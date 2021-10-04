Экс-президент Армении Кочарян заявил о готовности начать уличные акции протеста в стране

Оппозиционный парламентский блок «Армения», который возглавляет второй президент Роберт Кочарян, намерен начать уличные акции протеста для смены власти в стране, заявил сам экс-президент республики.

«Будем бороться, и да, также начнем уличную борьбу, но все должно созреть. Мы должны работать с народом по всей Армении. Да, мы должны попытаться убедить народ. Ты не можешь начать уличную борьбу без активного участия народа. Когда говорят об уличной борьбе, это не значит, что Роберт Кочарян сразу после пресс-конференции выйдет с флагом на улицу и проведет акцию. Это процесс, но да, мы должны всеми доступными инструментами добиться смены власти», – цитирует ТАСС Кочаряна.

По его словам, Ереван перестал быть субъектом в переговорном процессе по карабахскому урегулированию.

«Сегодня ты (власти Армении) сидишь не вокруг стола переговоров, а находишься на самом столе, тебя обсуждают без твоего участия. Ты перестал быть субъектом переговорного процесса, ты уже давно объект переговорного процесса», – передает РИА Новости слова Кочаряна.

Он отметил, что сложившуюся ситуацию может изменить уход действующих властей.

«Неудобно вести переговоры, стоя на коленях, и ты не можешь вести переговоры с человеком, который высмеивает тебя. Просто не получится», – сказал экс-президент.

По его словам, сейчас власти Армении стараются не говорить о будущем Карабаха. «Пройдет немного времени, у нашего народа сложится впечатление, что Карабах находится в сфере российско-азербайджанских отношений, и Армения имеет к этому опосредованное отношение», – сказал Кочарян.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян на встрече в Вильнюсе с представителями армянской общины Литвы заявил, что готов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.