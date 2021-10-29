Глава Ассоциации компьютерного спорта назвал пользу от онлайн-игр

Киберспорт не ограничивается одной Dota 2, а включает в себя большое количество игр. Каждая дисциплина развивает определенные навыки, рассказал руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов.

«Каждая игра является отдельным направлением и развивает, что-то свое. Есть игры с логическим уклоном, например, карточная игра Hearthstone, где не нужно что-то быстро делать, а нужно думать. Есть игры, где нужно продумывать действия на карте и понимать, куда тебе нужно отойти, как это сделать, при этом проявлять очень крутую реакцию», – пояснил Попов телеканалу «360».

Он добавил, что в подобных играх нужно очень быстро принимать решение и обладать развитой моторикой. Если обыватель будет смотреть за действиями профессионалов в массовых сражениях, то он ничего даже не поймет. Этот человек просто увидит кучу вспышек, хотя игроки в это время применяют большое количество навыков.

«Они не наугад это кидают, а есть определенная выстроенная тактика, кто должен первым нападать, когда, кто заходит вторым, кто заходит третьим. <...> Это все не делается случайно. Прорабатывается большая тактика, все отрабатывается, и ты все должен сделать с очень большой скоростью», – подчеркнул глава Ассоциации компьютерного спорта.

Попов рассказал, что сам, когда бывает свободное время, играет в War Thunder. Эта игра тренирует периферийное зрение, мышление, скорость и реакцию. Глава ассоциации подчеркнул, что те, кто играет в команде, обладают критическим мышлением, которое можно применить и в жизни.

«Хотелось бы для ребят изначально сказать, что сам киберспорт – это не только игра в команде. Это как футбол, мы же видим только футболистов, а это же огромная сфера. Так и с киберспортом», – отметил Попов.

Он добавил, что существуют организации, которые делают турниры, где работают администраторы, менеджеры и другой персонал. Также есть студии, которые транслируют игры, в которых трудятся комментаторы, аналитики и режиссеры.

«Вот все, что я перечисляю, это все сейчас требуется нашему рынку», – заявил глава ассоциации.

По словам Попова, никто не готовит никаких киберспортивных режиссеров. Профессионалами становятся самоучки.

«Для ребят, которые хотят развиваться в киберспорте, но они понимают, что у них что-то не идет в играх, но он очень хочет развиваться, то есть масса направлений, где можно реализоваться. Можно организовывать турниры или быть менеджером команды, тренером – кем угодно», – подчеркнул эксперт.

Если хочется развиваться именно в играх, то необходимо понимать, что ко всему нужно подходить полноценно.

«Вы не должны никогда забывать про учебу, потому что киберспорт является хорошей вещью, но ребята заканчивают карьеру в довольно молодом возрасте, а нужно жить дальше. Образование нужно и опыт нужен», – сказал Попов.

Необходимо адекватно выстраивать тренировочный план. Ночь, проведенная за компьютером, не пойдет на пользу. При усталости ухудшаются реакция и мышление, а для получения результата нужно всегда быть в тонусе.

Напомним впервые российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов.