Эксперт: Поддержанные президентом проекты нацелены на развитие юных талантов Анонсировано совещание Путина с кабмином по энергетике 3 октября 2021, 14:58 Текст: Елена Мирошниченко

На следующей неделе Президент России Владимир Путин проведет совещание с кабмином по развитию энергетики, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Также Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года». Ожидается, что президент начнет серию встреч с руководителями парламентских партий, передает РИА «Новости». Ране в Кремле сообщили, что Путин проведет совещание, на котором обсудит вопросы развития космической отрасли.

Кулеба: Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным 30 сентября 2021, 15:32

Фото: John Macdougall/dpa/Global look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о помощи в освобождении 450 украинцев, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных... и попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков», – цитирует РИА «Новости» Кулеба. По его словам, президенты провели долгую встречу тет-а-тет в Нью-Йорке, затем долгая встреча в составе делегаций. «Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», – добавил он. Ранее Зеленский передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену список из почти 450 украинцев, которые якобы удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе и в России. В сентябре Зеленский посетил США, где принял участие в работе Генассамблеи ООН. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Кремль подтвердил обсуждение Путиным строительства двух АЭС в Турции 1 октября 2021, 12:37

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Действительно, речь [об этом] шла», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждалась ли такая тема на переговорах лидеров. Ранее Песков также сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал он. В среду Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую». Путин подписал указ о первом заседании Госдумы нового созыва 1 октября 2021, 14:40

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы нового созыва 12 октября. «Постановляю созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов», – цитирует указ Путина РИА «Новости». Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Выборы в России проходили 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы. Путин поручил создать цифровую платформу для оказания психологической помощи детям 1 октября 2021, 16:09 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поручил разработать цифровую платформу для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующее поручение правительству России опубликовано на сайте Кремля. «Разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование», – говорится в поручении. Ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД Марина Ахметова писала о том, как убиство в университете в Перми обнажило проблему школьных психологов. Почти 97 млрд рублей поручил выделить Путин на покупку вагонов метро в Петербурге 1 октября 2021, 19:55 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 96,9 млрд рублей на приобретение вагонов метро для Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству России предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022–2031 годах в размере до 96,9 млрд рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что это должно быть сделано в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», обеспечивающей возвратность привлекаемых средств. Выполнить поручение требуется в срок до 20 октября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Путин поручил выделить до 48,3 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в 2022–2024 годах, в том числе подумать о целесообразности железнодорожной ветки в аэропорт Пулково. Глава Кузбасса предложил Путину создать два города-миллионника 1 октября 2021, 18:38 Текст: Валентина Григоренко

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе два города-миллионника на базе Кемерово и Новокузнецка за счет сноса частных домов и строительства новых, сообщает пресс-служба Кремля. Сегодня президент провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса. «Сейчас там 550–560 тыс. [человек] в каждом городе <...>. В этих городах мы можем делать комплексное развитие территорий. Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома»,— приводятся слова Цивилева на сайте Кремля.



Путин заявил, что перед тем, как приступать к сносу, «нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут». Это «непростая работа» и «нужно работать с каждой семьей», отметил он. Кроме того, Владимир Путин с Сергеем Цивилевым обсудили строительство взлетно-посадочной полосы рядом с одним из самых популярных российских горнолыжных курортов Шерегеш, для создания современного аэропорта в нескольких километрах от горнолыжного комплекса. «Мы выбрали площадку [под строительство аэропорта] в 7 км от горы (Зеленая в Шерегеше – прим. ВЗГЛЯД), причем у нас есть инвестор, кто построит терминал, – мы, область, готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлетно-посадочная полоса. Если вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира. Мы сейчас проектируем, где-то 2,8 [млрд рублей стоимость ВПП]», – пояснил Цивилев. Путин отметил, что видел, что в Шерегеше уже выпал первый снег. По словам губернатора, фрирайдеры открыли сезон в конце сентября, и продажи туров идут очень активно. «По оценке всех экспертов, за сентябрь у нас продаж на этот сезон больше, чем в Сочи, то есть этот проект очень востребован», – добавил глава региона. Холдинг «Новапорт» прошлой весной заявил о готовности спроектировать и построить новый аэропорт стоимостью 24 млрд рублей в Шерегеше, где при участии госкорпорации ВЭБ.РФ планирует создать всесезонный туристический кластер. В марте кабмин России утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов – строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток. Кроме того, президент поручил включить в нацпроект по туризму курорт Шерегеш и парк «Предгорье Алтая». Эксперт: Поддержанные президентом проекты нацелены на развитие юных талантов 1 октября 2021, 22:31 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент поддержал развитие наиболее ярких и популярных проектов последних лет для молодежи. Эти проекты в том числе обеспечивают реализацию одной из пяти национальных целей – создание условий для развития талантов», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Кравченко, комментируя обнародованный в пятницу список поручений президента по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования. «Так, например, конкурс «Большая перемена» создает целую систему, которая помогает ребятам разных возрастов осознать свои сильные и слабые стороны, и выбрать траекторию своего дальнейшего развития», – считает глава комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, директор по стратегическому развитию Кружкового движения Наталья Кравченко. «Исторические парки, которые открыты уже в 23 городах от Владивостока до Москвы и Петербурга – это важные звенья в патриотическом воспитании молодого поколения. Благодаря им российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное, объективное повествование. В них каждый посетитель может почувствовать сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего Отечества. Конечно, создание таких парков позволит влюбить в историю своей страны еще больше россиян», – подчеркнула Кравченко. Президент Владимир Путин поручил обеспечить с 2022 года финансирование Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Такое поручение содержится в перечне других, опубликованных на сайте Кремля в пятницу. Список подготовлен по итогам августовской встречи Путина с общественностью, посвященной вопросам общего образования. Также поручено обеспечить деятельность 24 существующих исторических парков «Россия – моя история» и создать новые исторические парки в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Глава государства поручил подготовить проведение в России Года педагога и наставника в 2023 году. Ранее Путин поддержал идею студентки факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерины Гришиной объявить в стране Год учителя и наставника. Путин поставил задачу разработать концепцию создания цифровой платформы для оказания психологической помощи детям и их родителям или опекунам. Комментируя это решение, Кравченко отметила: «В свете последних трагических событий сегодня уделяется повышенное внимание психологическому состоянию детей и подростков. Эксперты сферы образования и психологи обсуждают новые инициативы, которые могут дополнить существующую «Концепцию развития психологической службы в системе образования России». Именно поэтому и возникла идея специального онлайн-сервиса, который будет доступен детям и подросткам в любое время, пояснила член ОП. «Если у молодого человека возникает проблема в семье, школе, колледже, вузе, в личных отношениях, у него всегда должна быть возможность обратиться к профессионалу и получить необходимую помощь», – считает она. Кравченко рассказала также, что в ОП ранее обсуждалась инициатива по включению в школьную программу предмета «Психология». «Есть методические разработки, позволяющие запустить в школах новые уроки, на которых дети могли бы получать необходимые знания и навыки для построения межличностных отношений, для понимания, что с ними происходит по мере взросления. Конечно, это сложное комплексное решение, которое требует тщательной проработки, в том числе подготовки педагогов, но такой шаг будет способствовать гармоничному развитию личности детей и подростков», – считает собеседница. Путин поручил выделить более 45 млрд рублей на строительство ж/д инфраструктуры в Петербурге 1 октября 2021, 19:37 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил выделить до 48,3 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в 2022–2024 годах, в том числе подумать о целесообразности железнодорожной ветки в аэропорт Пулково, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству России предусмотреть финансирование первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в объеме до 48,3 млрд рублей в период 2022–2024 годов, в том числе с учетом мероприятий инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги», проработав вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт Пулково», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что поручение должно быть выполнено в срок до 30 ноября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, Путин поручил правительству представить предложения по трассировке дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2). «Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения... по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга», – отмечается в поручении. КАД-2 будет создаваться на принципах государственно-частного партнерства и обеспечит транзитное сообщение от портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью России. Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпания рассматривает два варианта трассировки второй кольцевой дороги (КАД-2) вокруг Петербурга, трасса может стать платной. Напомним, в июле 2021 года президент Владимир Путин предложил построить вокруг Петербурга новую кольцевую дорогу. Путин поздравил с днем рождения актрису Веру Васильеву 30 сентября 2021, 19:40 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Веру Васильеву, которой исполнилось 96 лет, отметив вклад актрисы в сбережение кинематографических традиций. «Примите мои поздравления с днем рождения. Вы по праву принадлежите к числу деятелей отечественной культуры, которые внесли значимый личный вклад в сбережение и развитие богатых театральных, кинематографических традиций, чьи выдающееся творчество, редкий артистизм и большая созидательная энергия установили высочайшую планку актерского мастерства, стали ярким примером для коллег, для последующих поколений артистов», – говорится в поздравительной телеграмме. Президент пожелал актрисе, здоровья, благополучия и всего наилучшего. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище (ныне ГИТИС), с является актрисой Московского академического театра сатиры. Снималась в фильмах «Сказание о земле Сибирской» , «Свадьба с приданым» , «Звезда экрана» и других. Дважды лауреат Сталинской премии . Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества России и КНР 1 октября 2021, 10:45 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики выразил уверенность в наращивании сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин выражает уверенность в том, что «совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях». «Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне», – подчеркнул президент. День образования КНР – это главный государственный праздник Китая, который отмечается ежегодно 1 октября. Образование КНР было провозглашено в этот день 1949 года Мао Цзэдуном на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы. Путин поручил Цивилеву при возведении новых домов учитывать интересы старожилов 1 октября 2021, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Кузбассе в первую очередь необходимо соблюсти интересы жителей старых кварталов, на месте которых планируется организовать современную жилую застройку, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Цивилевым. Цивилев доложил президенту о планах создать в регионе два города-миллионника на основе Новокузнецка и Кемерова. Он уточнил, что планируется «сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома», передает ТАСС. «Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут», – сказал ему Путин. Говоря о выкупе старого жилья и предоставлении людям квартир в новых кварталах, он заметил, что это непростая работа. «Нужно работать с каждой семьей», – указал глава государства. Развитие крупных городов в конечном итоге упирается в создание рабочих мест, напомнил президент. «Потому что чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития», – сказал Путин. Также он отметил, что вызовом для Кемеровской области будет борьба с инфекционными заболеваниями. «Что касается здравоохранения, то здесь отдельное направление – это борьба с инфекционными заболеваниями. Для вашей области это серьезная задача и вызов, я бы сказал», – цитирует президента РИА «Новости». Цивилев отметил, что две недели назад в Новокузнецке сдали в эксплуатацию больничный инфекционный комплекс. «Он уже сейчас занимается работой по ковиду, но в дальнейшем он готов работать по инфекциям, патогенам первого типа, чуму можно лечить, но мы планируем, что он перейдет на ВИЧ и на туберкулез. Все оборудование для этого там самое хорошее поставлено», – сказал глава региона. «Это самые острые проблемы для Кемерово», – подчеркнул Путин. Цивилев признал, что у области по этим сферам показатели «не очень хорошие». В регионе начали программу «Моя новая поликлиника». «Мы разработали модульные поликлиники – в зависимости от того, сколько там будет посетителей, какое нужно оборудование, у нас есть несколько вариантов. На сегодня в Кузбассе надо построить 34 такие поликлиники. Дальше это количество будет увеличиваться. Если будет какая-то поддержка со стороны государства, мы, конечно, быстрее построим эти поликлиники. Уже сегодня мы приступаем к строительству этих поликлиник», – доложил губернатор. Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена 1 октября 2021, 15:30 Текст: Наталья Ануфриева

Кандидатура нового уполномоченного при президенте России по правам ребенка пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сказал, отвечая на вопрос, определился ли Путин с кандидатурой нового детского омбудсмена после перехода Анны Кузнецовой в Госдуму, что «пока нет», передает ТАСС. Напомним, указом президента от 29 сентября Кузнецова была освобождена от должности уполномоченного. Она входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия». Экс-омбудсмен приняла предложение главы государства курировать в Госдуме вопросы защиты семьи и детей. Источник в аппарате детского омбудсмена сообщал, что решения о кандидатуре нового уполномоченного по правам ребенка пока нет, на эту должность могут рассматриваться несколько претендентов. Детский омбудсмен входит в номенклатуру президентских должностей, на этот пост назначает глава государства. Путин поручил представить предложения по улучшению школьного питания 1 октября 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

Роспотребнадзор, Минпросвещения и другие органы исполнительной власти должны представить президенту Владимиру Путину предложения по улучшению меню в школьных столовых, говорится в списке поручений главы государства. «Роспотребнадзору рассмотреть совместно с Минпросвещения России и органами исполнительной власти субъектов РФ подготовленные Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» по итогам реализации проекта «Шеф в школе» предложения о совершенствовании организации питания обучающихся в части, касающейся меню школьных столовых, и внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Эту задачу необходимо выполнить до 15 ноября, ответственными назначены глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководители регионов. Напомним, в августе активист РДШ из Мурманска, ученик четвертого класса Лев Афиногенов представил президенту Владимиру Путину проект «Шеф в школе». Он предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых. Путин поприветствовал участников финала студенческого чемпионата по программированию 1 октября 2021, 13:10 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин направил телеграмму участникам финала 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC), отметив, что в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, передает пресс-служба Кремля. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Россия «уже дважды, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, принимала эти авторитетные соревнования, и всегда они проходили на самом высоком организационном уровне». «В нынешнем году финальные встречи состоятся в Москве. В острой и напряженной борьбе студентам и аспирантам ведущих вузов планеты предстоит продемонстрировать свои знания и навыки, серьезный творческий, интеллектуальный потенциал, умение находить оригинальные, интересные, а главное, эффективные решения сложнейших задач, убедительно доказать свое право быть первыми», – указал Путин. Он также подчеркнул, что «в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, это наш безусловный приоритет, и потому мы искренне гордимся успехами наших университетских команд на международных чемпионатах по программированию, профессионализмом и самоотдачей их преподавателей и наставников». «Уверен, что эти состязания станут для участников и гостей большим, запоминающимся событием, послужат наращиванию международного сотрудничества в сфере образования и науки, укреплению личных, человеческих контактов. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – заключил российский лидер. ICPC – это крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию, своими корнями она уходит в соревнование, проводившееся в Техасском университете в 1970. Свой нынешний облик чемпионат принял в 1977 году. Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Узбекистан составляют Северный Евразийский регион, ежегодно делегирующий на финальный турнир свои лучшие команды. Отметим, что команды российских университетов побеждали с 2012 по 2019 год. Путин поручил создать план модернизации объектов для отдыха детей 1 октября 2021, 15:22 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо разработать план модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для детского отдыха, соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. «Правительству Российской Федерации разработать при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации план мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, определив источники финансирования таких мероприятий», – говорится в тексте поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Ранее президент заявлял, что необходимо вывести значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.