Эксперт объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии 28 сентября 2021, 12:06

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Киев в очередной раз политизирует газовый вопрос, поэтому обвинять в использовании энергии в качестве оружия нужно не Россию, а Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на подписание газового контракта с Россией. «Позиция Украины обусловлена исключительно политическими мотивами. Она понимает, что контракт Будапешта с Газпромом подписан на 15 лет, следовательно, через территорию Украины газ в Венгрию уже не пойдет. В таком случае шансы на сохранение транзита после 2024 года значительно уменьшаются», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Сейчас Украина использует схему виртуального реверса газа. «Газпром продает газ европейским компаниям, а те перепродают его Киеву по взаимозачету. В этом плане сохранение физических поставок голубого топлива не нужно. Нет никакой разницы в покупке газа «как бы» в Венгрии, в Словакии или в Польше, – пояснил эксперт. – Но если Газпром прекратит физическую прокачку газа через территорию Украины к Венгрии, тогда схема виртуального реверса станет слишком очевидной для населения страны». «Когда Нафтогаз будет отчитываться о покупке газа в Венгрии, у людей возникнет вопрос: как такое возможно, если туда не осуществляются поставки, – предполагает Юшков. – Но если Украина захочет, то она сможет качать газ из Венгрии по полупустой трубе в режиме обратного реверса. Поэтому я думаю, что конкретных проблем для газоснабжения Украины контракт Будапешта и Газпрома не создаст». По словам эксперта, украинские политики по-прежнему выдают за «отказ от российского газа» обычный отказ от прямых поставок топлива из России. «Но на Украине никогда не было импортного газа. Если даже Словакия в будущем начнет получать российский газ через «Северный поток – 2» в обход Украины, то никто не мешает Киеву покупать газ у каких-то других посредников. Более того, Россия никогда не отказывалась продавать газ Украине напрямую», – объяснил собеседник. «Однако если Украина привыкла к посредническим услугам каких-то европейских компаний, то эти компании могут обозначать новую точку приемки газа на территории Украины. Но здесь больше рисков для украинских политиков, нежели для физического газоснабжения страны, потому что сейчас они дурят головы своим потребителям, говоря, что покупают некий европейский газ и, как следствие, поднимают тарифы», – разъяснил Юшков. «Кроме того, из-за возможной потери транзита газа Украине придется перестроить свою ГТС. Сейчас Киев забирает часть газа из транзитных объемов, идущих в Европу, восполняя недостающую часть за счет собственной добычи. Поэтому если не будет транзита, то 2/3 потребляемого газа, которые Украина сама добывает, надо будет качать по всем регионам страны. В результате им придется заново выстраивать систему внутреннего газоснабжения, что требует огромных финансовых затрат и технических мощностей. Кроме того, нужно будет где-то покупать недостающие объемы газа либо сокращать потребление», – считает Юшков. В этом смысле Украине хотелось бы сохранить статус-кво. «Это одна из причин острой реакции Киева на возможность прекращения транзита, – отметил собеседник. – Аналогичная проблема может возникнуть, если Газпром будет платить деньги Украине, но физически качать газ по трубе не будет. В таком случае возникнет коллапс для внутреннего газоснабжения страны, и ей придется искать варианты решения проблемы». При этом у Украины нет никаких рычагов давления на Москву и Будапешт в сфере энергетики, поэтому создать какие-либо серьезные проблемы России и Венгрии она не сможет. «А все ее заявления и угрозы говорят лишь о политизации энергетической отрасли. То есть обвинять в использовании энергии в качестве оружия надо не Россию, а Украину. В частности, с чего вдруг Украина вмешивается в контракт двух коммерческих компаний? Это абсурдная позиция. За подобные действия Евросоюз мог бы ввести санкции против Киева», – резюмировал он. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД YouTube запретил оспаривающие итоги выборов в США и Германии ролики 27 сентября 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

Видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать контент, оспаривающий итоги всех прошедших выборов в США. Нельзя выражать сомнения и в результатах состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Германии. Скриншот с новыми правилами был опубликован на портале Vott. «Что недопустимо на YouTube: контент, ставящий под сомнение исход выборов. В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты», – приводит сообщение Regnum.



Администрация YouTube сообщает, что нарушающий правила контент будет удаляться, его владелец — получать предупреждения. После третьего «страйка» канал-нарушитель может быть заблокирован. Новое правило действует в отношении всех прошедших выборов в США и парламентских выборов 2021 года в Германии. «Список не является исчерпывающим», уточняет руководство видеохостинга. «Получается, сомневаться в выборах в США и Бунденстаг — нельзя. А сомневаться в исходе выборах в России и других странах — можно. Я не говорю, что в России/в Германии/в США честно или наоборот. Мне не понятно, что Ютуб решает, где честно, а где нет. Где настоящая демократия, а где нет. Почему авторы каналов не могут высказывать свои сомнения или рассуждать на эту тему под угрозой запрета? Точнее, почему нельзя говорить о Германии и США, а можно о выборах в России, Украине и других странах?» – задается вопросом русскоязычный блогер из Германии Миша Бур, сообщает «Росбалт». Напомним, что в ходе предвыборной кампании в Госдуму у российских властей были претензии к компании Google, которая владеет сервисом YouTube. Так, 20 августа Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией**» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store. Представителей американских компаний Apple и Google пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Тогда глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера.



