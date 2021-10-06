РДШ исполнило мечты учителей

Российское движение школьников (РДШ) в честь Дня учителя исполнило мечты четырех преподавателей: Татьяны Терещенковой из Ульяновска, Риты Хамидуллиной из деревни Дербишева Челябинской области, Татьяны Монгуш из Красноярска и Валентины Самойловой из Москвы.

Активисты РДШ рассказали о мечтах своих учителей в рамках всероссийской акции «Мечта учителя», которую организация запустила неделю назад, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Татьяна Терещенкова работает старшей вожатой в гимназии № 44 Ульяновска. Одна из учениц – Виктория Алексеева – рассказала на своей странице во «ВКонтакте», что главной мечтой педагога является поездка в Крым. РДШ поддержало инициативу активистки, поэтому школьники гимназии поздравили своего преподавателя с наступающим праздником и подарили любимой вожатой билеты на солнечный полуостров. После этого она отправилась в долгожданную поездку, о которой мечтала всю жизнь.

Хамидуллина Рита – учитель начальных классов школы в деревне Дербишева Челябинской области. Ее ученик, активист РДШ Ильяс Ялалутдинов рассказал на странице своей мамы во «ВКонтакте», что его учитель мечтает о полете на вертолете. РДШ помогло юному активисту исполнить мечту преподавательницы. Для полета на вертолёте она отправилась в Москву.

Мечта Татьяны Монгуш из школы № 44 Красноярска – экстремальный прыжок на тарзанке, чтобы почувствовать адреналин и испытать новые ощущения. О мечте Татьяны Андреевны рассказала на странице во «ВКонтакте» ее ученица Жасмин Турдалиева. Вместе с активом РДШ в школе она поздравила любимую учительницу, подарив ей купон на исполнение заветного прыжка.

Валентина Самойлова из московской школы №1370 попала в сказку на новый лад. На школьной парковке учителя русского языка и литературы встретил представитель ГИБДД. Он отвез ее на автодром, где сотрудники ДПС посадили Валентину Ивановну в салон автомобиля, показали выполнение различных фигур, а в конце заезда подарили цветы и сертификат на исполнение заветной мечты – курсы по экстремальному вождению.

Из всех работ, заявленных на акцию, в ходе голосования на сайте Рдш.рф были выбраны по три лучших в каждой номинации, а 5 октября, в День учителя, определились победители. Ими стали: в номинации «Это мой учитель» победила учитель из Новосибирской области – Надежда Достовалова, которая мечтала свозить детей на губернаторскую елку; в номинации «Дети учителей» победителем стала учитель из Омской области Анжела Кропанева, мечтавшая проехать по пути боевой славы своих дедов-участников Великой Отечественной войны; в номинации «Ученик-выпускник» одержала победу учитель из Красноярского края Юлия Галухина, мечтой которой было нанести на стены своей школы рисунки детей.

Теперь РДШ исполнит заветные мечты победителей.