В результате приложение «Навальный» было удалено из магазинов Google Play и App Store 17 сентября после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в Москве, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. В США призвали привлечь к ответственности главу МВФ 28 сентября 2021, 09:07

Фото: SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Сенаторы США потребовали от президента Джо Байдену привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву из-за нарушений при составлении рейтинга Doing Business. Речь идет о нарушениях при составлении рейтинга Doing Business в то время, когда Георгиева работала на высших должностях во Всемирном банке. Независимый аудит установил, что она распорядилась поднять в рейтинге Китай, а также изменить позиции Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Сама Георгиева это отрицает. «Сложно преувеличить серьезность обвинений в том, что госпожа Георгиева подвергла риску как данные, так и сам Всемирный банк, чтобы потрафить правительству Китая», – говорится в письме Байдену, которое подписали руководитель комитета по международным делам Сената демократ Роберт Менендес и старший республиканец в комитете Джим Риш. По их мнению, это может подвергнуть риску всю современную систему международных финансов – так называемую Бреттон-Вудскую, передает РИА «Новости». Сенаторы заявили, что Георгиева не предоставила доказательств в противовес выводам независимого аудита. «Учитывая суть обвинений, необходимо, чтобы была немедленная и полная транспарентность и сотрудничество со стороны Всемирного банка, МВФ и, что важнее всего, госпожи Георгиевой», – пишут сенаторы. Они потребовали, чтобы Минфин США, курирующий отношения с мировыми финансовыми институтами, разобрался в ситуации и «обеспечил ответственность» виновных. США выступают крупнейшим донором как Всемирного банка, так и МВФ. Оба института располагаются в Вашингтоне, причем пост главы МВФ по негласному соглашению обычно занимает европеец, тогда как Всемирный банк возглавляет представитель США. Георгиева оказалась под огнем критики уже после того, как перешла из Всемирного банка в МВФ. Рейтинг Doing Business оценивает страны по степени легкости запуска и ведения бизнеса. Год назад Всемирный банк заявил, что приостанавливает публикацию ежегодного отчета, а в середине сентября решил больше его не выпускать. В банке отметили, что в дальнейшем будут работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата. В МИД объяснили завистью реакцию Украины на газовый контракт Венгрии и России 27 сентября 2021, 18:08

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», – написала Захарова в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. В России признали нежелательной деятельность европейской организации ENEMO 27 сентября 2021, 17:28 Текст: Елена Мирошниченко

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в России европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO. «По результатам изучения поступивших материалов 27 сентября в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Напомним, деятельность «Всемирного института саентологических предприятий» и «Библиотеки Л. Рона Хаббарда» признали нежелательной в России. На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2» 28 сентября 2021, 07:57

Фото: Gazprom/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский газопровод «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. «Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» слова Москаля. Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет. Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ. В ЕК увидели опасность в газовом контракте России и Венгрии 28 сентября 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт, сказал представитель Еврокомиссии. Все новые и измененные долгосрочные газовые контракты с годовым объемом, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, которая больше всего ими затронута, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасности энергоснабжения, пояснил представитель ЕК, передает РИА «Новости». «Согласно имеющейся у нас информации, данный контракт между Газпромом и MVM составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев. ЕК также может запросить получение контракта, если у нее появится должным образом обоснованная обеспокоенность тем, что контракт может поставить под угрозу безопасность снабжения государства-члена (Венгрии), региона или союза», – сказал представитель ЕК. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. Венгрия вызвала посла Украины из-за заявлений Киева по сделке с Газпромом 28 сентября 2021, 10:33

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украинский посол вызван в МИД Венгрии в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с Газпромом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – указывается в тексте, передает ТАСС. Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как «нарушение суверенитета (Венгрии) и интересов ее национальной безопасности». «Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», – заключил он. Ранее Москва и Будапешт заключили долгосрочный договор на поставку газа. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Венгрии назвали «вмешательством» реакцию Украины на газовый контракт с Россией 27 сентября 2021, 20:14

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Текст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал российско-венгерское соглашение по поставке газа внутренним делом страны. «Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды», – сказал Сийярто на пресс-конференции после подписания документа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на такие решения не могут извне влиять другие страны. «Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи», – добавил министр. По его словам, когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит «на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал». Он подчеркнул, что снабжение страны топливом – это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики. В четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти».